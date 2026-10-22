Un abogado lo confirma: tu empresa está obligada a subirte el sueldo en estas tres situaciones

Una oficina corporativa muestra a numerosos empleados concentrados en sus tareas diarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Muchos trabajadores desconocen si el sueldo que cobran es realmente el que les corresponde y dudan sobre cuándo pueden exigir una subida sin que la empresa se la niegue por simple decisión unilateral. La legislación laboral española prevé, sin embargo, tres supuestos concretos en los que el aumento salarial no depende de la voluntad del empleador, sino que se activa de forma automática por ley o por convenio.

Así lo explica el abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo, que distingue esos tres escenarios de cualquier otra negociación salarial, que queda sujeta por completo al acuerdo entre las partes.

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El salario mínimo marca un piso que arrastra el sueldo real

Existen situaciones en las que una subida salarial se produce de forma automática, sin necesidad de reclamar nada. Ocurre cuando aumenta el salario mínimo interprofesional o el mínimo fijado por el convenio colectivo para una categoría determinada, y el trabajador cobraba por debajo de ese nuevo umbral. En ese escenario, el sueldo sube solo porque la referencia legal se movió hacia arriba.

“Cuando el sueldo mínimo me afecta y sube”, resume Benito Barrionuevo al describir el primer supuesto. Esto también se aplica si se sube el salario mínimo de mi convenio colectivo para mi categoría y yo estoy por debajo, automáticamente, con esa subida, sube mi sueldo, explica el abogado.

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Hacer funciones de una categoría superior también obliga a pagar más

El segundo supuesto afecta a quienes desempeñan en la práctica un puesto distinto al que figura en su contrato. El abogado pone un ejemplo concreto para ilustrarlo.

“Si yo estoy en sueldo de la categoría que me ha puesto la empresa, pero en realidad realizo funciones superiores”, plantea Benito Barrionuevo, “por ejemplo, sale que soy ayudante de cocina, pero soy cocinero, también tengo derecho a que me suban el sueldo si cobro menos de lo que cobra un cocinero según mi convenio colectivo”.

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La clave, según el letrado, no está en el nombre del puesto que figura en la nómina, sino en las tareas que realmente se ejecutan día a día. Si esas funciones corresponden a una categoría mejor pagada dentro del convenio, el trabajador puede exigir la diferencia salarial correspondiente.

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El convenio colectivo puede pactar subidas automáticas

El tercer supuesto depende de lo que cada convenio colectivo haya negociado previamente entre empresa y representación sindical. Si el texto del convenio incluye una cláusula de subida automática, esa condición se vuelve obligatoria para la compañía.

Benito Barrionuevo cita un caso concreto para explicar este mecanismo: “El convenio colectivo de Mercadona preveía hace unos años que a todos los trabajadores se les iba a subir el sueldo al IPC”. En ese ejemplo, el propio convenio ataba los aumentos salariales a la evolución del índice de precios al consumo, sin que cada trabajador tuviera que negociarlo de forma individual.

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Negociar es la única vía fuera de estos tres casos

Agotados los tres supuestos, el abogado es claro respecto al resto de las situaciones. “Fuera de ahí, para conseguir un aumento, tendrás que negociarlo con la empresa”, advierte Benito Barrionuevo.

Eso significa que, al margen del salario mínimo, de las funciones realmente desempeñadas o de una cláusula específica del convenio colectivo, no existe una vía legal automática para forzar una subida de sueldo. La mejora salarial queda entonces sujeta a la capacidad de negociación de cada trabajador con su empleador, sin respaldo normativo que la garantice por sí sola.