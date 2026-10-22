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El impactante último capítulo de ‘Slow Horses’ deja en shock a los fans de la serie: ¿seguirá Jack Lowden en el thriller de Apple TV?

La sexta temporada de la celebrada ficción de espionaje ha terminado con uno de los giros más comentados de su historia

Entrevista a Gary Oldman y el elenco de Slow Horses
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Slow Horses, la serie de espionaje de Apple TV protagonizada por Gary Oldman, ha llegado al final de su sexta temporada con uno de los giros más comentados de su historia. La ficción, que sigue a un grupo de agentes de inteligencia británica relegados a una oficina de descarte del MI5 conocida como Slough House, se estrenó en abril de 2022 y acumuló desde entonces casi dos decenas de nominaciones al Emmy, varias victorias en los BAFTA de Televisión y un historial de calificaciones “Certified Fresh” en Rotten Tomatoes.

El desenlace de esta nueva entrega, basada en las novelas de Mick Herron, dejó a River Cartwright (Jack Lowden) desplomado en el suelo de la cocina de su abuelo, aparentemente envenenado con Novichok. La escena reavivó las especulaciones sobre el futuro del actor fuera de la serie.

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El episodio, titulado Judgement Day, se emitió el 21 de octubre y cerró un tramo marcado por enfrentamientos con agentes rusos y la reaparición del padre mercenario de River. River llega hasta la vivienda de su difunto abuelo tras recibir un mensaje de Catherine Standish (Saskia Reeves), quien le transmite que una vecina avisó que había una luz encendida en la casa.

Slow Horses temporada 4
Jack Lowden en 'Slow Horses' (Apple TV)

El dato encierra un significado íntimo: en un episodio anterior, River le había contado a Sid Baker (Olivia Cooke) que su abuelo solía dejar una luz prendida para avisarle que estaba en casa. Sid toma la frase al pie de la letra y lo espera dentro, dándose un baño.

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River entra, pone a calentar agua, descorcha una botella de vino y enciende una vela. Antes de eso, mueve una palanca de hierro que había quedado sobre la mesada y nota un residuo extraño en la mano, que se limpia de forma instintiva. Segundos después cae de rodillas, sin poder respirar, y se desploma mientras intenta marcar un número en su teléfono. La cámara se aleja con un último plano de su pie convulsionando.

El origen del veneno y la explicación de la guionista

¿Qué pasó realmente con River Cartwright en el final de Slow Horses? Según explicó la guionista Gaby Chiappe, el agente ruso Jim (Kyle Soller) impregnó la palanca con Novichok en el episodio dos de la temporada, previendo que River o Sid la tocarían en algún momento. La escena se filmó de forma deliberadamente ambigua para que el espectador reconstruyera la pista por sí mismo, igual que ocurre en la novela de Herron en la que se inspira el desenlace.

“Hubo mucho debate sobre eso. ¿Sabrá la gente qué es y qué está pasando?”, señaló Chiappe en declaraciones recogidas por Gold Derby. La guionista remarcó que la idea era que “algo pasara en el rincón de tu ojo, pero que no supieras bien qué era”, y que el responsable del veneno “ya está muerto” para cuando se revela la trampa.

Un hombre con traje y una mujer con suéter miran fijamente a través del marco de una puerta en una habitación a oscuras
Los actores Jack Lowden y Olivia Cooke interpretan una escena de la sexta temporada de la serie de televisión Slow Horses. (Apple TV)

En la novela original, el objeto contaminado no es una palanca sino el picaporte de la puerta, y es Sid quien descubre el cuerpo de River a la mañana siguiente, todavía con vida aunque en mal estado. La serie trasladó el contacto con el veneno al propio River en tiempo real, dentro de la cocina, y dejó la escena cortada antes de confirmar si sobrevive.

Las pistas sobre el destino de Jack Lowden

Chiappe no confirmó de manera explícita la muerte del personaje, pero el adelanto de la séptima temporada, difundido el mismo día del estreno del final, no muestra a River en ningún tramo. Jackson Lamb (Oldman), al ser consultado por Standish sobre noticias de River, responde con sarcasmo: recibió una postal que dice que “el clima está lindo en el más allá” y que “la puesta de sol es para morirse”.

La ambigüedad alimentó las especulaciones sobre si Lowden dejará la serie para asumir otro papel. El actor escocés, de 36 años, figura entre los favoritos para interpretar a James Bond en la próxima película dirigida por Denis Villeneuve, junto a Callum Turner, Jack Barton y Jacob Elordi. El propio Oldman declaró en septiembre que los productores ya habrían elegido al sucesor de Daniel Craig y que sus “dedos están cruzados” para que sea Lowden.

Retrato de un hombre mayor con gafas, barba, cabello canoso, camisa a rayas y corbata floja, sentado en un sillón de cuero
El actor Gary Oldman interpreta al personaje Jackson Lamb en una escena de la serie de televisión 'Slow Horses'. (prensa Apple TV)

En la saga literaria, River sobrevive al envenenamiento: desaparece por completo del octavo libro, Bad Actors, y regresa recién en el noveno, Clown Town, en situación de licencia médica extendida. No está confirmado si la adaptación televisiva seguirá ese camino o se apartará de la fuente original.

Apple TV ya confirmó una octava temporada, que se basará en Clown Town, la novena novela de la serie “Slough House” de Mick Herron. La séptima temporada, ya filmada, tiene estreno previsto para septiembre de 2027.

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