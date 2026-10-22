Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

Elecciones generales 29-N, en directo: última hora de los sondeos, propuestas de los partidos y actos de los candidatos (Montaje Infobae)

Con cinco semanas y media restantes para las elecciones generales del 29 de noviembre, este miércoles abrió el plazo para que los partidos políticos presenten a sus candidatos. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal vuelven a encabezar las listas de sus respectivas formaciones, con Ada Colau como candidata para el nuevo Frente Amplio e Irene Montero al frente de un Podemos que esta vez no concurrirá con los de Yolanda Díaz, salvo en Canarias y en la Comunidad Valenciana.

Las encuestas publicadas entre el 9 y el 19 de octubre sitúan al PP en cabeza en casi todos los sondeos, seguido por el PSOE, con una distancia variable entre ambos. Vox se consolida como tercera fuerza, mientras Sumar/Frente Amplio y Podemos quedan más rezagados, lo que refleja la fragmentación del espacio a la izquierda de los socialistas. PSOE y Frente Amplio concurrirán juntos al Senado y, como respuesta, PP y Vox estudian un acuerdo para evitar la dispersión del voto de derecha en esa Cámara.

La vivienda, los salarios y las pensiones centran la campaña, con la izquierda augurando graves recortes (al estilo del presidente argentino Javier Milei, que este miércoles hacía una demostración pública de su amistad con Ayuso y Santiago Abascal en su visita a Madrid) en caso de una victoria de PP y Vox, que, en contra de la valoración del presidente del Consejo General de Economistas de España e informes de organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), sostienen que el sistema público de pensiones es inviable y se dirige al colapso.