La novela lésbica que Almodóvar quiere llevar al cine: una obra “muy intensa y desgarradora” que ha comparado con ‘La vida de Adèle’

Pedro Almodóvar quiere adaptar al cine 'Peces', la quinta novela de la catalana Eva Baltasar

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Pedro Almodovar (Calzada de Calatrava, 1949) podría tener entre manos su vigésima quinta película. Tras estrenar en España el pasado mes de marzo Amarga Navidad y presentar en mayo el largometraje en el Festival de Cannes, el que es uno de los cineastas españoles más prestigiosos ya piensa en su próximo proyecto. Y la inspiración podría estar en la literatura: el director manchego ha reconocido que le gustaría llevar al cine Peces, la última novela de la escritora Eva Baltasar, una de las autoras más populares de las letras catalanas.

Así lo ha contado en un coloquio junto a la cineasta Sofia Coppola en el marco de la 4.ª edición del Festival de Cine de Nueva York, donde ha definido la obra como una historia lésbica “muy intensa y desgarradora”. Eso sí, tal es su “desgarre” que el ganador de dos Premios Oscar ha comprado la intensidad de la obra de Baltasar con La vida de Adèle, película ganadora de la Palma de Oro en Cannes en 2013 y dirigida por el tunecino Abdellatif Kechiche.

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La cinta, que sigue el despertar romántico y sexual de una adolescente francesa, fue duramente criticada incluso por sus propias actrices, Adèle Exarchopoulos y Léa Seydoux. En una entrevista publicada por The Independent en 2013, Seydoux aseguró que durante algunas de las escenas sexuales —una de ellas, altamente explícita y con una duración de siete minutos— llegó a sentirse “como una prostituta” y calificó determinados momentos del rodaje de “humillantes”. “Estuvimos diez días grabando la misma escena de sexo, ¡Diez días!”, añadió a Daily Beast. “No sabes lo difícil que es fingir un orgasmo durante seis horas”.

Precisamente por ese antecedente, Almodóvar ha reconocido que no sabe si hoy sería fácil encontrar “dos actrices con su valentía”, “por el nivel de exposición que exigen esas escenas”. “Hoy en día parece más difícil hacer ese cine”, admitió el cineasta ante el público neoyorquino, en declaraciones recogidas por EFE, mientras Coppola le animaba a seguir adelante con la idea: “Ojalá la hagas”.

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De qué va ‘Peces’

Peces, publicada el pasado mes de abril por Random House, es una historia de amor entre dos mujeres que parte de un encuentro en un mercado de un pueblo del norte. Su narradora, una escritora de mediana edad que se encuentra allí para participar en un club de lectura, se fija en Victoria, una mujer que vende pescado frito y sirve vasos de vino desde una roulotte. El flechazo es inmediato: se acerca a ella, comienza a seguirla y termina acompañándola hasta su casa, convencida desde el primer momento de que ha encontrado a la persona que buscaba.

Eva Baltasar publicó 'Peces' en abril de 2026. (David Ruano)

“Tras el flechazo inicial, el enamoramiento vira en algo oscura, retorcido, insano; y la amante, mujer excesiva y misteriosa, despierta en la narradora una creciente sensación de peligro que, entre el sometimiento y la violencia, acaba conduciendo al desamor”, apunta Baltasar en la sinopsis.

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La escritora, finalista del Premio Booker Internacional 2023 y del Premio Médici Extranjero 2020, ha explicado que la novela parte, en parte, de experiencias personales. “He tenido relaciones monstruosas o tóxicas, y he estado años atrapada en situaciones que no me hacían ningún tipo de bien”, señaló en una entrevista con La Vanguardia, aunque también ha insistido en el peso de la imaginación a la hora de construir la historia.

Tráiler de 'Amarga Navidad', la nueva película de Pedro Almodóvar

Baltasar es autora de once poemarios y cinco novelas, una trayectoria narrativa que comenzó en 2018 con Permafrost, a la que siguieron Boulder (2020), Mamut (2022), Ocaso y fascinación (2024) y, este año, Peces. Las tres primeras conforman un tríptico centrado en la vida y los deseos de tres mujeres, mientras que su segunda novela, Boulder, terminó de impulsar su reconocimiento internacional al convertirse en finalista del Premio Booker Internacional en 2023. En sus libros, la escritora ha hecho del cuerpo, el deseo, el sexo y la soledad algunos de los ejes recurrentes de su obra.

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