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Los Reyes Magos virtuales serán más caros este año: la Comunidad de Madrid multiplica por tres el coste para que los niños entreguen su carta por videollamada

El Gobierno de Ayuso licita el nuevo contrato para que los niños hablen con los Reyes por videollamada. El año pasado solo costó 67.214 euros y ahora sube hasta los 237.000 euros. El precio se ha disparado porque habrá más actores, más administrativos y un director artístico

Un paje que acompañó a los Reyes Magos en el servicio 012 de la Comunidad de Madrid
Un paje que acompañó a los Reyes Magos en el servicio 012 de la Comunidad de Madrid
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Los Reyes Magos serán estas Navidades mucho más caros. La Comunidad de Madrid está licitando ya un nuevo contrato para que los niños puedan entregar sus cartas a Baltasar, Garzón y Melchor por videollamada, un servicio que el Ejecutivo autonómico ya adjudicó el año pasado por 67.214 euros y que ahora tramita por 237.000 euros. Es decir, lo multiplica por más de tres. ¿Por qué? Comparados ambos contratos, el Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso pide ahora muchos más medios y actores.

La Comunidad quiere contratar actores que interpreten el papel de los Reyes Magos, además de pajes y duendes que atiendan a los niños madrileños y recojan sus cartas y peticiones a través del sistema de videollamada. El objetivo es promocionar “el Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid”. Este servicio se prestará, simultáneamente, en dos ubicaciones diferenciadas durante 37 días (el mismo periodo que en las Navidades anteriores). Estas dos ubicaciones estarán en instalaciones públicas situadas en el municipio de Madrid (dentro de la M-30).

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Los niños contactarán con los Reyes Magos por videollamada. Sus ‘majestades’ estarán apoyados por un equipo de pajes reales y duendes, que se “encargarán de gestionar las peticiones de los niños, el control de los accesos y las colas de espera”, explica la memoria justificativa del contrato. Además, realizarán labores de animación para las familias que esperan para entregar su carta a los Reyes Magos. Todos los actores “deberán contar con una vestimenta adecuada para ofrecer una interpretación lo más fidedigna posible para el servicio”. Este servicio se prestará desde el 4 de diciembre de 2026 hasta el 5 de enero de 2027, con excepción de los días 25 de diciembre y 1 de enero.

La presidenta Ayuso con el servicio de videollamada par que los niños hablen con los Reyes Magos por videollamada
La presidenta Ayuso con el servicio de videollamada par que los niños hablen con los Reyes Magos por videollamada

El servicio funcionará de dos maneras diferentes. En la primera, los niños solo podrán hablar con los Reyes Magos de manera telemática a través de ese sistema de videollamada, sin asistencia física de los chavales, a partir del día 22 de diciembre de 2026 en un horario ininterrumpido de 12 a 20 horas. Se necesitará cita previa. La segunda modalidad se prestará en formato semipresencial a través de un sistema de videollamada, con la asistencia física de los niños en un espacio institucional elegido por la Comunidad de Madrid. Esta modalidad funcionará a partir del 4 de diciembre. “Los actores que interpreten el papel de Reyes Magos deberán atender las videollamadas, cumpliendo para ello con el protocolo de atención y buen trato a los niños”, exige la Comunidad.

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12 actores en turnos

El pliego del contrato exige un total de 12 actores que interpretarán, exclusivamente, el papel de Reyes Magos, es decir, cuatro grupos de tres actores para el papel de Melchor, Gaspar y Baltasar. De estos 12 actores, sólo se requerirá la interpretación simultánea de nueve de ellos, de tal manera que el contratista dispondrá de un grupo de tres actores para organizar el servicio a través de un sistema de rotación “mediante el que se garantice la calidad interpretativa de los actores y, en todo caso, se respeten los descansos previstos en la normativa laboral”. A los Reyes, pajes y duendes les acompañarán 14 administrativos para “ejecutar, finalizar y bloquear las videollamadas, así como de apoyo y asistencia a los actores”. Todo esto para la modalidad A (solo videollamadas).

En la modalidad B (niños físicamente en el lugar para hablar con los Reyes a través de una pantalla), los chavales serán atendidos por los pajes reales, que además se encargarán de la gestión de accesos y de colas de espera para la animación infantil. En esta modalidad serán necesarios un total de seis actores para los Reyes Magos, más 10 actores para el papel de pajes y duendes. Otra de las exigencias de la Comunidad es que los actores deben haber “actuado en al menos cinco obras infantiles durante los últimos cinco años”. También es necesario que un director artístico, con un título superior en arte dramático o grado en artes escénicas o en bellas artes, y con experiencia acreditada en la dirección de al menos seis obras de teatro infantiles, coordine todo el trabajo.

Niños entregando sus cartas a los Reyes Magos en un buzón habilitado por la Comunidad de Madrid
Niños entregando sus cartas a los Reyes Magos en un buzón habilitado por la Comunidad de Madrid

El precio del contrato se ha multiplicado por tres porque este nuevo contrato incluye más actores, más administrativos, solicita por primera vez la figura del director artístico (que cobrará 5.800 euros) y porque los actores estarán trabajando muchas más horas. También se incluye el coste de la formación de los administrativos y suben los costes del vestuario de todos los actores. Por ejemplo, mientras que el año pasado el trabajo de los actores que desempeñaban el papel de los Reyes Magos se presupuestó en 35.000 euros, este año se ha cuantificado en 90.800 euros.

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