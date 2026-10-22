Leah Behn, hija de Marta Luisa de Noruega, sobre la muerte de su padre: “Tardé cinco años en darme cuenta de que había muerto”

Leah Behn, en una fotografía promocional de la versión noruega de 'Traitors'. (RRSS)

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Leah Behn ha compartido uno de los testimonios más personales sobre la pérdida de su padre, Ari Behn, fallecido el día de Navidad de 2019. La hija de Marta Luisa de Noruega ha hablado abiertamente del duelo que vivió tras su muerte y de lo difícil que fue asimilar una ausencia que cambió su vida cuando tenía tan solo 14 años.

Lo ha hecho en una entrevista con la televisión noruega TV 2, coincidiendo con su participación en Shall We Dance, la versión local de Bailando con las estrellas, donde ha encontrado en la danza una manera de rendir homenaje al artista.

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“Cuando tenía 14 años, mi padre se suicidó. No suelo decirlo en voz alta, porque siento que se vuelve muy real. Así son las cosas. Esa es la realidad”, ha confesado entre lágrimas. Unas palabras con las que ha puesto voz a una experiencia que todavía le resulta dolorosa y que durante mucho tiempo le costó asumir. “Tardé cinco años después de la muerte de mi padre en darme cuenta de que había muerto”, ha reconocido en la conversación, dejando al descubierto la complejidad de un proceso de duelo que no siempre sigue los tiempos que cabría esperar.

Un baile para recordar a su padre

La participación de Leah en el concurso ha adquirido un significado especial al convertir una de sus actuaciones en un homenaje a Ari Behn. La joven ha querido alejarse de la idea de la competición para compartir con el público una parte de su historia personal y recordar a quienes también han sufrido la pérdida de un ser querido.

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Antes de salir a la pista, ya había adelantado sus intenciones a través de TikTok, donde explicó el sentido de su propuesta. “Tomaré una decisión que cambiará mi vida. Bailaré por todos los que han perdido a un ser querido. Ha sido una semana muy dura, pero sé que este baile lo atesoraré para siempre”, escribió.

Marta Luisa de Noruega y Ari Behn, en una fotografía de archivo. (EFE)

La actuación también ha servido para conectar con la faceta artística de su padre. Leah incorporó pintura a la coreografía, utilizando el arte y el movimiento como herramientas para expresar emociones que no siempre resultan fáciles de explicar con palabras. “Y con eso quiero mostrar: aceptas vivir con algunas marcas negras. Será agradable estar en la pista de baile y ser tan vulnerable”, señaló al hablar del significado de su actuación.

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La importancia de hablar del duelo y la salud mental

Más allá del homenaje familiar, Leah ha aprovechado esta experiencia para reivindicar la importancia de cuidar la salud mental y poder hablar abiertamente de las emociones. Su testimonio refleja las dificultades que pueden acompañar a una pérdida traumática, especialmente cuando se produce durante la adolescencia, una etapa en la que todavía se están desarrollando las herramientas para afrontar situaciones de esta magnitud.

La princesa Leah de Noruega homenajea a Ari Behn en 'Skal vi danse?' (TV2)

Desde la muerte de Ari Behn, Leah y sus hermanas, Maud Angelica y Emma Tallulah, han tenido que aprender a convivir con su ausencia. Cada una ha afrontado ese proceso de manera personal, mientras la familia ha mantenido vivo el recuerdo del escritor y artista noruego.

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Marta Luisa de Noruega tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de mostrar su apoyo a su hija. Después de que Leah Behn compartiera un fragmento de su actuación en Instagram, la princesa le dedicó unas palabras para expresar lo orgullosa que estaba de ella. Como el concurso no ha terminado todavía, todo apunta a que habrá más gestos por parte de la joven.