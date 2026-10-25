España

Sanidad quiere controlar si hay consumo de fentanilo analizando las aguas residuales en ocho comunidades durante dos años: solo 148 personas se han tratado por adicción

El Ministerio invertirá 121.000 euros en estos análisis para detectar, además del fentanilo, anfetamina, metanfetamina, éxtasis, cocaína, cannabis y ketamina. “No nos encontramos con una situación relevante de afectación ligada al consumo de fentanilo”, asegura

Un técnico con guantes manipula un frasco y una pipeta frente a matraces de filtración, tubos de ensayo y equipos de laboratorio.
Un especialista procesa muestras de aguas residuales en un laboratorio para detectar la presencia de restos de cocaína y fentanilo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, descartó el pasado 9 de junio en el Senado que España esté en riesgo de padecer una crisis por consumo de fentanilo. Nada que ver, ni por asomo, con el problema que hay en algunos estados de EEUU, donde los cárteles mexicanos han conseguido inundar el mercado ilegal con esta potente y lesiva droga. En España, la Policía Nacional detectó en mayo de 2025 por primera vez en nuestro país la existencia de cápsulas con fentanilo y heroína de manera conjunta. Un caso puntual. De hecho, las estadísticas oficiales de 2025 del Ministerio del Interior revelan que solo se decomisó un gramo (una cifra insignificante con las 257 toneladas de hachís).

Desde el Plan Nacional sobre Drogas, dependiente de Sanidad, recuerdan que el informe de aguas residuales de 2025 detectó fentanilo en dos de las nueve depuradoras examinadas en España. Las cantidades halladas eran inferiores a un miligramo diario por cada 1.000 habitantes, niveles compatibles con el uso de medicamentos prescritos (el fentanilo es un opioide de uso médico habitual para dolores intensos) y no con un consumo ilegal. “No nos encontramos con una situación relevante de afectación ligada al consumo de fentanilo”, recalcó Padilla.

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A pesar de ello, Sanidad quiere gastarse 121.000 euros para la vigilancia epidemiológica del consumo de sustancias psicoactivas mediante el análisis de aguas residuales urbanas, en el marco de las actividades desarrolladas por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA).

Es decir, busca una empresa que le ayude a analizar en ocho comunidades autónomas cómo está siendo el consumo de sustancias como la anfetamina, la metanfetamina, el MDMA o éxtasis, la benzoilecgonina (un metabolito de la cocaína), el tetrahidrocannabinol (un metabolito del cannabis), ketamina y fentanilo. También se buscará sulfato de etilo, un marcador relacionado con la ingesta de alcohol. El plazo de ejecución del contrato será de dos años. Durante este periodo se desarrollarán campañas de muestreo en la primavera y otoño de 2027 y 2028.

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El objetivo de estos análisis es “obtener estimaciones objetivas y comparables del consumo de sustancias psicoactivas en la población”. Para Sanidad, “la epidemiología basada en aguas residuales se configura como un instrumento clave dentro de los sistemas europeos de vigilancia, al proporcionar información objetiva, casi en tiempo real y comparable a nivel internacional”.

Los últimos datos que maneja el Ministerio son que solo un 2,5% de la población “ha consumido opioides sin receta alguna vez en la vida”, una cifra que cae al 0,3% en el caso específico del fentanilo. En el ámbito asistencial, por ejemplo, de las 49.000 personas que ingresaron para tratarse por abuso de estas sustancias, solo 148 presentaban el fentanilo como sustancia principal.

En ocho depuradoras

El alcance del contrato se circunscribe a dos campañas de muestreo anuales durante los años 2027 y 2028 en los periodos de primavera y otoño, realizadas durante una semana completa en un mínimo de ocho estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) ubicadas en comunidades distintas, “seleccionadas de forma que aseguren una adecuada representatividad territorial y poblacional”, señala el pliego del contrato. Con carácter general, se mantendrán las mismas estaciones depuradoras de aguas residuales durante toda la vigencia del contrato, salvo imposibilidad técnica debidamente justificada o acuerdo expreso del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA), que coordinará este trabajo.

Si nos centramos en otras drogas, el hachís y la cocaína son los estupefacientes más consumidos en España. Según el último Informe Europeo sobre Drogas del año 2025, un 13,3% de los españoles entre 15 y 64 años ha tomado cocaína al menos una vez en su vida, la cifra más alta de la UE. Cuatro ciudades españolas aparecen entre las 15 europeas con más rastro de cocaína en las aguas residuales, según este mismo informe. Se trata de Lleida, Granada, Santiago de Compostela y Barcelona. Y eso que Tarragona, que llevaba tres años quedando segunda solo por detrás de Amberes (Bélgica), decidió salirse del estudio porque “la ciudad no se ve representada adecuadamente”.

Agentes de la Guardia Civil han incautado 478 kilos de hachís durante un control de tráfico en la autopista AP-15, a la altura de Tiebas-Muruarte de Reta, Navarra. En el operativo intervino un perro detector de drogas para localizar la sustancia en un vehículo. (Guardia Civil)

Las muestras recogidas en este trabajo se mandarán a Europa, a la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA), que analiza periódicamente el consumo de drogas a través de análisis de las aguas residuales en ciudades donde habitan unos 72 millones de personas. Interesan, sobre todo, seis sustancias: cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, MDMA y ketamina y cannabis, aunque también se incluye el fentanilo.

En cuanto al cannabis (incluyendo hachís y marihuana), es la sustancia ilegal más consumida en España. Cerca del 40,8% de la población general (de 15 a 64 años) lo ha probado alguna vez en la vida, un 12,6% lo ha consumido en los últimos 12 meses y un 2,5% lo hace a diario, según datos que maneja el Ministerio de Sanidad.

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