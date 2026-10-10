Scarlett Johansson investiga unos crímenes paranormales en el primer vistazo a ‘El exorcista: Mártires’: tráiler y fecha de estreno de la esperada película de terror

Scarlett Johansson protagoniza esta nueva versión de 'El exorcista', una historia algo diferente a cargo de Mike Flanagan y que cuenta la historia de una detective que investiga una serie de crímenes paranormales y asociados con la religión.

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Scarlett Johansson encabeza el elenco de El exorcista: Mártires, la nueva entrega de la saga de terror que llegará a los cines en 2027. El tráiler de la película se presentó en la New York Comic Con de la mano de Chiwetel Ejiofor y el director Mike Flanagan. En el adelanto, Johansson interpreta a una detective de homicidios que investiga una serie de asesinatos cometidos en una iglesia. A medida que avanza la pesquisa, su personaje empieza a sospechar que no se trata de un asesino en serie convencional, sino de algo vinculado a presuntas posesiones demoníacas. El exorcista: Mártires estaba originalmente programada para estrenarse el 12 de marzo, pero la fecha se postergó hasta 2027 por demoras en la producción, según se informó durante la presentación.

El adelanto muestra una serie de asesinatos brutales cometidos dentro de una iglesia. Esas escenas llevan al personaje de Johansson a cuestionarse si las afirmaciones de anteriores asesinos, que alegaban haber estado poseídos por el demonio, podrían tener fundamento real. La trama plantea así un cruce entre el procedimental policial y el terror sobrenatural, un enfoque que Flanagan definió como una ruptura con el resto de la franquicia.

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Antes de revelar el tráiler, el director adelantó que se trata del proyecto más aterrador de su carrera. “Esta película no se parece a ninguna otra de El exorcista que se haya hecho jamás, algo que estábamos decididos a lograr desde el principio: llevar esta franquicia en una dirección completamente distinta”, afirmó Flanagan durante el panel. “Y una de las cosas en las que todos coincidimos desde el arranque fue que tenía que dar miedo. Tenía que ser jodidamente aterradora, un miedo que te caliera hasta los huesos”, agregó el cineasta. Además de Ejiofor y Johansson, participan John Leguizamo, Laurence Fishburne, Diane Lane y Jacobi Jupe, conocido por su papel en Hamnet.

Imagen de 'El exorcista: Mártires'

Vínculo con el resto de la franquicia

Universal compró en 2021 los derechos para desarrollar una nueva trilogía de El exorcista por 400 millones de dólares. Esa trilogía arrancó dos años después con El exorcista: Creyente. Sin embargo, el filme de Flanagan no funcionará como una secuela directa de esa película de 2023.

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En 2024, el director había expresado su entusiasmo por sumarse al proyecto. “El exorcista es una de las razones por las que me convertí en cineasta, y es un honor tener la oportunidad de intentar algo fresco, audaz y aterrador dentro de su universo”, señaló Flanagan en ese momento. “Reencontrarme con mis amigos de Blumhouse, con quienes hice algunas de mis obras favoritas, hace que esto sea aún más emocionante.” El exorcista: Mártires representa la cuarta colaboración entre Flanagan y Blumhouse. Antes había escrito y dirigido Oculus (2013), Hush (2016) y Ouija: El origen del mal (2016). Las tres películas fueron producidas por Trevor Macy, quien regresa ahora como productor en representación de Intrepid Pictures.

El filme es una producción de Blumhouse-Atomic Monster y Morgan Creek Entertainment, en asociación con Red Room Pictures, la productora de Flanagan. Alexandra Magistro ejerce como productora ejecutiva por Red Room Pictures, mientras que Topher Merrill y John Baden cumplen esa función por Morgan Creek Entertainment. Macy, Karl Frankenfield, David Robinson y Roy Lee figuran como productores. Por su parte, Jason Blum es productor y Ryan Turek productor ejecutivo por Blumhouse-Atomic Monster. El exorcista original se estrenó en 1973 bajo la dirección de William Friedkin. La película narraba la historia de una madre, interpretada por Ellen Burstyn, que contrataba a sacerdotes católicos para realizar un exorcismo a su hija de 12 años, interpretada por Linda Blair, poseída por un demonio. Aquel filme recaudó 441 millones de dólares a nivel global y recibió 10 nominaciones al premio Oscar.

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