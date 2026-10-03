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Guitarricadelafuente cierra su gira ‘Spanish Leather’ y se acuerda de los manifestantes en la Puerta del Sol: “Esta va dedicada a los que están ahí fuera”

El cantante y protagonista de ‘La bola negra’ tuvo varias palabras para los desplazados por las protestas, a los que dedicó una canción muy especial

Guitarricadelafuente se acordó de los manifestantes en la Puerta del Sol: "Esto va por ellos"
Guitarricadelafuente se acordó de los manifestantes en la Puerta del Sol: "Esto va por ellos"
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El concierto de anoche en el Movistar Arena será un preciado recuerdo que se lleven todos los que estuvieron allí, pero también los que no pudieron hacerlo. Guitarricadelafuente saltaba al ya icónico escenario de la capital para cerrar su gira Spanish Leather y en plena ola de conmoción por La bola negra, su primer papel cinematográfico. Aun con todo, el cantante tuvo tiempo y cabeza para acordarse de aquellos que geográficamente estaban un poco lejos de la calle Goya en la que se encuentra situado el estadio, pero cuyos corazones estaban sobre la pista.

Después de haber dedicado un primer guiño a Madrid con la canción Futuros amantes al inicio de su actuación, el músico de Benicàssim introducía otro de sus grandes temas con una dedicatoria muy especial. “La siguiente canción se llama La puerta del sol, y está dedicada a todos los que están ahí fuera, esto va por ellos”, enunciaba el cantante entre los vítores del público antes de entonar los primeros versos: “Ya no me acuerdo de la última vez / Del azul clarito / Que nadie sepa lo que vamos a hacer / Háblame bajico / No hables de futuro / Es una ilusión, la llevo en la espalda / Que nadie sepa lo que vamos a hacer”.

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No fue ni mucho menos el único momento que Guitarricadelafuente, de nombre Álvaro Lafuente Calvo, tuvo para acordarse de la gente de Madrid y en general de todas las personas movilizadas a la Puerta del Sol y en protesta contra el caso Maricarmen y la situación de la vivienda en España. Después de interpretar por primera vez La nieve, la canción original de La bola negra que se presenta como clara candidata a ganar el Oscar, el cantante “interrumpió” su concierto para acordarse de otra persona que no estaba allí pero que sí estaba en la Puerta del Sol: Samantha Hudson, cantante, celebridad y activista española que conectaba en directo por videollamada para mandar un mensaje de cariño a su amigo pero también uno de unión a todo el público.

Álvaro Lafuente Calvo, alias 'Guitarricadelafuente', nos habla sobre su nuevo disco 'Spanish Leather' y sus mensajes e intencionalidad a la hora de crearlo.

El mensaje de Samantha Hudson

“Qué FOMO me está dando no estar ahí, estoy segura de que está siendo una barbaridad. Yo estoy aquí en mi tienda desde la acampada de Sol, pero guardad energías porque mañana hay una manifestación por la vivienda a las 12 de la mañana. No vamos a parar hasta que hagamos una huelga general, que no decaiga la ducha”, convocaba Hudson ante los aplausos y gritos de los espectadores. “Queremos medidas reales, por una vivienda justa, digna y de calidad, un derecho básico y fundamental. Que viva la lucha de la clase trabajadora”, cerraba en su intervención la artista.

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Fue un concierto de lo más especial por muchos motivos y esta dedicatoria fue uno de ellos, pero no el único. Guitarrica decía adiós de una vez por todas a Spanish Leather, su último disco y con el que se ha consagrado como una de las grandes voces de su generación y un referente en el pop actual, al tiempo que daba la bienvenida a una nueva etapa, tan incierta como apasionante. Una etapa que lo llevará no solo a afrontar nuevos retos musicales sino también en la gran pantalla, pues aun le queda mucha carrera por delante con las más que posibles nominaciones de La bola negra a los Oscar. Quien sabe, quizá se acabe acordando de otras tantas personas cuando suba al Dolby Theatre a recoger premio.

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