España Cultura

La novela lésbica que Almodóvar quiere llevar al cine: una obra “muy intensa y desgarradora” que ha comparado con ‘La vida de Adèle’

La catalana Eva Baltasar, finalista del Premio Booker Internacional, publicó el pasado abril ‘Peces’, su quinta novela

Pedro Almodóvar quiere adaptar al cine 'Peces', la quinta novela de la catalana Eva Baltasar
Pedro Almodóvar quiere adaptar al cine 'Peces', la quinta novela de la catalana Eva Baltasar
Guardar

Pedro Almodovar (Calzada de Calatrava, 1949) podría tener entre manos su vigésima quinta película. Tras estrenar en España el pasado mes de marzo Amarga Navidad y presentar en mayo el largometraje en el Festival de Cannes, el que es uno de los cineastas españoles más prestigiosos ya piensa en su próximo proyecto. Y la inspiración podría estar en la literatura: el director manchego ha reconocido que le gustaría llevar al cine Peces, la última novela de la escritora Eva Baltasar, una de las autoras más populares de las letras catalanas.

Así lo ha contado en un coloquio junto a la cineasta Sofia Coppola en el marco de la 4.ª edición del Festival de Cine de Nueva York, donde ha definido la obra como una historia lésbica “muy intensa y desgarradora”. Eso sí, tal es su “desgarre” que el ganador de dos Premios Oscar ha comprado la intensidad de la obra de Baltasar con La vida de Adèle, película ganadora de la Palma de Oro en Cannes en 2013 y dirigida por el tunecino Abdellatif Kechiche.

PUBLICIDAD

La cinta, que sigue el despertar romántico y sexual de una adolescente francesa, fue duramente criticada incluso por sus propias actrices, Adèle Exarchopoulos y Léa Seydoux. En una entrevista publicada por The Independent en 2013, Seydoux aseguró que durante algunas de las escenas sexuales —una de ellas, altamente explícita y con una duración de siete minutos— llegó a sentirse “como una prostituta” y calificó determinados momentos del rodaje de “humillantes”. “Estuvimos diez días grabando la misma escena de sexo, ¡Diez días!”, añadió a Daily Beast. “No sabes lo difícil que es fingir un orgasmo durante seis horas”.

Imagen 54HWGCTBZVCJ5DDDZUEP2HOR4Q

Precisamente por ese antecedente, Almodóvar ha reconocido que no sabe si hoy sería fácil encontrar “dos actrices con su valentía”, “por el nivel de exposición que exigen esas escenas”. “Hoy en día parece más difícil hacer ese cine”, admitió el cineasta ante el público neoyorquino, en declaraciones recogidas por EFE, mientras Coppola le animaba a seguir adelante con la idea: “Ojalá la hagas”.

PUBLICIDAD

De qué va ‘Peces’

Peces, publicada el pasado mes de abril por Random House, es una historia de amor entre dos mujeres que parte de un encuentro en un mercado de un pueblo del norte. Su narradora, una escritora de mediana edad que se encuentra allí para participar en un club de lectura, se fija en Victoria, una mujer que vende pescado frito y sirve vasos de vino desde una roulotte. El flechazo es inmediato: se acerca a ella, comienza a seguirla y termina acompañándola hasta su casa, convencida desde el primer momento de que ha encontrado a la persona que buscaba.

Eva Baltasar publicó 'Peces' en abril de 2026. (David Ruano)
Eva Baltasar publicó 'Peces' en abril de 2026. (David Ruano)

“Tras el flechazo inicial, el enamoramiento vira en algo oscura, retorcido, insano; y la amante, mujer excesiva y misteriosa, despierta en la narradora una creciente sensación de peligro que, entre el sometimiento y la violencia, acaba conduciendo al desamor”, apunta Baltasar en la sinopsis.

La escritora, finalista del Premio Booker Internacional 2023 y del Premio Médici Extranjero 2020, ha explicado que la novela parte, en parte, de experiencias personales. “He tenido relaciones monstruosas o tóxicas, y he estado años atrapada en situaciones que no me hacían ningún tipo de bien”, señaló en una entrevista con La Vanguardia, aunque también ha insistido en el peso de la imaginación a la hora de construir la historia.

Tráiler de 'Amarga Navidad', la nueva película de Pedro Almodóvar

Baltasar es autora de once poemarios y cinco novelas, una trayectoria narrativa que comenzó en 2018 con Permafrost, a la que siguieron Boulder (2020), Mamut (2022), Ocaso y fascinación (2024) y, este año, Peces. Las tres primeras conforman un tríptico centrado en la vida y los deseos de tres mujeres, mientras que su segunda novela, Boulder, terminó de impulsar su reconocimiento internacional al convertirse en finalista del Premio Booker Internacional en 2023. En sus libros, la escritora ha hecho del cuerpo, el deseo, el sexo y la soledad algunos de los ejes recurrentes de su obra.

Temas Relacionados

Pedro AlmodóvarLibrosLibros EspañaEspaña-CulturaEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un conjunto funerario egipcio de 2.500 años de antigüedad y un relieve de Ajenatón y Nefertiti podrán visitarse en un museo de Barcelona: “Es único en España”

El Museu Egipci de Barcelona ha incorporado ambas piezas tras una subasta del verano pasado en la que su fundador, Jordi Clos, adquirió el conjunto, procedente de una colección privada belga

Un conjunto funerario egipcio de 2.500 años de antigüedad y un relieve de Ajenatón y Nefertiti podrán visitarse en un museo de Barcelona: “Es único en España”

Aida dos Santos gana el Premio Nacional de Ensayo por ‘Hijas de hormigón’, un libro sobre la historia silenciada de las mujeres en la periferia española

Con el subtítulo de “Historias de clasismo, sexismo y violencia”, esta obra cuenta con un centenar de entrevistas que reflejan una realidad ignorada en la clase trabajadora

Aida dos Santos gana el Premio Nacional de Ensayo por ‘Hijas de hormigón’, un libro sobre la historia silenciada de las mujeres en la periferia española

Shakira celebrará un último concierto en Madrid el 12 de octubre: estos serán los ‘amigos’ de su gran despedida

Varios compatriotas colombianos y un artista español muy especial acompañarán a la cantante sobre el escenario

Shakira celebrará un último concierto en Madrid el 12 de octubre: estos serán los ‘amigos’ de su gran despedida

Por qué el 6 de octubre es el Día del Cine Español y cuál es la película que puedes ver gratis para celebrarlo

Desde 2021 se ha establecido esta fiesta que conmemora uno de los títulos más importantes de nuestro cine

Por qué el 6 de octubre es el Día del Cine Español y cuál es la película que puedes ver gratis para celebrarlo

El rodaje de ‘Niños grandes 3′ paraliza Italia con Adam Sandler y el regreso del elenco original: “Va ser muy graciosa, nos lo estamos pasando increíble”

El actor Chris Rock detalló algunos de los secretos de la película que se está desarrollando entre Milán, Turín y Sardinia

El rodaje de ‘Niños grandes 3′ paraliza Italia con Adam Sandler y el regreso del elenco original: “Va ser muy graciosa, nos lo estamos pasando increíble”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una plataforma de izquierdas impulsa listas conjuntas al Senado para evitar que siga siendo “un búnker de la derecha”

Una plataforma de izquierdas impulsa listas conjuntas al Senado para evitar que siga siendo “un búnker de la derecha”

El Supremo da 48 horas a las partes para pronunciarse sobre qué nacionalizados por la ‘ley de nietos’ podrán votar en las elecciones del 29 de noviembre

El juez del ‘caso Leire’ cita como investigado a un exviceministro chavista por falsificar los documentos para obtener la nacionalidad a través de la ‘ley de nietos’

Ya no se puede usar un patinete eléctrico si tienes menos de 15 años: estas son las nuevas normas de la DGT para estos vehículos

Los diputados recibirán cerca de 10.000 euros de indemnización tras la disolución de las Cortes al convocar elecciones

ECONOMÍA

Los sindicatos anuncian una huelga general: qué derechos tienen los trabajadores si deciden sumarse al paro

Los sindicatos anuncian una huelga general: qué derechos tienen los trabajadores si deciden sumarse al paro

Préstamos de 50.000 euros sin intereses ni límite de edad para comprar la primera vivienda: el extra que suma el Gobierno a los decretos

Las ayudas a autónomos y empresas en Ceuta se empiezan a pagar hoy: hasta 150.000 euros según la facturación

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Votar en otoño y no en verano le puede salir más barato al Estado: el efecto de las vacaciones aumenta el gasto en voto por correo

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el partido Croacia - España de la Nations League gratis: La Roja busca el pleno de victorias ante una rival herida

A qué hora y dónde ver el partido Croacia - España de la Nations League gratis: La Roja busca el pleno de victorias ante una rival herida

La reflexión del jugador Dani Carvajal sobre sus inversiones en vivienda: “Lo primero que hice cuando fiché por el Bayer Leverkusen fue comprarle una casa a mis padres”

Carlos Alcaraz, a su equipo tras conquistar el ATP 500 de Tokio: “Ha sido un largo proceso con la lesión, con subidas y bajadas, pero es increíble lo que hemos logrado”

Carlos Alcaraz revalida el título en Tokio tras imponerse a un combativo Lehecka

Marc Márquez se salta la carrera de karts en Motegi y manda a un doble: “Estamos para luchar por campeonatos, no para el cachondeo”