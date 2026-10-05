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Los invitados de ‘El Hormiguero’ del 5 al 8 de octubre: Carmen Maura, Maribel Verdú, José Mota, David Bustamante y Luis Zahera

Pablo Motos reúne esta semana en Antena 3 a grandes nombres del cine, la televisión y la música para hablar de sus próximos proyectos

Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero', en una imagen promocional. (Atresmedia)
Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero', en una imagen promocional. (Atresmedia)
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El Hormiguero vuelve a llenar su plató esta semana con una nueva tanda de invitados. Pablo Motos ha desvelado quiénes serán los protagonistas de sus entrevistas entre el lunes 5 y el jueves 8 de octubre, cuatro noches en las que el programa de Antena 3 volverá a apostar por nombres destacados del panorama cultural y audiovisual español.

La agenda arranca con dos de las actrices más reconocidas de nuestro país y continúa con una figura imprescindible del humor, un cantante que afronta un nuevo reto sobre los escenarios y uno de los actores más populares del cine español. Carmen Maura, Maribel Verdú, José Mota, David Bustamante y Luis Zahera serán los encargados de poner el toque de entretenimiento a las noches de esta semana.

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El programa mantiene así su cita habitual de lunes a jueves a partir de las 21:45 horas, con Pablo Motos al frente de unas entrevistas en las que los invitados aprovecharán para presentar sus trabajos más recientes y contar algunos detalles de sus próximos proyectos.

Carmen Maura y Maribel Verdú abren la semana

Carmen Maura y Maribel Verdú. (Atresmedia)
Carmen Maura y Maribel Verdú. (Atresmedia)

El lunes 5 de octubre, El Hormiguero recibirá a Carmen Maura y Maribel Verdú. Las dos actrices acudirán al programa para hablar de la segunda temporada de Furia, la serie de HBO Max que estrenará sus nuevos episodios el próximo 9 de octubre.

La nueva entrega de la ficción vuelve a poner el foco en varias mujeres atrapadas en un sistema en el que todo puede convertirse en un espectáculo lucrativo. Ante estas situaciones, sus protagonistas tendrán que enfrentarse a un entorno cada vez más hostil con la furia como principal arma.

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José Mota presenta su primera película como director

José Mota. (Atresmedia)
José Mota. (Atresmedia)

El martes 6 de octubre será el turno de José Mota. El actor y cómico visitará a Pablo Motos para presentar Arriba Tutto, su ópera prima como director de cine, una película que también protagoniza.

La historia gira en torno a un niño de siete años que pierde a su padre, un artista que le había enseñado a afrontar la vida con magia y alegría. Ya de adulto, aquel niño se ha convertido en un hombre marcado por la amargura y el rencor, hasta que un acontecimiento inesperado le ayuda a recuperar la manera de entender el mundo que aprendió de su padre.

David Bustamante se mete en la piel de ‘El Zorro’

David Bustamante. (Atresmedia)
David Bustamante. (Atresmedia)

El miércoles 7 de octubre, David Bustamante regresará al plató de El Hormiguero para hablar de su nuevo proyecto sobre los escenarios: El Zorro, el musical que protagonizará en el Teatro La Latina de Madrid a partir del 25 de noviembre.

El cantante cántabro compaginará este nuevo reto con su actual gira, que se prolongará hasta finales de octubre. De esta manera, Bustamante afronta una nueva etapa profesional después de más de dos décadas vinculado a la música y a los grandes escenarios.

Luis Zahera cierra la semana con ‘Leones en Invierno’

Luis Zahera. (Atresmedia)
Luis Zahera. (Atresmedia)

La semana terminará el jueves 8 de octubre con la visita de Luis Zahera. El actor gallego acudirá a El Hormiguero para presentar Leones en Invierno, uno de los estrenos cinematográficos previstos para este otoño y que llegará a los cines el 23 de octubre.

La película se presenta como un thriller de acción marcado por el dolor y las distintas maneras de afrontar una pérdida. La muerte inesperada de una hija llevará a sus padres a gestionar el duelo de formas muy diferentes, hasta que el padre termina dejando salir una parte de sí mismo que llevaba años intentando mantener bajo control.

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