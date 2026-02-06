España Cultura

Sorpresa en el reparto del remake de ‘El exorcista’: este es el icónico actor de ‘Matrix’ que acompañará a Scarlett Johansson

Tras anunciar nombres como los de la actriz de ‘Los vengadores’ o el joven Jacobi Jupe, el proyecto incorpora a todo un veterano

Linda Blair como Regan en
Linda Blair como Regan en “El exorcista” (1973).Crédito...Warner Bros.

Una inesperada incorporación ha revolucionado el reparto del próximo filme de El Exorcista. La nueva entrega de la legendaria franquicia de terror, dirigida por Mike Flanagan y encabezada por Scarlett Johansson, suma a su elenco a una figura icónica del cine de ciencia ficción, conocida por su papel en una de las sagas más influyentes de las últimas décadas. El anuncio ha generado sorpresa y expectativa en la industria y entre los seguidores de la saga, que aguardan detalles sobre el desarrollo de este ambicioso proyecto.

Se trata de Laurence Fishburne, reconocido mundialmente por interpretar a Morpheus en Matrix. El actor, ganador de premios Emmy, Tony y nominado al Oscar, se une a Johansson en un reparto que promete ser uno de los más destacados de la temporada. Fishburne suma así un nuevo reto a su extensa carrera, marcada por títulos como Apocalypse Now, Los chicos del barrio y Mystic River. A lo largo de más de cinco décadas, Fishburne ha sido distinguido con siete NAACP Image Awards y una nominación al Premio de la Academia por What’s Love Got to Do with It.

Junto a Fishburne y Johansson, el reparto confirmado incluye a Jacobi Jupe —destacado recientemente en Hamnet—, Diane Lane y Chiwetel Ejiofor. La presencia de estos intérpretes refuerza la intención de Universal Pictures y Blumhouse de dotar a la nueva entrega de un carácter renovado y estelar. Aunque los detalles sobre los roles de cada actor se mantienen bajo reserva, fuentes cercanas al proyecto mencionan que Jupe interpretará al hijo del personaje de Johansson, aunque la producción aún no ha confirmado oficialmente esta información.

18/08/2020 Laurence FIshburne es Morfeo
18/08/2020 Laurence FIshburne es Morfeo en la trilogía Matrix CULTURA WARNER

Un rol por descubrir

El rodaje principal está previsto para iniciar en marzo en Nueva York, señalando una ruptura con las localizaciones tradicionales de la saga. Según Universal Pictures y medios como Variety, la cinta se presentará como una “iteración fresca y audaz” dentro del universo de El Exorcista, sin ser una secuela ni un remake directo de entregas anteriores. Esta decisión busca dejar atrás el discreto desempeño de The Exorcist: Believer de 2023, que no consiguió el impacto esperado en la taquilla ni en la crítica.

La producción estará a cargo de Blumhouse-Atomic Monster y Morgan Creek Entertainment, con Mike Flanagan como director y guionista a través de su sello Red Room Pictures. Alexandra Magistro figura como productora ejecutiva por Red Room, mientras David Robinson produce para Morgan Creek. Jason Blum y Ryan Turek participan como productor y productor ejecutivo por Blumhouse-Atomic Monster. Esta colaboración suma algunos de los nombres más relevantes del cine de terror actual y alimenta la expectativa de una visión innovadora tanto en la narrativa como en el estilo visual de la franquicia.

Flanagan, destacado por sus adaptaciones de Stephen King como Doctor sueño y la serie Misa de medianoche, ha manifestado en diversas ocasiones su interés por explorar el miedo desde una perspectiva psicológica. Aunque ni el realizador ni las productoras han adelantado detalles del argumento, todo apunta a un enfoque menos convencional, alejándose de relatos centrados exclusivamente en la posesión demoníaca o en el pasado de los sacerdotes. El cambio de escenario a Nueva York apunta a una reinvención visual y argumental de la saga, que busca distanciarse de fórmulas previas y atraer tanto a nuevos espectadores como a los seguidores de siempre. El estreno está previsto para marzo de 2027, con la promesa de una historia original que podría marcar un nuevo rumbo en el universo de El Exorcista.

