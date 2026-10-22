España e Italia acuerdan poner fin a los controles fronterizos impuestos tras la crisis migratoria de Ceuta

Los gobiernos de España e Italia han acordado poner fin a los controles recíprocos en las fronteras interiores que estaban en vigor desde que el Ejecutivo de Georgia Meloni decidió imponer esta medida como respuesta a la crisis en Ceuta por la entrada irregular de miles de migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio. (Fuente: La Moncloa/Europa Press)

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Los gobiernos de España e Italia han acordado levantar los controles recíprocos en sus fronteras interiores, vigentes desde que el Ejecutivo de Giorgia Meloni impuso esta medida como respuesta a la entrada irregular de miles de migrantes procedentes de Marruecos a Ceuta a finales de julio. El Ministerio del Interior español ha informado de que la decisión, adoptada “tras un minucioso análisis de la situación”, irá acompañada de un refuerzo del intercambio de información para preservar la seguridad del espacio Schengen.

El entendimiento llega tras una llamada telefónica entre los ministros del Interior de ambos países, Fernando Grande-Marlaska y Matteo Piantedosi, acordada después del encuentro que mantuvieron al margen del Consejo Europeo los presidentes de Gobierno Pedro Sánchez y Meloni. En la última cumbre de líderes europeos en Bruselas, ambos mandatarios acercaron posiciones para suprimir los controles que Italia activó a principios de agosto.

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Meloni suspendió el tratado Schengen con España por la entrada masiva a Ceuta

“La solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos, no”, subrayó entonces Pedro Sánchez en un mensaje en X, después de que el gobierno italiano planteara suspender la aplicación del tratado de Schengen de libre circulación y vinculara la crisis de Ceuta con su política migratoria. En su mensaje, Sánchez señaló que, según Frontex, entre 2021 y 2026 el número de entradas irregulares por Italia ascendió a 478.600; por los Balcanes occidentales, a 340.600; por Grecia, a 259.800; por España, a 234.760; y por la frontera oriental, a 48.000. “No es tiempo de dividir. Es tiempo de seguir construyendo una UE fuerte y unida”, subrayó.

España e Italia acuerdan poner fin a los controles fronterizos impuestos tras la crisis migratoria de Ceuta (Europa Press)

Como respuesta a la medida italiana, el Ejecutivo español emplazó a Roma a levantar los controles en un plazo de tres días, hasta el domingo 9 de agosto, y advirtió de que, en caso contrario, España se vería “obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos”. Finalmente, ante el rechazo italiano a levantar la medida, se aplicó la contramedida anunciada, con controles policiales aleatorios a los viajeros procedentes de Italia en aeropuertos y puertos españoles.

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Bruselas exige que los controles fronterizos sean un recurso de último orden

El pasado 16 de octubre, Sánchez y Meloni encomendaron a sus ministros cerrar el acuerdo en un plazo de siete días. En ese período, Italia prorrogó una semana más los controles a los pasajeros procedentes de España en puertos y aeropuertos, medida a la que el Gobierno español respondió con una contramedida equivalente para los vuelos y enlaces marítimos procedentes de territorio italiano.

Fuentes italianas citadas por Europa Press señalaron que los ministros trabajarían para “valorar juntos medidas de cooperación sustitutivas”, mientras que desde España se precisó que el objetivo era “proceder a la eliminación” de los controles.

El Código Schengen contempla la reintroducción de controles fronterizos entre Estados miembros, aunque la Comisión Europea ha defendido siempre que se trate de un recurso “de último” orden y ha pedido a los gobiernos que exploren alternativas antes de suspender la libre circulación. Entre las medidas que Bruselas ha propuesto a países como Alemania, Austria o Francia —que mantienen controles sistemáticos pese a que deberían ser puntuales— figuran el refuerzo de la actuación policial conjunta, el intercambio de información y el uso de tecnología como sistemas móviles de identificación biométrica o el seguimiento de vehículos.

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