Quién fue Edmond de Bries, el transformista que menciona Penélope Cruz en ‘La bola negra’ y que pasó de fascinar a Alfonso XIII a ser censurado por “inmoral”

Quién fue Edmond de Bries, el transformista que menciona Penélope Cruz en ‘La bola negra'.

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Penélope Cruz aparece un total de 18 minutos en La bola negra, pero su personaje basta para abrir una de las puertas más fascinantes de la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi e impulsar el camino que va descubriendo Sebastián (Guitarricadelafuente). La actriz ganadora del Oscar tiene dos números musicales y una conversación con el personaje que centra la línea temporal ambientada en 1937, en plena Guerra Civil.

Durante su escaso intercambio de palabras, la actriz que da vida a la cupletista Nené Romero anima al batallón durante una de las noches en el cuartel con dos temas. Entre las canciones que interpreta está Las tardes del Ritz, un fox-trot que interpretó en la vida real Edmond de Bries, uno de los transformistas más célebres del Madrid de comienzos del siglo XX, a quien la propia Nené menciona durante su conversación con Sebastián.

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Detrás de aquel nombre artístico estaba Asensio Marsal Martínez, nacido en Cartagena a finales del siglo XIX. Según recoge la Real Academia de la Historia, su interés por el escenario comenzó cuando tenía 14 años y vio actuar en su ciudad al imitador de estrellas Ernesto Folliers. Días después, durante una fiesta familiar, Asensio se caracterizó como él. El público se divirtió tanto que decidió dedicarse al teatro. Incluso, llegó a aprender a coser para hacerse su propia ropa.

El transformista que menciona Penélope Cruz

Así, se marchó a Madrid para debutar en el ya extinto Teatro de la Encomienda, situado en el número 16 de la calle del mismo nombre, en el actual barrio de La Latina. Primero actuó simplemente como Marsal, su apellido; después adoptó el nombre de Salmar y, finalmente, adoptó su seudónimo con el que entraría en la historia: Edmond —o Egmont— de Bries.

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Edmond de Bries- (Museo Reina Sofía)

El éxito, sin embargo, no llegó a la primera. El propio artista reconocería más tarde que aquellas primeras actuaciones eran “verdaderas patochadas”. Fue entonces cuando entró en escena Consuelo Vello Cano, La Fornarina, una de las grandes cupletistas de la época y amiga de De Bries, que le aconsejó refinar sus imitaciones y cuidar mucho más la puesta en escena.

Él le hizo caso. Renovó su vestuario, perfeccionó sus números y convirtió la transformación en el centro de su espectáculo. A partir de ahí comenzó a imitar a algunas de las artistas más populares del momento, como La Goya, La Bella Chelito o Pastora Imperio. “Fue calificado como el número uno, pues logró no vulgarizar sus actuaciones, demostrando siempre un gran respeto hacia sus imitadas. Tal era su perfección que, en cierta ocasión en Barcelona, el público se pasó una semana dudando si quien actuaba en escena era hombre o mujer”, recoge la Real Academia de la Historia. La curiosidad fue tal que un grupo de caballeros acudió hasta su hotel para salir de dudas. De Bries los recibió y, al día siguiente, ya no quedaba misterio alguno.

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Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Su gran consagración llegó en Madrid, especialmente en el Teatro Fuencarral, donde obtuvo algunos de sus mayores éxitos. Allí estrenó Las tardes del Ritz, compuesta para él por Álvaro Retana, uno de los números que ahora ha recuperado La bola negra. El vestuario seguía siendo una parte fundamental de su propuesta: llegó a invertir auténticas fortunas en ropa y complementos, hasta el punto de que su guardarropa fue valorado en unas 35.000 pesetas de la época.

Su popularidad llegó incluso hasta la Casa Real, donde en 1919 actuó ante los reyes en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, Alfonso XIII y su mujer, la reina consorte Victoria Eugenia de Battenberg. Sin embargo, tres años después, durante una actuación en el Teatro Lara de Madrid, varios jóvenes protestaron contra su espectáculo al considerar que atentaba contra su “dignidad de varones”. El altercado terminó teniendo consecuencias: la Dirección General de Seguridad le prohibió actuar vestido de mujer al considerarlo “inmoral”.

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Penélope Cruz en 'La bola negra'

No sería la última vez. Apenas unos meses después, un nuevo altercado durante su regreso al Teatro Fuencarral provocó otra prohibición por parte de la Dirección General de Seguridad. De Bries decidió entonces defenderse públicamente en una carta enviada a El Imparcial. “Mi repertorio es culto, moral y propio para familias”, escribió el transformista, que denunciaba que una docena de personas había provocado el alboroto y preguntaba: “¿Por qué razón se me atropella a mí, que me he gastado todo cuanto he ganado en perfeccionar mi trabajo?”.

Su historia terminó muy lejos del brillo de aquellos años. Después de ganar fortunas y convertirse en uno de los nombres más populares del transformismo español, Edmond de Bries murió en Barcelona arruinado y todavía soñando con volver a los escenarios. Más de un siglo después, La bola negra rescata su nombre y también una de sus canciones más célebres.

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