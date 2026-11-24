Patrulla de Policía Nacional. (Europa Press)

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La Policía Nacional ha desarticulado un punto de venta de drogas en el barrio de La Cañada de Hidum, en Melilla, y ha detenido a seis personas durante la denominada Operación Burdeos, según ha informado el cuerpo policial. La investigación estuvo a cargo de agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Melilla. Durante uno de los registros, los policías sufrieron una emboscada en la que varias personas lanzaron ladrillos y piedras. El episodio dejó siete agentes heridos de diversa consideración.

Los agentes localizaron un centro de distribución que contaba con medidas de vigilancia y protección, entre ellas un circuito cerrado de televisión y personas situadas en los accesos para alertar sobre una eventual presencia policial. El operativo final contó con la participación de 40 policías. El principal cabecilla fue detenido tras una persecución a pie de 40 minutos por calles de la barriada.

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