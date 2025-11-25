España Cultura

Scarlett Johansson se pasa al terror: la actriz protagonizará la nueva adaptación de ‘El exorcista’

La actriz ya había probado suerte en una nueva franquicia lejos de Marvel con ‘Jurassic World’

Guardar
Jurassic World Rebirth presenta su nuevo tráiler.

Es una de las actrices más famosas de su generación, pero en su filmografía aun hay espacio para nuevos grandes títulos que acrediten su versatilidad. Scarlett Johansson dará el salto al cine de terror encabezando el nuevo relanzamiento de la legendaria franquicia El exorcista. La noticia, confirmada por Deadline, señala que la actriz, dos veces nominada al Óscar, asumirá el papel principal bajo la dirección y el guion de Mike Flanagan, conocido por su trabajo en el género. La producción corre a cargo de Blumhouse-Atomic Monster, una apuesta clara de la compañía por revitalizar la saga tras el discreto desempeño de la última entrega.

“El trabajo de Scarlett siempre transmite verdad y humanidad, lo que resulta crucial para esta nueva visión de El exorcista”, expresó el propio Mike Flanagan, reciente autor de La vida de Chuck. La elección de Johansson responde al deseo del estudio de atraer a un público más amplio y ofrecer un nuevo enfoque a la historia, luego de que El exorcista: Creyente (2023) recaudara solo 65,5 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y 136,2 millones en el ámbito mundial, cifras por debajo de las expectativas tras una inversión de 400 millones de dólares por los derechos de la franquicia.

El fracaso comercial y las críticas mixtas de la anterior película motivaron una serie de reuniones entre el estudio y varias figuras de primer nivel en la industria. Según Deadline, tras el retiro del director David Gordon Green, el equipo de producción se inclinó por un giro radical buscando asegurar una nueva etapa. Scarlett Johansson, cuyo protagonismo en el reciente Jurassic World: Rebirth impulsó la taquilla mundial hasta cerca de 869 millones de dólares, fue finalmente considerada la candidata ideal. Las negociaciones incluyeron reorganizar su agenda para que este proyecto fuera su siguiente rodaje.

Linda Blair como Regan en
Linda Blair como Regan en “El exorcista” (1973).Crédito...Warner Bros.

Así será el regreso de todo un clásico de terror

La nueva película explora una historia original ambientada dentro del universo de The Exorcist, desligándose tanto de la trama de Believer como de anteriores secuelas. Esta será, además, la primera incursión formal de Johansson en el género de terror, tras una carrera centrada en el drama y la acción. A sus 39 años, Johansson ha cultivado una trayectoria versátil: en 2019 obtuvo doble nominación al Óscar por sus papeles en Historia de un matrimonio y Jojo Rabbit, ha ganado el BAFTA a Mejor Actriz por Lost in Translation y recibió el premio Tony por A View From the Bridge.

Detrás del proyecto, además de Flanagan —que aporta la experiencia acumulada en Doctor Sleep y las series para Netflix La maldición de Hill House y Misa de medianoche—, actúan Alexandra Magistro por Red Room Pictures, David Robinson para Morgan Creek Entertainment, y Jason Blum junto a Ryan Turek por Blumhouse-Atomic Monster. El filme representa para Johansson un reto decisivo y para la franquicia un intento serio de reinventarse. Su participación despierta expectativas en una industria que observa de cerca cada paso de este emblemático título, a la espera de si el nuevo equipo creativo logrará reconciliar el legado de El exorcista con las demandas del público actual.

Temas Relacionados

Scarlett JohanssonEl exorcistaCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

James Cameron cree que Netflix no debería competir en los Oscar: “Solo si estrenan en 2.000 cines durante un mes”

El director de ‘Titanic’ y ‘Avatar’ defiende que la plataforma debería cambiar su estrategia de proyección en salas

James Cameron cree que Netflix

Morat: “Antes era muy importante cantar en inglés si alguien quería trascender. Cada vez más se reivindica el español como un idioma válido”

‘Infobae España’ entrevista al grupo colombiano, que ha anunciado una gira de nueve fechas por España para octubre de 2026

Morat: “Antes era muy importante

Mujeres víctimas de violencia vicaria alzan la voz en un documental contra un sistema judicial que ayuda a los agresores: “No solo no me creen, la mala soy yo”

El documental ‘No estás loca’ recoge el testimonio de decenas de madres manipuladas, intimidadas o agredidas a través del daño realizado contra sus hijos

Mujeres víctimas de violencia vicaria

La película de Disney Plus considerada como la mejor comedia del siglo XXI: obtuvo cinco nominaciones a los Oscar y la firma un famoso director

Alexander Payne, director de películas tan aclamadas como ‘Los descendientes’ o ‘Los que se quedan’, adaptó en 2004 una novela que las editoriales no querían publicar

La película de Disney Plus

Historia de una guerra entre los raperos Fernando Costa y Ayax: “Pagaste para que esa chica retirara su denuncia del juzgado”

En noviembre de 2024, la cuenta @DenunciaGranada comenzó a recoger testimonios de mujeres que supuestamente habían sido agredidas por Ayax y su hermano

Historia de una guerra entre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Máximo Sant, experto en coches,

Máximo Sant, experto en coches, sobre la nueva normativa de emisiones: “La Euro 7 es la obsolescencia programada hecha ley”

La Armada Española colabora con el Ejército de Marruecos en un despliegue de la OTAN

El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

Los diez coches más vendidos en España: del Peugeot 2008 al Dacia Sandero

Iberia mantendrá la suspensión de sus vuelos a Venezuela hasta el 1 de diciembre: Plus Ultra y Air Europa cesan sus viajes a Caracas

ECONOMÍA

Herencia de una vivienda alquilada:

Herencia de una vivienda alquilada: implicaciones legales y protección para los arrendatarios

El Gobierno multa a Betfair, 888 o Codere con más de 33 millones de euros y bloquea seis portales de juego

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 25 de noviembre

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 25 de noviembre

DEPORTES

Stamford Bridge, una eliminatoria de

Stamford Bridge, una eliminatoria de Champions y el ‘Iniestazo’: el día que el FC Barcelona eliminó al Chelsea en semifinales

Pep Guardiola pide disculpas tras encararse con un cámara después del partido entre el Manchester City y el Newcastle: “Me siento avergonzado”

Este es el dinero que se ha llevado España por ser subcampeona de la Copa Davis

Lewis Hamilton está deseando cerrar “la peor temporada” de su vida en Fórmula 1 y tampoco le ilusiona la siguiente

Un luchador irlandés se rinde ante Topuria: “Puede noquear pesos pesados, podría noquear a cualquiera”