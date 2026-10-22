25 años de ‘Operación Triunfo’: del éxito arrollador de David Bisbal al hartazgo de Rosa López, así han cambiado sus vidas

Los concursantes de 'Operación Triunfo 1'. (RTVE)

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Hay recuerdos televisivos que permanecen intactos con el paso del tiempo. La primera edición de Operación Triunfo es uno de ellos. En 2001, millones de espectadores se engancharon a las historias de 16 jóvenes que perseguían un mismo sueño: triunfar en la música.

Sus actuaciones, sus amistades, sus lágrimas y sus primeras experiencias ante las cámaras convirtieron el programa en una auténtica revolución. De aquella Academia salieron artistas que alcanzarían una enorme popularidad y rostros que, décadas después, continúan formando parte de la memoria colectiva.

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Los concursantes de 'Operación Triunfo 1'. (RTVE)

Ahora, cuando se cumplen 25 años de aquella aventura, sus protagonistas han tomado caminos muy diferentes. David Bisbal conquistó escenarios internacionales, Chenoa se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión y Rosa López, la gran ganadora, ha decidido marcar distancias con algunos de los reencuentros del aniversario. Otros han mantenido su vínculo con la música desde una posición más discreta. Así han cambiado las vidas de los concursantes de aquella primera edición.

Rosa López: la ganadora que quiere pasar página

La cantante Rosa López en una imagen de sus redes sociales. (Instagram)

Fue la gran triunfadora de OT 1 y su victoria la convirtió en uno de los rostros más populares de España. Rosa López pasó de ser una joven granadina desconocida para el gran público a representar al país en Eurovisión y protagonizar un éxito discográfico arrollador. El apodo de “Rosa de España” quedó ligado para siempre a una de las etapas más intensas de su vida.

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Sin embargo, la cantante afronta el 25 aniversario desde otra perspectiva. A sus 45 años, ha anunciado que no participará en algunos de los actos conmemorativos. Una decisión que refleja su deseo de centrarse en sus propios proyectos y reivindicar su trayectoria más allá de aquel concurso que la catapultó a la fama.

David Bisbal: de la Academia a conquistar el mundo

El cantante David Bisbal durante una actuación, en el Movistar Arena. (Europa Press)

Si alguien logró llevar el fenómeno OT mucho más allá de nuestras fronteras, ese fue David Bisbal. El almeriense quedó en segunda posición, pero su carrera no tardó en despegar hasta convertirlo en una estrella internacional. Discos, giras, premios y colaboraciones con artistas de primer nivel forman parte de una trayectoria que lo ha consolidado como uno de los cantantes españoles más reconocidos.

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Poco queda de aquel joven de los rizos que entró en la Academia después de trabajar como repartidor en un vivero. Bisbal ha construido una carrera de largo recorrido y una vida familiar que comparte con el público de una manera más medida que en sus primeros años de fama.

David Bustamante: una carrera marcada por la música y el corazón

David Bustamante en una imagen de archivo. (Europa Press)

El cántabro fue otro de los grandes descubrimientos del programa. Su voz y su personalidad conquistaron rápidamente al público y le permitieron mantenerse en primera línea durante años. Su carrera musical ha combinado discos, actuaciones y una relación muy cercana con sus seguidores.

Su vida sentimental también ha ocupado numerosas portadas, especialmente durante su relación y posterior separación de Paula Echevarría. Pese a la atención mediática que ha acompañado algunos capítulos personales, Bustamante ha continuado trabajando sobre los escenarios y conserva su lugar entre los artistas más populares surgidos de aquella edición.

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Chenoa: una reinvención que triunfa en televisión

Chenoa en una imagen de archivo. (Europa Press)

La trayectoria de Chenoa es uno de los ejemplos más claros de cómo reinventarse después de un concurso musical. Aunque comenzó centrada en su carrera como cantante, con el tiempo encontró en la televisión una nueva vía profesional. Como presentadora, colaboradora y jurado, se ha convertido en uno de los rostros habituales del entretenimiento en España.

Durante años, su nombre estuvo inevitablemente ligado a su relación con David Bisbal, una historia que despertó un enorme interés mediático. Sin embargo, Chenoa ha conseguido construir una identidad propia y consolidarse profesionalmente más allá de aquel romance.

Manu Tenorio y Verónica Romero: la música como refugio

Manu Tenorio y Verónica Romero en imagen de redes sociales. (Instagram)

Manu Tenorio apostó desde el principio por una carrera más tranquila, centrada en la canción melódica y en el contacto directo con sus seguidores. Sin protagonizar tantos titulares como otros compañeros, ha mantenido su actividad musical y una trayectoria constante.

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Verónica Romero, por su parte, tomó un camino diferente y desarrolló parte de su carrera fuera de España. Aunque su presencia en televisión se ha reducido con los años, ha continuado explorando distintos estilos y defendiendo su faceta artística desde un perfil independiente.

Nuria Fergó, Gisela y Natalia: tres caminos propios

Nuria Fergó, Gisela y Natalia en un fotomontaje. (Europa Press)

Nuria Fergó conquistó a la audiencia con su espontaneidad y su personalidad cercana. Después del concurso, orientó buena parte de su trayectoria hacia la música de raíces andaluzas y la canción popular, sin renunciar a participar en distintos formatos televisivos.

Gisela encontró una oportunidad profesional en un terreno muy diferente al de algunos de sus compañeros. Además de su carrera musical, los musicales y el doblaje la llevaron a convertirse en una voz reconocible para varias generaciones de espectadores gracias a su relación profesional con las producciones de Disney.

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Natalia, que era una de las participantes más jóvenes de la Academia, también ha conseguido mantenerse vinculada al mundo artístico. La cantante gaditana ha compaginado su carrera pop con distintas apariciones televisivas, conservando una presencia habitual ante el público.

Naím Thomas, Alejandro Parreño y Juan Camus: lejos del gran foco mediático

Naím Thomas, Juan Camus y Alejandro Parreño en imágenes de sus redes sociales. (Instagram)

No todos los concursantes vivieron una explosión de popularidad comparable a la de Bisbal o Bustamante. Naím Thomas continuó ligado al espectáculo mediante distintos proyectos musicales y artísticos, aunque con un perfil más reservado.

Alejandro Parreño mantuvo su apuesta por la música y la composición, mientras que Juan Camus siguió desarrollando su faceta como cantante y compositor. Este último también ha expresado públicamente sus discrepancias con algunos aspectos de la historia de Operación Triunfo, convirtiéndose en una de las voces críticas vinculadas al fenómeno.

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Javián, Mireia Montávez y Geno Machado: perseverar después de OT

Naím Thomas, Alejandro Parreño y Juan Camus en imágenes de sus redes sociales. (Instagram)

Javián ha continuado ligado a diferentes proyectos musicales desde su salida de la Academia, aunque su presencia mediática ha sido menor que la de algunos de sus compañeros. Mireia Montávez también ha mantenido su vínculo con el mundo artístico y ha participado en iniciativas relacionadas con la nostalgia de aquella primera edición.

Una historia especial es la de Geno Machado, la primera expulsada del concurso. Su paso por la Academia fue breve, pero no supuso el final de su relación con la música. A lo largo de los años ha participado en conciertos, giras y eventos relacionados con OT, demostrando que una eliminación temprana no tiene por qué cerrar una carrera artística.

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Àlex Casademunt, el recuerdo que sigue emocionando

Álex Casademunt en una imagen de archivo.

Entre los 16 concursantes hay un nombre que continúa despertando una emoción especial: Àlex Casademunt. Su espontaneidad, su sentido del humor y su carisma lo convirtieron en uno de los participantes más queridos de aquella edición.

Después del programa desarrolló distintos proyectos musicales, televisivos e interpretativos. Su fallecimiento en 2021 conmocionó a sus compañeros y a los seguidores que habían crecido viéndolo en televisión. Veinticinco años después del nacimiento del fenómeno, su recuerdo permanece ligado a aquella generación de artistas que entró en la Academia con una maleta cargada de ilusiones.