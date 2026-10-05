La petición de la familia de Luis Buñuel cuando Disneyland quiso ponerle una calle al director en su parque: “Debería llamarse ‘me cago en el fascista de Walt Disney’”

Imagen de Disneyland París, junto a una fotografía de Luis Buñuel. (Montaje de Infobae)

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Si hablamos de Luis Buñuel, hablamos de uno de los directores de cine más influyentes e inclasificables de la historia. Nacido en Calanda (Teruel) en el año 1900, desarrolló su carrera entre España, Francia y México, relacionándose con algunos de los artistas más importantes de su generación (muy sonada fue su relación con Federico García Lorca y Salvador Dalí) y dejando tras de sí una obra con títulos que, como Viridiana (1961), El ángel exterminador (1962) o El discreto encanto de la burguesía (1972), marcaron un antes y un después en el séptimo arte.

Tanto es así que, tras la muerte del cineasta, no es de extrañar que los homenajes a su figura se fueran sucediendo. Homenajes como el que se plantearon en Disneyland París, el famoso parque de atracciones que, en 2003, pensó en bautizar una de sus calles con el nombre del director. Entonces se cumplían 20 años del fallecimiento de Luis Buñuel, por lo que la petición oficial le llegó a sus hijos, Juan Luis y Rafael. Fue el primero quien envió una carta aceptando la oferta, pero imponiendo dos condiciones.

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“Que la empresa Disney nos pague 10.000.000 de euros (libres de impuestos) y que la calle lleve este nombre: ‘Bulevar Luis Buñuel - Me cago en Dios y en el fascista de Walt Disney’ (son palabrotas en español), creo que lo ha entendido”. Al final de la carta, por otro lado, terminó excusándose también por su ortografía “execrable” y las posibles faltas que hubiera podido cometer.

Walt (Walter Elias) Disney (1901 - 1966) camina por Dublín en 1920. (Keystone)

Disney colaboró con la ‘caza de brujas’ de comunistas en Hollywood

Pese a lo sórdido de la contestación, la respuesta de Juan Luis y Rafael no fue casual, sino que señalaba directamente el carácter diametralmente opuesto de las ideologías de Walt Disney y Luis Buñuel. Si este último era un intelectual de izquierdas muy vinculado al Partido Comunista de España, el creador de Mickey Mouse fue uno de los rostros más visibles de la caza de brujas en Hollywood durante la Guerra Fría.

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De hecho, Disney fue un firme colaborador de la Alianza de Cineastas y testificó voluntariamente ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses (HUAC), señalando a sindicalistas e intelectuales de Hollywood de tener simpatías comunistas. Precisamente por la presión anticomunista (fue incluso investigado por el FBI por sus contactos con diplomáticos republicanos e izquierdistas), Buñuel decidió marcharse a México en 1946, donde relanzó su carrera cinematográfica.

El encuentro en persona entre Disney y Buñuel

Curiosamente, Walt Disney y Luis Buñuel casi no tuvieron contacto personal durante el tiempo que el español estuvo en Estados Unidos. Solo tuvieron un encuentro conocido en 1938, cuando Buñuel visitó los estudios del célebre creador. Walt Disney lo recibió muy amablemente, le enseñó las instalaciones de los estudios y, según se cuenta aunque no haya podido confirmarse, le ofreció un puesto de trabajo supervisando la versión en español de sus películas de animación.

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Buñuel rechazó la oferta casi de inmediato. Explicó que no podía aceptar porque no soportaba el cine de animación de la época ni el estilo comercial de Hollywood, calificando la propuesta de trabajar en animación como algo totalmente ajeno a su visión del arte. Este encuentro sería recordado muchas veces por el cineasta años después, llegando a afirmar en diversas entrevistas y escritos que el cine de Disney infantilizaba al público y promovía un conformismo social que a él le resultaba rechazable.

Tráiler de 'Buñuel , un cineasta surrealista', de Javier Espada.

Actualmente, la carta de los hijos de Luis Buñuel está en posesión de Francisco Javier Millán Agudo, periodista y autor de Las huellas de Buñuel (Instituto de Estudios Turolenses). Además, se conserva una copia en el Centro Buñuel Calanda (CBC), una institución dedicada a acercar la figura del artista aragonés a todo tipo de público con una exposición permanente con los escritos, las lecturas, los pensamientos y obsesiones de Buñuel, su vida y sus películas, además de una sala de consulta que permite el acceso al fondo documental.

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