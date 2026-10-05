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‘Supervivientes All Stars’ lleva al límite a sus concursantes: evacuación médica y sanción histórica por robar comida

La última entrega de ‘Conexión Honduras’ ha revelado nuevos nominados y el diagnóstico de Barranco

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars 3' (MEDIASET ESPAÑA).
Los concursantes de 'Supervivientes All Stars 3' (MEDIASET ESPAÑA).
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El hambre, las condiciones meteorológicas y la dureza de la convivencia vuelven a poner a prueba a los participantes de Supervivientes All Stars 3. Lo que desde fuera puede parecer parte del espectáculo es, para quienes permanecen en los Cayos Cochinos, una experiencia física y mental extrema que puede terminar pasando factura.

Esta semana, la situación ha llegado a dos de sus momentos más delicados. Albert Barranco tuvo que ser evacuado de la playa por un intenso dolor y terminó siendo diagnosticado de un cólico renal, mientras que los integrantes del equipo Luna protagonizaron un robo de comida sin precedentes en el programa. La organización respondió con una sanción que ha cambiado por completo la lista de nominados.

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El estado físico de Albert Barranco comenzó a preocupar durante el fin de semana. El concursante sufrió un intenso dolor que se concentraba en la zona del riñón y el testículo izquierdo, hasta el punto de reconocer que la intensidad era prácticamente insoportable.

Albert Barranco en 'Supervivientes All Stars 3' (MEDIASET ESPAÑA).
Albert Barranco en 'Supervivientes All Stars 3' (MEDIASET ESPAÑA).

“Me duele un cincuenta”, llegó a explicar para describir lo que estaba sintiendo. Víctor Janeiro fue uno de los primeros en sospechar que podía tratarse de un problema renal y el inspector del programa terminó ordenando su evacuación para que pudiera ser examinado por los médicos. La revisión confirmó las sospechas: Barranco padecía un cólico renal. Sin embargo, el diagnóstico no implicó automáticamente su salida del concurso.

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Durante su conversación con Sandra Barneda este martes en Conexión Honduras, el participante reconoció que llevaba varios días encontrándose físicamente débil, con mareos y afectado por la presión de la experiencia. Aun así, tenía claro que quería continuar. “Me daría mucha pena abandonar porque me habría fallado a mí mismo”, confesó el concursante, que insistió en que todavía tenía mucho que ofrecer en Honduras.

Albert Barranco en 'Supervivientes All Stars 3' (MEDIASET ESPAÑA).
Albert Barranco en 'Supervivientes All Stars 3' (MEDIASET ESPAÑA).

Los médicos permiten que continúe

La decisión final quedaba en manos del equipo médico. El parte determinó que, después de superar la fase más intensa del cólico, su evolución era favorable y las molestias se encontraban dentro de unos niveles tolerables para desarrollar las actividades habituales. De esta manera, Barranco recibió autorización para continuar en el concurso, aunque bajo tratamiento y una vigilancia médica especialmente estrecha.

La noticia era recibida con alivio por el concursante, que no está dispuesto a abandonar su aventura. Hasta el momento, además, su trayectoria en el programa ha sido positiva: ha conseguido convertirse en líder en alguna ocasión y no se encuentra entre los nominados. Su carácter conciliador también le ha permitido mantenerse alejado de algunos de los conflictos más importantes de la convivencia.

El hambre lleva al equipo Luna a cruzar una línea

La situación del equipo Luna ha sido especialmente complicada. Las condiciones de su localización, unidas a la escasez de alimentos y las jornadas de lluvia, han incrementado una sensación de hambre que los concursantes reconocen no haber experimentado en anteriores etapas del programa.

Finalmente, Arkano, Chiqui, Ivana Icardi, María Jesús Ruiz y Omar Sánchez participaron en un asalto a la zona reservada al equipo técnico. Los concursantes entraron en la caseta y se llevaron alimentos que no formaban parte de su dotación.

Ivana Icardi en 'Supervivientes All Stars 3' (MEDIASET ESPAÑA).
Ivana Icardi en 'Supervivientes All Stars 3' (MEDIASET ESPAÑA).

Entre el botín había bocadillos, frutos secos, dulces, leche y otros productos. Conscientes de que estaban incumpliendo las normas, algunos de ellos incluso asumieron que recibirían una sanción. El episodio provocó una fuerte reacción por parte de la organización. Sandra Barneda dejó claro que la dirección no podía pasar por alto lo ocurrido, especialmente porque los participantes habían desobedecido las indicaciones previas del personal.

La sanción cambia las nominaciones

El castigo fue contundente. El equipo Luna quedó apartado de la prueba de recompensa y, además, perdió su próxima dotación semanal de alimentos. Pero la consecuencia más importante llegó después: todos los integrantes del equipo fueron nominados disciplinariamente. De esta manera, Arkano, Chiqui, Ivana Icardi, María Jesús Ruiz y Omar Sánchez se sumaron a Yola Berrocal, que ya estaba nominada. Asraf Beno, que también había estado en la lista, consiguió salvarse previamente en el juego correspondiente.

La situación provocó reacciones muy diferentes entre los concursantes. Mientras algunos defendieron que el hambre les había llevado a tomar una decisión desesperada, otros terminaron mostrando arrepentimiento por haber cruzado una línea del concurso. María Jesús Ruiz llegó incluso a pedir disculpas públicamente en nombre del grupo, mientras que Arkano reconoció que el comportamiento había sido inadecuado pese a las condiciones que estaban soportando.

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