La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

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El Gobierno aprobará este martes en su último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales del 29 de noviembre la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado de hijos a 20 semanas para cada progenitor, intransferibles y retribuidas al 100%. La medida suma una semana al permiso vigente de 19 semanas aprobado en julio de 2025 y, en el caso de las familias monoparentales, el permiso se eleva hasta las 34 semanas, según ha confirmado el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través de un comunicado la misma mañana de la reunión.

Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han defendido la medida a través de redes sociales como un paso hacia la igualdad real entre hombres y mujeres en el cuidado de los hijos. El anuncio se suma a otras medidas previstas para ser aprobadas hoy por el Ejecutivo, como la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar directo o la prórroga del impuesto a la banca, en lo que la oposición ha calificado de ofensiva de última hora antes de los comicios.

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Un compromiso que se arrastra desde 2025

El punto de partida de esta ampliación se remonta a julio de 2025, cuando el Consejo de Ministros aprobó elevar el permiso de nacimiento de 16 a 19 semanas por progenitor e incorporó una cláusula de compromiso: extender la duración global hasta las 20 semanas antes del final de la legislatura. Aquel decreto, impulsado conjuntamente por los ministerios de Trabajo, Hacienda, Derechos Sociales, Inclusión y Transformación Digital, respondía además a la transposición íntegra de la directiva europea 2019/1158 sobre permiso parental.

Antes de la confirmación de hoy, varias figuras del Gobierno habían reiterado su intención de sumar una semana adicional. El pasado 17 de noviembre, el ministro de Cultura Ernest Urtasun adelantó en un acto en Barcelona que el Ejecutivo “intentaría” cerrar la subida a 20 semanas antes de que concluyera el mandato. La confirmación definitiva llegó este martes, cinco días antes de las elecciones generales, mediante un real decreto-ley que deberá ser convalidado posteriormente en la Diputación Permanente del Congreso tras la disolución de las Cortes.

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Las razones detrás del anuncio

Sánchez ha comunicado la aprobación en la red social X con un mensaje en el que subrayó el cumplimiento de un compromiso de legislatura y añade que la medida permite “que padres y madres cuiden de sus bebés y disfruten de los momentos que hacen grande la vida en familia”.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, llevarán el próximo martes al Consejo de Ministros la ampliación del permiso de paternidad y maternidad de 16 a 20 semanas y la retribución de 4 de las 8 semanas del permiso por cuidado de hijo hasta que cumpla los 8 años. (Fuente: congreso)

Díaz, por su parte, ha detallado el alcance de la norma a través de Bluesky. “Hoy aprobamos la ampliación del permiso por nacimiento a 20 semanas para cada progenitor. Intransferibles y pagadas al 100%”, ha señalado la ministra, que vincula la medida a la necesidad de garantizar tiempo de crianza sin condicionamientos laborales: “Los primeros meses de un bebé no se recuperan nunca. Ese tiempo no se le puede robar a nadie por tener que volver al trabajo”. La vicepresidenta ha recordado también que en 2018 las madres disponían de 16 semanas de permiso frente a las cinco de los padres, una brecha que la equiparación actual busca cerrar por completo.

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Cómo se aplicará la nueva norma

El real decreto-ley mantiene la posibilidad de reservar una parte del permiso hasta que el menor cumpla ocho años, un mecanismo ya incorporado en la reforma de 2025. Para las familias monoparentales, la duración total asciende a 34 semanas, el doble que en las biparentales, en línea con los pronunciamientos previos de los tribunales españoles sobre la equiparación de derechos en este tipo de núcleos familiares. La retribución se mantiene al 100% de la base reguladora durante todo el período.

El paquete de medidas aprobado hoy por el Consejo de Ministros no se limita al permiso por nacimiento. También incluye la ampliación a diez días del permiso retribuido por fallecimiento de cónyuge, padre, madre o hijo (frente a los dos días vigentes, cuatro si es necesario desplazarse), la prórroga del impuesto a la banca, el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley del “concebido no nacido” aprobada por la Comunidad de Madrid, la reducción de ratios en educación infantil y bachillerato, y un freno a la expansión de la formación profesional privada.

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(Noticia en ampliación)