El mayor fracaso de taquilla de Tom Cruise en más de veinte años: ‘Digger’ se estrella en la cartelera mundial y podría sufrir pérdidas de 150 millones

DIGGER solo en cines e IMAX a partir del 1 de octubre (Warner Bros. pictures)

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El pasado viernes 2 de octubre se estrenaba Digger, la película de Alejandro González Iñárritu protagonizada por Tom Cruise y, los datos de taquilla después del primer fin de semana de exhibición en salas, no han podido ser más desastroso: una recaudación de tan solo 20 millones de dólares en todo el mundo y pérdidas estimadas en torno a 150 millones. Eso lo convertiría en el peor estreno de una película de Tom Cruise en 20 años, cuando estrenó Leones por corderos.

Digger ha recaudado solo 8 millones en 3.321 salas de toda Norteamérica y 12 millones en los 73 mercados internacionales en los que se ha estrenado, según datos que ha reunido la revista Variety, lo que situaría su arranque mundial en un total de 20 millones. La estimación final doméstica podría bajar a 7,5 millones cuando se cierren los datos definitivos, tras debutar en quinta posición.

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La producción, calificada para mayores de edad, ha quedado por detrás de Verity, Resident Evil y En el corazón de la bestia. Warner Bros. esperaba inicialmente que la combinación entre Cruise e Iñárritu impulsase una apertura de entre 18 millones y 20 millones solo en Estados Unidos, aunque los analistas consideraban que habría necesitado acercarse a 40 millones para justificar su coste.

David A. Gross, analista de Franchise Re, ha resumido el problema de escala: “Para una comedia negra, las cifras no son malas. Pero las comedias negras son películas pequeñas, y esta no es una película pequeña. Es una película de Tom Cruise”. A su juicio, el género “camina por una línea muy fina, y cuando falla, falla”.

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Un fracaso para Warner Bros.

Warner Bros. dio luz verde al proyecto con un presupuesto de 125 millones de dólares, pero el rodaje se alargó y elevó el coste de producción a una horquilla de entre 160 millones y 180 millones. Deadline sitúa el desembolso neto del rodaje en torno a 160 millones, realizado en los estudios Leavesden, en Reino Unido, con incentivos fiscales.

A esa partida se suman cerca de 100 millones en promoción mundial y otros gastos de distribución, televisión y explotación doméstica. Fuentes consultadas por el medio calculan unos ingresos totales de 127 millones, procedentes de las salas, las aerolíneas, el alquiler digital, las ventas bajo demanda, el streaming doméstico y las licencias internacionales de televisión, frente a unos costes globales de 275 millones.

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Esta imagen, difundida por Warner Bros. Pictures, muestra a Tom Cruise (izquierda) y Riz Ahmed en una escena de "Digger". (Warner Bros. Pictures via AP)

La proyección de pérdidas publicada por Deadline asciende a 148 millones, con la expectativa de que la película llegue pronto al vídeo bajo demanda y consiga ingresos adicionales gracias a la curiosidad del público.

Ejecutivos con experiencia en películas comparables han dicho a Variety que Digger necesitaría aproximadamente 350 millones de taquilla mundial para equilibrar sus cuentas, mientras que un portavoz de Warner Bros. ha rebajado ese punto a 300 millones.

La situación se complica porque Cruise cobra un porcentaje de los ingresos desde el primer dólar recaudado, antes de que el estudio recupere su inversión. Gross ha advertido de que “incluso con ingresos accesorios respetables basados en el prestigio de la película”, incluidos el alquiler digital, las ventas, el streaming y la televisión, “la película va a perder mucho dinero”.

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La mala recepción ha acompañado al desplome comercial. La película ha obtenido un 51% en Rotten Tomatoes y una nota C+ de CinemaScore. Warner Bros. trató de incorporar las críticas negativas a su publicidad con un mensaje que invitaba a los espectadores a “decidir por sí mismos”, después de que algunos críticos la calificaran de “desagradable” y “desconcertante”.

El estudio también difundió una campaña que sugería que el rechazo se concentraba en Estados Unidos, pero la respuesta internacional fue similar. El estreno fuera de Norteamérica apenas aportó 12 millones, una cifra que dejó la recaudación global muy por debajo de las previsiones iniciales.

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Cruise como un viejo magnate petrolero

Digger sigue a un poderoso magnate del petróleo cuyo último proyecto relacionado con los casquetes polares desencadena un desastre medioambiental global. Iñárritu comenzó a desarrollar la historia en Netflix, entonces con otro título, después de dirigir para la plataforma Bardo, una película de dos horas y 39 minutos.

Leonardo DiCaprio estuvo interesado inicialmente en el proyecto, pero Iñárritu lo llevó a Legendary después de que Netflix produjera No mires arriba, la sátira medioambiental de Adam McKay con un presupuesto de 75 millones. En Legendary, el proyecto se desarrolló pensando en Cruise como protagonista.

El cineasta Alejandro González Iñárritu y el actor Tom Cruise posan en el escenario de producción de la película 'Digger'.

El salto a Warner Bros. llegó en 2024, cuando David Zaslav, consejero delegado de Warner Bros. Discovery, encargó a los entonces responsables de la división cinematográfica, Michael De Luca y Pamela Abdy, que cerraran con Cruise un acuerdo no exclusivo para originales y franquicias. Digger fue el primer proyecto surgido de ese pacto.

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Abdy ya había trabajado con Iñárritu durante su etapa como presidenta de producción de New Regency, entre 2013 y 2016, en Birdman, que costó 17 millones y ganó el Oscar, y en El renacido, el western protagonizado por DiCaprio con un presupuesto de 135 millones. De Luca había colaborado con Cruise en Magnolia, dirigida por Paul Thomas Anderson, cuando era presidente y director de operaciones de New Line.

Los dos ejecutivos sometieron Digger a su sistema de análisis comparativo y consideraron que la combinación de Cruise e Iñárritu justificaba el presupuesto inicial. Legendary vendió a Warner Bros. sus costes de desarrollo, por lo que la productora no participó en la financiación, a diferencia de otros títulos del estudio como las películas de Dune o las de Godzilla y Kong.

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Durante el estreno en Westwood, Los Ángeles, Cruise agradeció a De Luca y Abdy la rapidez con que respaldaron la película: “Ni siquiera respirasteis cuando os la llevamos. Ni siquiera creo que pasarais de página. Simplemente estabais dentro”.

Los responsables de Warner Bros. sí rechazaron posteriormente otro proyecto del actor: Deeper, un thriller sobrenatural submarino que iba a dirigir Doug Liman y para el que se solicitaba un presupuesto de 270 millones sin que existiera todavía un guion. La película continúa en desarrollo en Universal. De Luca y Abdy también descartaron financiar Heat 2, de Michael Mann, cuando el presupuesto previsto alcanzó 160 millones.

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El rodaje de Digger incluyó ajustes después de dos proyecciones de prueba. La primera versión duraba media hora más y no obtuvo una buena respuesta, según fuentes de Deadline. Una segunda proyección, con un montaje recortado en aproximadamente 30 minutos hasta acercarse a las dos horas y nueve minutos definitivas, fue mejor recibida.

La aseguradora cubrió una repetición de rodaje relacionada con el maquillaje de Cruise tras aquella primera prueba. El actor inició la ‘preproducción’ mientras promocionaba Misión: Imposible: Sentencia final el año anterior.

Tom Cruise en 'Digger', de Alejandro González Iñárritu

El estudio eligió el primer fin de semana de octubre, una fecha en la que Warner Bros. había lanzado el primer Joker, que acabó con 1.070 millones mundiales, y Ha nacido una estrella, que alcanzó 440 millones. La campaña presentó a Cruise como un tejano envejecido, calvo y con aspecto desaliñado que blandía una pala.

Las previsiones de NRG situaban la apertura de Digger entre 17 millones y 23 millones tres semanas antes del estreno. La conversación en redes también se deterioró: el indicador de RelishMix descendió de 8,1 sobre 10 el 15 de septiembre a 6,4 antes del lanzamiento.

La empresa de análisis social detectó comentarios “mixtos-negativos” y dudas sobre el tono del filme. Parte de los usuarios cuestionaba si se trataba de una sátira o de una ‘autoparodia’ y criticaba que el tráiler de casi tres minutos no aclarase de qué trataba la historia.

Iñárritu ha presentado la película como una carta de amor a la generación joven, pese a estar protagonizada por “un grupo de viejos cascarrabias de derechas”, según recoge Deadline. El público de entre 18 y 34 años representó el 60% de la audiencia, aunque no bastó para sostener la recaudación.

El fracaso llega antes del cierre previsto de la adquisición de Warner Bros. por Paramount. Variety ha informado de que De Luca y Abdy dejarán el estudio cuando se complete la operación el 6 de octubre, después de una etapa en la que Warner Bros. encadenó éxitos como Sinners, Una película de Minecraft y Weapons en 2025. En 2026, ninguno de los estrenos del estudio ha superado los 100 millones en Norteamérica. Además de Digger, Warner Bros. ha sufrido los malos resultados de La novia y Supergirl.