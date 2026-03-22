El libro que explica el éxito de Carolina Durante, el grupo de moda en el indie español: “Han roto el techo de cristal para las bandas de guitarras”

'El secreto del éxito no sé cuál es' intenta descifrar la fórmula del éxito de Carolina Durante

Ellos siguen empeñados en hacer creer que “son solo cuatro chavales”, pero cada vez es más evidente que no son solo “famosos en tres calles”. El nombre de Carolina Durante hace tiempo que dejó pasar inadvertido en la industria musical y, desde el lanzimiento de su último disco, allá por octubre de 2024, se han convertido en una de las bandas referentes del llamado indie español. Sin entrar a debatir qué significa exactamente eso, pues algunos ya han escrito largo y tendido sobre el tema, lo cierto es que la banda madrileña se ha erigido como todo un modelo de éxito dentro de la escena musical de guitarras de la actualidad. Un modelo que había que analizar y descifrar, y eso es precisamente lo que se ha propuesto el libro El secreto del éxito no sé cuál es, que llegó hace unas semanas a librerías.

Escrito por el periodista musical Manuel Moreno (Madrid 1977) y de la mano de la Lengua de Trapo, editorial que se ha interesado por otros fenómenos musicales como el de Cecilia, Mónica Naranjo o Los Planetas, el libro no es solo un repaso a una banda más viva que nunca, sino también una lúcida radiografía de la escena musical independiente en la España de los últimos quince años. En conversación con el propio autor en el Círculo de Bellas Artes, Infobae se pregunta cuáles son las claves del fenómeno Carolina Durante, y si realmente era el momento para sacar un libro sobre una formación tan joven que apenas lleva diez años en la industria. “La editorial buscaba un libro sobre un disco español. Entonces, pensando de qué disco español había tenido un gran impacto pensé en el primero de ellos (Carolina Durante, 2019), como en esa velocidad de llegar a un nivel de éxito que grupos de la escena de la que salen no han tocado años, aunque llevasen muchos años más. Como que ya eso era bastante sorprendente", comienza explicando el autor.

“Me interesaba reivindicar esa época anterior al streaming, donde muchos grupos influyeron en lo que hoy es el éxito de Carolina Durante, pero no llegaron a triunfar y acabaron desapareciendo antes de que el streaming y el auge del directo lo cambiara todo”, explica el autor, que en el libro menciona entre otras bandas como Los Punsetes, Kokoshca o Juanita y los feos, a la que Carolina Durante referencia en uno de sus primeros grandes temas. “Ahora la gente ya no compra tantos discos físicos, pero asiste a muchos más conciertos, algo que se ha disparado, sobre todo desde la pandemia. Carolina Durante funciona como una bisagra: recoge el testigo de ese underground previo y lo conecta con el indie actual, y además actúa como puente generacional, porque empezó teniendo un público mayor, el mismo que hacía música de guitarras, y luego fue atrayendo a audiencias más jóvenes”.

14/11/2023 Carolina Durante y Amaral en un concierto el martes 14 de noviembre en el Teatro Eslava, en el marco del décimo aniversario de Cómplices Vibra Mahou. SOCIEDAD FERNANDO VÁZQUEZ MORAGO - VIBRA MAHOU

De cayetanos a cabezas de cartel

Moreno incide en algo que no es baladí, y es que asistir a un concierto de Carolina Durante hoy día tiene mucho de experimento sociológico, ya que en un mismo recinto se pueden encontrar a segmentos muy distintos de la población tanto de edad como de vibra, y eso explica muy bien cómo ha evolucionado la banda sin perder a cada uno de sus fans. Moreno explica que, sea una estrategia planeada o no, ellos siempre han jugado a la ambigüedad: “Primero les llamaron pijos cuando sacaron Cayetano, y a lo mejor perdieron gente por eso, pero si has escuchado bien las canciones y lo sigues creyendo es que igual no te has enterado bien“, recalca el escritor.

El otro factor que desarrolla Moreno en su libro es el momento en que nació la banda, al final de una era y albores de otra, y con la pandemia como punto de inflexión. “El auge de Carolina Durante coincide con un cambio de época. Muchos grupos que les influyeron no llegaron a tener éxito y desaparecieron antes del streaming, cuando la música era un hobby y apenas había público o salas. Con la llegada del streaming y el boom de los conciertos en directo, todo cambió. Además, la pandemia aceleró ese proceso y disparó la asistencia a conciertos, marcando un antes y un después en la escena”, esgrime el autor, quien revela que conoció a la banda mucho antes que casi la mayoría, aunque sin ser capaz de pronosticar su éxito. “No imaginaba que llegarían a este nivel. Recuerdo que los vi en un concierto en La Central de Callao. El público estaba muy motivado, pero el sonido no era especialmente bueno. Unos meses después los vi con Los Punsetes en Ochoymedio, y lo curioso es que, mientras otros grupos de la escena parecían desubicados en escenarios grandes, Carolina Durante parecía crecerse y sonar incluso mejor. Me llamó la atención ver cómo, en poco tiempo, había gente que iba a esos conciertos por ellos y no por Los Punsetes”.

El resto, como suele decirse, es historia. Tras la pandemia y el lanzamiento de su segundo disco, Cuatro chavales, Carolina Durante se hacía un gran hueco en la escena independiente española al tiempo que ya empezaba a influenciar a bandas de forma paralela, algo que es mucho más evidente en 2024 cuando el propio grupo organiza una serie de conciertos con “bandas hermanas”: Las Petunias, Error 97, Tetas Frías o Alcalá Norte, que justo eclosionaban en ese momento con el lanzamiento de su primer disco. “Antes, en el indie español predominaban los músicos y el público de más edad: no había relevo generacional ni presencia de jóvenes en los conciertos. Carolina Durante ha sido clave en ese cambio, porque han conseguido atraer a una nueva generación tanto sobre el escenario como entre el público. A raíz de su éxito, han surgido muchas bandas jóvenes que no solo apuestan por ese sonido, sino que directamente intentan sonar como ellos, tanto en la voz como en las guitarras y la actitud. Se ha creado una nueva escena y el público joven ha vuelto a los conciertos de música independiente”.

Manuel Moreno, autor del libro 'El secreto del éxito no sé cuál es'

El indie después de Carolina Durante

Con todo esto en mente, atisbar el futuro inmediato de la banda se antoja más complicado que nunca, aunque Moreno creen que han dado un paso de gigante con su última publicación, Elige tu propia aventura. “En el tercer disco sí que creo que hay una evolución más pop o más sonar bien, intentar hacer otro tipo de músicas un poco para no aburrirse. Ellos mismos dicen que es para variar y no hacer lo mismo todo el tiempo”. A diferencia de sus inicios, marcados por un sonido crudo y directo, el grupo ha incorporado elementos que reflejan una búsqueda de madurez y sofisticación. Han introducido canciones más lentas, han reducido el protagonismo de las guitarras en algunos temas e incluso han sumado instrumentos como cuerdas y violines. Moreno señala que este proceso responde tanto a una inquietud artística como a la necesidad de no repetirse. “Hay canciones más lentas que antes no tenían, hay canciones sin prácticamente guitarras, instrumentos de cuerda, violines... ese tipo de cosas están bien. Se nota que han intentado abrirse a más cosas”, reflexiona.

anuel Moreno subraya que, en la actualidad, los artistas sienten una obligación mucho mayor de mantener una línea reconocible, en parte porque la capacidad de atención de la audiencia es cada vez menor y existe el temor a perder relevancia si se arriesgan demasiado con su propuesta. “Yo creo que ahora sí hay una obligación mayor, aunque sea inconsciente, porque la gente tiene mucha menos capacidad de atención. Si haces un disco muy diferente a lo que tu público está acostumbrado, puede que pierdas ese público... Hay miedo a arriesgarse y hacer cosas muy diferentes y que dejes de tener a tu público”. En el caso del indie español, esta tensión se acentúa por el carácter posesivo de su público, que suele mostrarse reacio a los cambios de estilo, a las colaboraciones inesperadas o a cualquier desviación respecto a la fórmula original. Moreno lo define así: “El público indie es muy posesivo, le cuesta aceptar cambios. Carolina Durante ha sabido ampliar su audiencia sin perder a los seguidores del principio.”

A pesar de esa presión, Carolina Durante ha logrado un equilibrio que no solo les ha permitido evolucionar, sino también expandir su base de seguidores. Su éxito ha tenido además un efecto directo en la cultura musical española, especialmente en la escena del directo. El grupo ha conseguido que una banda de guitarras pueda llenar recintos de gran capacidad como el WiZink Center -ahora Movistar Arena-, algo impensable para formaciones de su perfil hace solo unos años. “Han normalizado ir a un WiZink para una banda de guitarras. Han roto el techo de cristal en ese sentido. Ahora hay mucho más público joven de ese tipo de música.” De este modo, Carolina Durante no solo se enfrenta a la presión de mantener su esencia ante un público exigente, sino que también ha abierto nuevas posibilidades para otras bandas, contribuyendo a rejuvenecer la escena y a consolidar el directo como un espacio central para la música independiente en España. Sean o no ya del todo indies y sea cuál sea el futuro de la banda, siempre serán cuatro chavales.