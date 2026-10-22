Tapa la cámara del móvil, huellas dactilares ocultas y dos líneas de teléfono: todas las medidas de seguridad que tomó Pedro Sánchez en su foto contra Milei

Pedro Sánchez reproduce la canción Fanático de Lali con la cámara frontal cubierta y dos líneas telefónicas. (Pedro Sánchez )

Guardar

En política, detrás de un simple gesto puede haber una importante preparación detrás. Es el caso de los famosos ‘duelos’ entre líderes internacionales que se estrechan la mano (como los vídeos de Donald Trump con Emmanuel Macron o Pedro Sánchez). Precisamente el presidente español dejó ayer una imagen que transmite cercanía y sencillez, pero que, a su vez, tiene una serie de detalles cuidados. Se trata de la foto que hizo para mostrar que escuchaba la canción Fanático de la artista argentina Tati, en la que ataca a Javier Milei. Sánchez respondía así a los insultos de su homólogo argentino, que le llamó “impresentable dictador” durante un evento en Madrid.

La fotografía, hecha con un móvil sobre la pantalla de otro, no implica ni mucho menos una campaña muy laboriosa y pensada, pero sí que cuenta con varias curiosidades de seguridad que han llamado la atención de Stark Privacy, una cuenta de X que publica contenido relacionado con la privacidad. Ha reseñado cinco detalles que le han parecido relevantes, mientras que otros usuarios se han unido con sus propias aportaciones. Estas supuestas medidas -realmente no está confirmado que respondan a una decisión o sean simples casualidades- van desde no mostrar sus huellas a tener dos líneas de teléfono.

PUBLICIDAD

El presidente de Argentina ha alabado las soluciones que proponen para España sus "amigos" Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal frente al "liberticida" de Sánchez.

Observaciones sobre la foto de Pedro Sánchez

El análisis de Stark Privacy se centró en elementos visibles en la pantalla y en la forma en que el presidente sostiene el dispositivo. La publicación se produjo 32 minutos después del momento en que habría sido tomada. Compartir contenido con demora puede evitar que una publicación revele la ubicación de una persona en tiempo real, aunque la foto no permite determinar el motivo del intervalo. Otro detalle se relaciona con el dispositivo utilizado para hacer la toma. El especialista sostuvo que la imagen sugiere que la fotografía se capturó con un teléfono Samsung, mientras que el móvil visible en la imagen es un iPhone. Esto podría indicar que Sánchez utiliza más de un aparato, o que emplea el móvil de alguien de su equipo para hacer la foto.

Stark Privacy también analizó la reproducción musical. El análisis incluyó, además, la hora de difusión de la imagen. La fotografía se tomó cuando la canción llevaba cerca de la mitad de sus 162 segundos de duración. Otro usuario, reparó, además, en que junto al icono de batería parecen figurar dos líneas SIM activas en el mismo terminal. La presencia de más de una línea puede responder a la separación entre comunicaciones personales y laborales.

PUBLICIDAD

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante un acto del partido celebrado en Burgos el mismo día que el presidente de Argentina, Javier Milei, le llama "impresentable dictador" en Madrid.

También surgieron hipótesis sobre la posición de las manos. Algunos usuarios, como responde el ingeniero Jaime Gómez-Obregón, interpretaron que Sánchez coloca los dedos de una forma que impide ver con claridad sus yemas y, por extensión, sus huellas dactilares. La cámara frontal del teléfono también fue objeto de comentarios. Stark Privacy advirtió que parece estar cubierta. Tapar las cámaras de un dispositivo es una práctica que algunas personas adoptan para limitar accesos no autorizados. Otras personas que comentan en la red social no han podido pasar por alto que Pedro Sánchez fue espiado con el programa Pegasus, que permitió infectar su teléfono, por lo que se señaló a Marruecos.