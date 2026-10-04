René Descartes, filósofo: “Cada obstáculo que he superado se ha convertido en una regla, que después me ha servido para superar otros obstáculos”

René Descartes, filósofo francés.

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Si hablamos de filosofía moderna, debemos hablar obligatoriamente de René Descartes. Este filósofo, nacido en Francia en el año 1596, es considerado una de las mentes que sentó las bases para la evolución del pensamiento. Formado en la rigurosa tradición escolástica, dedicó toda su vida a la búsqueda de un conocimiento del que poder estar completamente seguro, para lo que transitó por disciplinas como las matemáticas, la física o la metafísica con el fin de obtener una visión del mundo completamente analítica y libre de prejuicios.

Es así como llegamos al racionalismo y a su método cartesiano, considerado su aportación más importante al mundo del pensamiento: un sistema fundamentado estrictamente en la duda metódica para alcanzar verdades absolutamente indudables. Por ejemplo, podemos dudar de todo: de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que soñamos, pero no podemos dudar de que, al dudar, pensamos, y al pensar, existimos. De ahí su primera verdad incuestionable: “Pienso, luego existo”.

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Con este método analítico, Descartes fue construyendo varios principios que a su vez servían para encontrar nuevas verdades. Es así como llegamos a una de sus sentencias más recordadas: “Cada obstáculo que he superado se ha convertido en una regla, que después me ha servido para superar otros obstáculos”, una afirmación que nos habla de cómo construir un pensamiento sólido, pero que también puede servirnos para comprender hasta qué punto podemos incorporar los problemas con los que topamos a nuestra capacidad para resolverlos.

Cuadro de René Descartes pintado por Frans Hals. (Museo del Louvre)

El significado de las palabras de Descartes

Originalmente, Descartes escribió estas palabras en su Discurso del método con una intención puramente analítica. Para el filósofo, superar un problema no era un hecho aislado, sino la oportunidad invaluable de diseñar una forma de pensar y actuar que nos permita resolver sin problemas situaciones similares.

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Por eso, también recomendaba “dividir” cada una de sus dificultades en muchas partes más pequeñas, tantas como fuera posible, para analizarlas mejor e ir, poco a poco, encontrando soluciones que incorporen todos esos mismos retos.

Resulta sorprendente hasta qué punto esto sigue empleándose hoy en día: el método cartesiano se emplea estrictamente en ramas como la programación informática, donde todos los códigos crean a su vez funciones que permiten prevenir fallos ya encontrados, pero también, desde un punto de vista mucho más simple, en la psicología del desarrollo personal, donde se nos anima a incorporar nuestros errores a nuestro conocimiento para no tropezar dos veces con la misma piedra.

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El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. (Fundación Princesa de Asturias/UIMP/MOME)

El poder de la razón acumulada

No mucho después de Descartes, otro filósofo también habló de cómo podemos aprender de nuestros errores. Fue Baruch Spinoza quien comprendió que la superación de los obstáculos emocionales e intelectuales dependía de comprender sus causas profundas mediante razones claras. Tal y como escribía en su Ética, las cosas que nos afectan pasan a depender de nosotros “tan pronto como nos formamos una idea clara y distinta” de ellas.

Ya en el siglo XVIII, el filósofo alemán Immanuel Kant desarrolló también un método similar al señalar cómo nuestras experiencias previas organizan el conocimiento. Por eso, Kant defendía con firmeza la necesidad de establecer principios fundamentales que guiaran nuestras acciones frente a las dificultades. Él, como Descartes, consideraba que las dificultades pueden ampliar nuestro criterio, y que transformando cada problema resuelto en una norma interna, podemos construir una forma sólida para navegar con éxito por las incertidumbres del mundo que nos rodea.

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