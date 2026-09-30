España

Enric, policía: “Esta función de tu teléfono puede salvarte la vida”

El agente explica cómo configurar el aviso SOS para llamar a emergencias y compartir la ubicación con contactos de confianza

El agente Enric recomienda revisar los contactos de emergencia y los permisos de ubicación.
Enric, policía, explica cómo activar el aviso SOS en los teléfonos Android. (@policiablueline)
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Los teléfonos móviles incorporan herramientas de emergencia que permiten pedir ayuda con pocos pasos cuando una persona se encuentra ante una situación de riesgo, no puede desbloquear el dispositivo o necesita avisar a alguien de confianza.

Estas opciones, integradas en los sistemas operativos, pueden facilitar una llamada a los servicios de emergencia y el envío de la ubicación, aunque su disponibilidad y sus menús pueden variar según el modelo del teléfono, la versión del sistema y el país.

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El policía Enric (@policiablueline) ha explicado en un vídeo compartido en redes sociales cómo activar en el teléfono una función de emergencias que, según afirma, “puede salvarte la vida”: tras configurarla, cinco pulsaciones rápidas sobre el botón de bloqueo realizan una llamada de auxilio y envían la ubicación del usuario.

Cómo activar el SOS en iPhone

La opción puede resultar útil ante una agresión, un accidente, una caída o cualquier circunstancia en la que sea difícil realizar una llamada convencional. También permite dejar preparados los datos de contacto antes de que ocurra una emergencia, de modo que el aviso no dependa de que el usuario recuerde números de teléfono o pueda redactar un mensaje en ese momento.

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En los iPhone, indica que hay que entrar en Ajustes, seleccionar la pestaña Emergencias SOS y habilitar la opción correspondiente. El dispositivo también permite añadir contactos para que reciban un aviso y la localización una vez finalizada la llamada.

iPhone SOS
Cómo habilitar la herramienta en iPhone.

En este apartado, el usuario puede revisar de qué forma quiere activar la llamada de emergencia. Los modelos compatibles ofrecen distintas combinaciones de botones, por lo que conviene comprobar la configuración elegida y realizar una prueba sin completar la llamada. De este modo, es posible conocer la cuenta atrás, el sonido de alerta y el comportamiento del teléfono antes de necesitar la función en una situación real.

Los contactos de emergencia deben seleccionarse con atención, ya que lo recomendable es incluir a familiares, amistades o personas que puedan responder con rapidez y que sepan que recibirán este tipo de notificaciones. El aviso puede contener información sobre la ubicación del teléfono, por lo que quienes figuren en esa lista tendrán una referencia para intentar localizar al usuario o transmitir los datos a los servicios de emergencia.

La configuración en Android

Para los móviles Android, Enric señala que la configuración está en Ajustes, dentro de “Emergencias y seguridad personal”, donde se debe activar el botón de Emergencias SOS. La denominación de los menús puede cambiar entre fabricantes, aunque las opciones suelen concentrarse en los apartados de seguridad, seguridad y emergencias o seguridad personal.

Algunos dispositivos permiten fijar además un mensaje predeterminado, seleccionar destinatarios o compartir actualizaciones de la ubicación durante un tiempo limitado. Por ese motivo, revisar las alternativas disponibles puede ayudar a adaptar la herramienta a las necesidades de cada persona.

La Policía Nacional muestra cómo pedir ayuda en una situación de peligro sin que el agresor lo sepa. Mediante una aplicación podrás avisar al 112.

Además de activar la función, es conveniente mantener actualizados los contactos de emergencia y verificar que el teléfono tiene configurados los permisos de ubicación. Una lista desactualizada o la ubicación desactivada pueden limitar la información que reciben las personas avisadas.

Tener el dispositivo cargado y conocer la secuencia de pulsaciones completa son otros factores que pueden marcar la diferencia cuando se necesita recurrir a esta herramienta.

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