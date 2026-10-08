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La reflexión de Eduardo Mendoza, escritor español, sobre cómo afrontamos los problemas: “El humor es siempre la cara oculta de los miedos”

El particular sentido del humor del novelista, distinguido con el Premio Cervantes y el Princesa de Asturias, ha sido alabado desde su debut en 1975

Eduardo Mendoza, un hombre mayor con cabello blanco y bigote, sentado. Viste camisa a rayas azules y chaqueta de pana negra, con hojas verdes de fondo
El renombrado escritor español Eduardo Mendoza posa para un retrato con un fondo de exuberante vegetación tropical. (Andreu Dalmau/EFE)
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Han pasado 51 años desde que Eduardo Mendoza (Barcelona, 1943) publicó su primera novela, La verdad sobre el caso Savolta (c), marcando el inicio de una trayectoria que lo ha convertido en una de las figuras fundamentales de la literatura española contemporánea. Desde entonces, siempre alabada por la crítica y el público, ha consagrado una decena de obras caracterizadas por su mezcla de humor e ironía, y una ambientación inspirada en su ciudad natal, como puede verse en Sin noticias de Gurb, El misterio de la cripta embrujada o La ciudad de los prodigios.

Así es como Mendoza ha terminado siendo ganador de algunos de los galardones más importantes de las letras: en 2010 recibió el Premio Planeta por su novela Riña de gatos, en 2016 el Premio Cervantes, el más alto galardón en lengua castellana, y el año pasado se le honró con el Premio Princesa de Asturias de las Letras. El jurado reconoció al escritor catalán por mostrar “un estilo en el que se mezclan elementos propios de la novela gótica, la ciencia ficción o la novela negra, así como un particular sentido del humor, la sátira y la parodia”.

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El humor, sin duda, es la clave de Mendoza. En una entrevista concedida a El País en mayo de 2020, en plena pandemia, el escritor reflexionó sobre el estado actual de la gracia. “¿Falta humor ahora?“, le preguntó el periodista Juan Cruz. “Yo creo que hay una buena dosis de humor. Precisamente es algo que caracteriza a esta situación”, explicó entonces, también sobre los videos virales que le llegaban mientras estaba confinado en el COVID.

Mendoza, siempre en clave de humor

“A veces me llega alguien cantando un aria, pero en general son bromas, chistes, historias divertidas de parejas hartas de confinar, recetas de cocina. ¡Lo que hemos aprendido de cocina!“, añadió vía videollamada (el escritor reside en Londres) para proceder a realizar una reflexión sobre el humor: ”El humor es siempre la cara oculta de los miedos, de problemas… Responde a una realidad del encierro, de las convivencias forzosas en unos espacios reducidos, en un tiempo para el que nadie estaba preparado".

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Eduardo Mendoza, ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025. (Europa Press)

En su caso, esa mirada humorística no nació únicamente de la ficción. Mendoza se licenció en Derecho y, entre 1973 y 1982, vivió en Nueva York, donde trabajó como traductor para la ONU. En aquella etapa, escribió La verdad sobre el caso Savolta, que obtuvo el Premio de la Crítica en 1976. Después llegarían El misterio de la cripta embrujada (1979), El laberinto de las aceitunas (1982), La ciudad de los prodigios (1986) o Sin noticias de Gurb (1991), títulos con los que fue construyendo una obra donde conviven la novela policiaca, la sátira social, el absurdo y la recreación histórica.

Con el paso de los años, Mendoza amplió también su obra hacia el teatro, el ensayo y el relato, y siguió publicando novelas como El asombroso viaje de Pomponio Flato (2008), La aventura del tocador de señoras (2001), El enredo de la bolsa y la vida (2012) o la trilogía protagonizada por Rufo Batalla, formada por El rey recibe (2018), El negociado del yin y el yan (2019) y Transbordo en Moscú (2021).

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