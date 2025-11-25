Scarlett Johansson se pasa al terror: la actriz protagonizará la nueva adaptación de ‘El exorcista’

Jurassic World Rebirth presenta su nuevo tráiler.

Es una de las actrices más famosas de su generación, pero en su filmografía aun hay espacio para nuevos grandes títulos que acrediten su versatilidad. Scarlett Johansson dará el salto al cine de terror encabezando el nuevo relanzamiento de la legendaria franquicia El exorcista. La noticia, confirmada por Deadline, señala que la actriz, dos veces nominada al Óscar, asumirá el papel principal bajo la dirección y el guion de Mike Flanagan, conocido por su trabajo en el género. La producción corre a cargo de Blumhouse-Atomic Monster, una apuesta clara de la compañía por revitalizar la saga tras el discreto desempeño de la última entrega.

“El trabajo de Scarlett siempre transmite verdad y humanidad, lo que resulta crucial para esta nueva visión de El exorcista”, expresó el propio Mike Flanagan, reciente autor de La vida de Chuck. La elección de Johansson responde al deseo del estudio de atraer a un público más amplio y ofrecer un nuevo enfoque a la historia, luego de que El exorcista: Creyente (2023) recaudara solo 65,5 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y 136,2 millones en el ámbito mundial, cifras por debajo de las expectativas tras una inversión de 400 millones de dólares por los derechos de la franquicia.

El fracaso comercial y las críticas mixtas de la anterior película motivaron una serie de reuniones entre el estudio y varias figuras de primer nivel en la industria. Según Deadline, tras el retiro del director David Gordon Green, el equipo de producción se inclinó por un giro radical buscando asegurar una nueva etapa. Scarlett Johansson, cuyo protagonismo en el reciente Jurassic World: Rebirth impulsó la taquilla mundial hasta cerca de 869 millones de dólares, fue finalmente considerada la candidata ideal. Las negociaciones incluyeron reorganizar su agenda para que este proyecto fuera su siguiente rodaje.

Linda Blair como Regan en “El exorcista” (1973).Crédito...Warner Bros.

Así será el regreso de todo un clásico de terror

La nueva película explora una historia original ambientada dentro del universo de The Exorcist, desligándose tanto de la trama de Believer como de anteriores secuelas. Esta será, además, la primera incursión formal de Johansson en el género de terror, tras una carrera centrada en el drama y la acción. A sus 39 años, Johansson ha cultivado una trayectoria versátil: en 2019 obtuvo doble nominación al Óscar por sus papeles en Historia de un matrimonio y Jojo Rabbit, ha ganado el BAFTA a Mejor Actriz por Lost in Translation y recibió el premio Tony por A View From the Bridge.

Detrás del proyecto, además de Flanagan —que aporta la experiencia acumulada en Doctor Sleep y las series para Netflix La maldición de Hill House y Misa de medianoche—, actúan Alexandra Magistro por Red Room Pictures, David Robinson para Morgan Creek Entertainment, y Jason Blum junto a Ryan Turek por Blumhouse-Atomic Monster. El filme representa para Johansson un reto decisivo y para la franquicia un intento serio de reinventarse. Su participación despierta expectativas en una industria que observa de cerca cada paso de este emblemático título, a la espera de si el nuevo equipo creativo logrará reconciliar el legado de El exorcista con las demandas del público actual.