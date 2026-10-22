Dolores Redondo publica ‘Todas las noches, todas las ciudades’ y rompe con el Baztán tras una década de éxito literario: “Con esta novela he tomado riesgos”

Dolores Redondo publica su nueva novela, 'Todas las noches, todas la ciudades' (Destino)

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Dolores Redondo regresa a las librerías con Todas las noches, todas las ciudades (Destino), su novena novela, con la que abandona por primera vez el valle del Baztán y el entorno rural vasco que la consagró como una de las autoras españolas con mayor proyección internacional.

La novela se enmarca dentro del universo literario “Los Valles Tranquilos”, que también integran Esperando al diluvio (2022) y Las que no duermen NASH (2024). El argumento sigue a Benedict Newman, un escritor de éxito investigado por la policía tras una serie de asesinatos con el mismo modus operandi que su última novela, quien sufre un colapso y despierta convencido de ser Colt Star, el detective que él mismo creó.

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La psicóloga forense Nash Elizondo, hija de Newman, es la encargada de tomar las decisiones sobre la salud de su padre. A partir de ahí, el personaje deberá esclarecer tanto los crímenes como la verdad sobre el propio Newman.

“En esta novela renuncio al territorio para irme a la frontera entre la cordura y el otro lado, la fina línea que separa lo que realmente controlas y lo que no dentro de tu mente”, explicó Redondo en la rueda de prensa de presentación de la novela. La autora definió además el proceso creativo con una frase directa: “He deconstruido la mente del escritor”.

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El relato nació de un episodio real: mientras caminaba por Elizondo, el pueblo donde creció Amaia Salazar, protagonista de la trilogía del Baztán, Redondo tuvo un recuerdo de infancia que no era suyo, sino el que había construido para su personaje. “Cualquier escritor que se documente para crear a alguien está aprendiendo cosas que no son para él, sino para su personaje”, relató la autora. Ese hallazgo la llevó a investigar casos similares, como el del actor Bela Lugosi, que murió creyendo ser el conde Drácula, o el del escritor Miguel Delibes, quien reconoció haber convivido con “varias cabezas”.

Una trayectoria marcada por el éxito

Redondo (San Sebastián, 1969) tardó en consolidarse como autora reconocida. “Me costó muchísimo publicar la trilogía del Baztán, no encontraba una editorial que quisiera publicarme”, confesó la autora.

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El punto de inflexión llegó en 2012 con El guardián invisible, primer volumen de la trilogía del Baztán, que vendió 1,3 millones de ejemplares solo en España y fue traducida a 35 idiomas. La saga sumó más de 230 ediciones y dio lugar a tres adaptaciones cinematográficas.

Dolores Redondo y la anterior novela de la saga, 'Las que no duermen NASH' (Destino)

En 2016, Redondo obtuvo el Premio Planeta por Todo esto te daré, galardón al que se sumaron después el Bancarella italiano en 2018, el Grand Prix des lectrices de Elle en 2021 y el Príncipe de Viana de la Cultura en 2023. Su obra está traducida a más de 40 idiomas.

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Sobre el peso del éxito comercial, la autora ha sido tajante: “A veces el ‘best seller’ muy vendido se considera peyorativo, porque hay este canon que tenemos en nuestro mundo de que si le gusta a mucha gente, pues mal. Yo recuerdo cuando yo publiqué mi primera novela y vendí 25 ejemplares nadie me propuso para el Nobel”.

En la misma línea se expresó: “A mí no me interesa que mis novelas sean las más vendidas. Yo lo que quiero es que sean las más amadas. Y si son las más amadas, se venderán mucho”.

El riesgo de abandonar el Baztán

Dejar atrás el escenario que la hizo célebre fue, según la propia Redondo, una decisión deliberada. “He tomado riesgos, pero la literatura es eso, usar la bola de demolición y tirar alguna pared dentro de tu propia habitación y la gran casa que es la literatura”, afirmó.

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Elizondo es la capital del Valle de Baztán. (Shutterstock España)

La escritura de la novela demandó cuatro años y medio. El resultado aborda, además, el trastorno de identidad ‘disociativo’, un tema que Redondo buscó tratar sin estigmatización: “Las personalidades del TID son espectros que crea la mente para salvarte de situaciones de gran dolor, y para quienes lo sufren es muy difícil admitirlo por la vergüenza que suscita no ser dueño de tus actos”.

Redondo felicita a la nueva ganadora del Planeta

La autora ya trabaja en su siguiente novela, que volverá a reunir a los personajes de su universo literario. Entre bromas, reconoció el desgaste de la promoción: “El otro día le decía a mi editor que me gustaría que llegara el momento de ser como Isabel Allende, pero ahora le ha tocado volver a la promoción”.

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Redondo se mostró feliz de que el Premio Planeta más reciente haya recaído en la autora chilena, de orígenes vascos, quien según recordó la propia Redondo confesó que la trilogía del Baztán le había ayudado a entender aspectos de su familia.