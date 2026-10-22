España

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

Con el plazo para presentar candidaturas ya en marcha, el PP parte como favorito en la mayoría de los sondeos frente a un bloque de izquierdas fragmentado, mientras vivienda, salarios y pensiones concentran la disputa entre los partidos

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Elecciones generales 29-N, en directo: última hora de los sondeos, propuestas de los partidos y actos de los candidatos (Montaje Infobae)
Elecciones generales 29-N, en directo: última hora de los sondeos, propuestas de los partidos y actos de los candidatos (Montaje Infobae)

Con cinco semanas y media restantes para las elecciones generales del 29 de noviembre, este miércoles abrió el plazo para que los partidos políticos presenten a sus candidatos. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal vuelven a encabezar las listas de sus respectivas formaciones, con Ada Colau como candidata para el nuevo Frente Amplio e Irene Montero al frente de un Podemos que esta vez no concurrirá con los de Yolanda Díaz, salvo en Canarias y en la Comunidad Valenciana.

Las encuestas publicadas entre el 9 y el 19 de octubre sitúan al PP en cabeza en casi todos los sondeos, seguido por el PSOE, con una distancia variable entre ambos. Vox se consolida como tercera fuerza, mientras Sumar/Frente Amplio y Podemos quedan más rezagados, lo que refleja la fragmentación del espacio a la izquierda de los socialistas. PSOE y Frente Amplio concurrirán juntos al Senado y, como respuesta, PP y Vox estudian un acuerdo para evitar la dispersión del voto de derecha en esa Cámara.

La vivienda, los salarios y las pensiones centran la campaña, con la izquierda augurando graves recortes (al estilo del presidente argentino Javier Milei, que este miércoles hacía una demostración pública de su amistad con Ayuso y Santiago Abascal en su visita a Madrid) en caso de una victoria de PP y Vox, que, en contra de la valoración del presidente del Consejo General de Economistas de España e informes de organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), sostienen que el sistema público de pensiones es inviable y se dirige al colapso.

07:20 hsHoy

Feijóo afirma que “si un okupa entra en tu casa con un papel de haber pedido una pizza, nadie le puede sacar en años”: qué dice realmente la ley

La legislación no concede ningún derecho por presentar un recibo y el procedimiento depende de si se trata de un allanamiento de morada o de una usurpación

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este miércoles que si llega al Palacio de la Moncloa aprobará en sus primeros 100 días de gobierno una Ley Antiokupas para proceder a desalojas en 48 horas, una nueva Ley del Suelo y una Ley de reforma de la propiedad horizontal

Durante su intervención en un acto sobre vivienda celebrado en Sevilla, dentro de la precampaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que “hay propietarios con miedo” porque “si un okupa entra en tu casa, con un papel de haber pedido una pizza, nadie le puede sacar hasta dentro de varios años”. Así, el líder del Partido Popular ha intentado denunciar la desprotección que, según él, sufren los propietarios de viviendas frente a la okupación ilegal. Ante esto, ha confirmado que, si llega al Gobierno, aprobará una ley por la que “los okupas estarán fuera en 48 horas”.

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07:12 hsHoy

Vox incorpora a un exlíder neonazi a sus listas y blinda al diputado que se encaró a la Presidencia del Congreso

Vox cerró este miércoles sus listas definitivas al Congreso para las elecciones del 29 de noviembre, a las que pudo acceder la Cadena SER. Entre los nombres confirmados destaca Jordi de la Fuente, secretario general del sindicato Solidaridad y exdirigente del partido neonazi Movimiento Social Republicano que “no reniega de pasos andados” —según dijo en 2025 en un discurso recogido por El Nacional— y encabezará la candidatura por Tarragona. Abascal no ha tomado distancia y ha llegado a calificarle como “un ejemplo”.

De la Fuente espera además un proceso judicial por su participación en el asalto de 2019 a un centro de menores extranjeros en El Masnou, episodio por el que la Fiscalía solicita dos años y dos meses de prisión por un delito de incitación al odio.

La lista de Vox conserva asimismo a José María Sánchez, protagonista durante la legislatura de un choque abierto con la presidencia del Congreso y de un comentario dirigido a una diputada a la que llamó “bruja” en pleno hemiciclo. Repite candidatura por Alicante, aunque cede terreno hasta el tercer puesto de la papeleta.

El reparto de posiciones también deja movimientos internos de peso. Carlos Hernández Quero, portavoz de vivienda del partido, pasa a encabezar la lista por Málaga, mientras que José María Figaredo, encargado del área económica, hará lo propio en Asturias. En Murcia, la tercera plaza corresponde a Luis Gestoso, cuestionado dentro de la organización por un supuesto trato vejatorio hacia antiguos compañeros.

El recambio alcanza a Javier Ortega Smith, apartado ya por completo de la estructura del partido, y a Jorge Campos, descartado en Islas Baleares. A ellos se suma, en principio, Rocío Aguirre —hermana de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre—, ausente de la candidatura por Madrid. Las otras dos bajas corresponden a Pedro Fernández, que deja la política tras discrepancias con la dirección, y Lourdes Méndez Monasterio, que dedicará su tiempo a asuntos personales.

07:00 hsHoy

Feijóo coloca a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid para las generales del 29N

Feijóo coloca a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid (Ricardo Rubio - Europa Press)
Feijóo coloca a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid (Ricardo Rubio - Europa Press)

El Partido Popular (PP) ha oficializado ya la composición de su candidatura por Madrid para las elecciones generales del 29 de noviembre, con la francoargentina Cayetana Álvarez de Toledo en segunda posición, justo detrás del propio Alberto Núñez Feijóo, candidato del partido a la Presidencia del Gobierno. El tercer puesto de la lista recae de nuevo en Borja Sémper, portavoz nacional de la formación, que repite la posición que ya ocupó en los comicios de 2023.

Álvarez de Toledo, que ejerce como portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, ya figuraba en 2023 en esa misma candidatura, aunque entonces en el sexto puesto. Su ascenso hasta la segunda plaza estaba entre las opciones que manejaban distintos sectores del partido en las últimas semanas.

El propio líder del PP había dejado entrever la decisión días antes de su confirmación. En declaraciones recogidas por esRadio, destacó que su número dos era una mujer que “votó en contra de la amnistía” y que exigió la comparecencia de “la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la Comisión de Secretos Oficiales”.

*con información de Europa Press

06:52 hsHoy

Cargas policiales, petardos y tensión rodean el acto de Santiago Abascal en A Coruña: miles de estudiantes se han concentrado contra el líder de Vox

La Policía ha desplegado unidades antidisturbios que formaron un cordón para separar a quienes protestaban de las personas que asistían al evento

Carga policial en A Coruña contra los manifestantes en contra de Vox.

Miles de estudiantes se han concentrado este miércoles en las inmediaciones del acto de Vox encabezado por Santiago Abascal en A Coruña, en la plaza de María Pita, para protestar contra la presencia del líder del partido. La movilización ha derivado en momentos de tensión, con incidentes entre manifestantes y los agentes. La Policía ha desplegado unidades antidisturbios que formaron un cordón para separar a quienes protestaban de las personas que asistían al evento de Vox, para evitar enfrentamientos. Del nerviosismo se ha pasado a varias cargas policiales, según muestran las imágenes viralizadas en redes sociales.

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06:40 hsHoy

Pedro Sánchez vuelve a responder a Milei en un mitin en Burgos tras llamarle “impresentable dictador”: “Las motosierras y los tijeretazos no construyen nada. Destruyen”

“Les ha creado un problema a Feijóo y Abascal. No saben dónde meterse ni dónde meterlo”, ha señalado el presidente del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante un acto del partido celebrado en Burgos el mismo día que el presidente de Argentina, Javier Milei, le llama "impresentable dictador" en Madrid.

Primero ha respondido de forma sutil vía X, a golpe de música, con un tema de la cantante Lali Espósito, una de las mayores detractoras del presidente de Argentina, Javier Milei. “De camino a Burgos, aprovecho el viaje en coche para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!”, ha escrito esta mañana. Ha sido precisamente en la ciudad castellanoleonesa, en un acto de precampaña para las elecciones del 29 de noviembre, donde ha dado carpetazo a las declaraciones de Milei, que en una conferencia en el Fórum Europa celebrada en el Real Casino Gran Círculo de Madrid se ha referido a él como “delincuente y ladrón” y ha asegurado que es un “impresentable dictador”. Este se ha reunido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha hablado por videollamada con el líder de Vox, Santiago Abascal.

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06:27 hsHoy

Javier Milei llama “impresentable dictador” a Pedro Sánchez y desea que los españoles lo echen “a patadas” en las elecciones generales

El presidente de Argentina se ha declarado “amigo” de Ayuso y Abascal y dice haber venido a España a “enfrentar” al “liberticida”

El presidente de Argentina ha alabado las soluciones que proponen para España sus "amigos" Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal frente al "liberticida" de Sánchez.

Javier Milei ha comenzado su agenda en Madrid este miércoles con una conferencia en el Fórum Europa celebrada en el Real Casino Gran Círculo, apenas a 200 metros de la acampada en la Puerta del Sol, epicentro de la protesta en España por el derecho a la vivienda. La expectación era sobresaliente: si ya logra el presidente de Argentina ser centro de atención en cualquiera de sus viajes a España, esta vez lo es más por hacerlo en plena precampaña de unas elecciones generales cruciales para el país; por su ascendencia sobre dirigentes tan señalados como Isabel Díaz Ayuso o Santiago Abascal, a los que ha llamado “amigos”, y también o sobre todo por su frontal oposición a Pedro Sánchez, al que ha llamado “delincuente y ladrón”.

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06:11 hsHoy

Milei, protagonista por un día de la precampaña para las elecciones generales del 29-N: “No hay nada más divertido que patear culos zurdos”

La visita del presidente argentino a Madrid provoca un enfrentamiento entre él y Sánchez, y refuerza la sintonía con Abascal y Ayuso, mientras Feijóo guarda silencio

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha llamado este miércoles "impresentable dictador" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Es una deuda de honor que tienen con su propia sangre: sacar a los socialistas a patadas porque ustedes son la cuna del liberalismo", ha expresado en su primer acto público en Madrid, en el que supone el tercer viaje del mandatario argentino al país en lo que va de año.

Javier Milei ha pisado este miércoles suelo español por séptima vez desde que asumió la presidencia de Argentina, y lo ha hecho en plena precampaña electoral para las generales del próximo 29 de noviembre. Con la cita con las urnas cada vez más cerca, el mandatario argentino y los principales dirigentes españoles han aprovechado la jornada para marcar posiciones. “Soy amigo de Santiago Abascal y de Isabel Díaz Ayuso, y creo que tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia”, afirmó Milei durante su intervención en Nueva Economía Fórum, donde expresó su respaldo a ambos. Para Pedro Sánchez, sin embargo, reservó los reproches, calificando al presidente del Gobierno de “impresentable dictador” y deseando que los españoles lo echen “a patadas” en las elecciones.

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