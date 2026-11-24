Miembros de la ejecutiva del PSOE. (Diego Radamés / Europa Press)

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha vuelto a requerir al PSOE para que entregue la documentación relativa a la contratación de abogados y despachos profesionales entre 2021 y 2025. El magistrado considera que la información remitida por el partido el pasado 17 de noviembre no está completa y reclama ahora los documentos que permitan conocer cómo se formalizaron esos encargos, quién dio el visto bueno a las contrataciones y qué controles se realizaron antes de abonar las facturas. La nueva petición llega después de que la Fiscalía Anticorrupción advirtiera de que la documentación aportada por Ferraz no permitía esclarecer todos esos extremos.

En una providencia a la que ha tenido acceso Infobae, Pedraz ordena al PSOE que aporte las notas de encargo sobre las que se emitieron las facturas y se contrataron los servicios de los letrados incluidos en la relación remitida al juzgado. También reclama el trámite de verificación, previo o posterior, que hubiera llevado a cabo la Gerencia o la Asesoría Jurídica del partido para autorizar los contratos y sus correspondientes pagos.

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La finalidad es identificar a las personas u órganos que autorizaron o firmaron los contratos y las notas de encargo, así como conocer qué mecanismos de supervisión se aplicaron para comprobar la naturaleza y la finalidad de los trabajos realizados. El juez quiere determinar, en definitiva, quién solicitaba los servicios profesionales, quién aprobaba su contratación y quién verificaba que los trabajos se habían prestado antes de dar luz verde al desembolso.

La nueva resolución llega una semana después de que el PSOE entregara al juzgado una documentación voluminosa para responder al requerimiento que Pedraz había reiterado el 23 de octubre. El partido presentó el 17 de noviembre un pendrive y tres cajas de documentos con una relación de los abogados y despachos contratados por sus órganos centrales y territoriales durante los cinco años examinados. La información incluía los encargos, una descripción de los servicios prestados, los importes facturados y las facturas correspondientes.

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Ferraz defendió entonces que había facilitado la información identificativa y económica necesaria para comprobar la realidad, el volumen y el destino del gasto en servicios jurídicos. También sostuvo que esos desembolsos habían sido sometidos a auditoría y estaban depositados en el Tribunal de Cuentas. En su escrito, que pudo consultar este diario, la formación aseguró que la documentación permitía conocer los encargos realizados y los pagos asociados, aunque evitaba revelar determinados contenidos que, a su juicio, podían quedar protegidos por el secreto profesional.

Sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. (Diego Radamés / Europa Press)

El PSOE pidió, además, que los documentos se incorporasen a una pieza separada y reservada para evitar que su contenido trascendiera durante la campaña electoral. Pedraz aceptó esta petición y acordó que la documentación quedara inicialmente a disposición de la Fiscalía Anticorrupción para su examen, sin trasladarla por el momento al resto de las partes personadas.

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Sin embargo, la información económica y la relación de profesionales no han bastado para despejar las dudas de la Fiscalía. Anticorrupción considera necesario conocer no solo qué abogados trabajaron para el partido y cuánto se les facturó, sino también qué procedimiento se siguió para contratar sus servicios y comprobar que los trabajos que justificaban los pagos se habían realizado efectivamente.

El secreto profesional, en el centro de la discusión

La controversia sobre la documentación que debía entregar el PSOE se remonta a principios de octubre. El día 6, Pedraz reclamó al partido una relación de los letrados, despachos de abogados y consultoras contratados entre 2021 y 2025 por cualquiera de sus órganos, tanto centrales como territoriales. La petición incluía los contratos y las notas de encargo, así como los documentos que permitieran comprobar los servicios solicitados y el procedimiento seguido para justificar posteriormente su prestación.

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El PSOE no respondió inicialmente con la documentación. La formación alegó que necesitaba más tiempo para recopilar los expedientes, que estaban repartidos entre distintos órganos y federaciones territoriales, y que había consultado al Consejo General de la Abogacía Española sobre los límites del secreto profesional. El 20 de octubre, ante la falta de respuesta, el juez insistió y concedió al partido un plazo de 48 horas.

La formación presentó entonces un escrito para justificar el retraso y exponer sus dudas sobre el alcance de la información que debía facilitar. Pedraz rechazó sus argumentos en una providencia del 23 de octubre. El magistrado recordó que la consulta al Consejo de la Abogacía no suspendía el cumplimiento de una diligencia judicial y reprochó al PSOE que invocara el secreto profesional de manera genérica, sin identificar qué documentos concretos estaban afectados ni qué información debía quedar protegida.

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El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha descartado imputar al PSOE por el momento y esperará a practicar más diligencias, como la declaración del exdirigente socialista Santos Cerdán.

El instructor concedió entonces un plazo máximo de 15 días para entregar la documentación, aunque admitió que el partido pudiera excluir aquellos extremos que justificase de forma individualizada que estaban protegidos por la confidencialidad de la relación entre abogado y cliente. La resolución advertía de que el secreto profesional no podía convertirse en una justificación indiscriminada para impedir el acceso a los documentos requeridos.

En esta ocasión, Pedraz vuelve a abordar esa cuestión. En la providencia de este martes permite que las notas de encargo se aporten con tachaduras, pero únicamente en aquellos apartados que puedan afectar al secreto profesional, de acuerdo con la nota que el Consejo General de la Abogacía Española remitió el pasado 16 de noviembre y que el propio PSOE había incorporado a la documentación presentada ante el juzgado.

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