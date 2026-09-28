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Stephen King recomienda esta desconocida miniserie australiana de Apple TV: “Es fantástica”

El escritor ha manifestado en sus redes sociales que está enganchado a este drama criminal de seis episodios

Una imagen de la serie que ha recomendado Stephen King del catálogo de Apple TV.
Una imagen de la serie que ha recomendado Stephen King del catálogo de Apple TV.
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El escritor Stephen King ha recomendado Causa abierta, una miniserie australiana de Apple TV que sigue a un antiguo detective marcado por la desaparición de su hija, once años atrás. El autor de terror ha destacado la serie cuando solo había visto cuatro de sus seis episodios.

La ficción adapta la novela estadounidense The Dispatcher, publicada en 2011 por Ryan David Jahn, y traslada su trama de Texas Oriental a Australia: Ian Ridley, interpretado por Patrick Brammall, descubre que unos restos hallados durante una tormenta podrían pertenecer a Maggie, la hija que creía perdida desde hace 11 años.

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King ha expresado su entusiasmo en una publicación en X: “Dos observaciones sobre Causa abierta, después de cuatro episodios en Apple TV: 1. Es una serie fantástica, y 2. No veo una buena resolución para las familias implicadas. Ni para Sarah, a quien interpreta magníficamente Chloe Jean Lourdes”.

La recomendación del novelista llega después de que también haya sugerido recientemente una miniserie de terror de Netflix, Mis muertos tristes, de Pablo Larraín. El escritor ha respaldado en otras ocasiones producciones con una recepción crítica mucho más débil, incluida una serie de terror con un 32 % en Rotten Tomatoes y una película de acción olvidada que acumuló un 28 %.

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Qué cuenta ‘Causa abierta’

La historia original de Jahn se centraba en un operador policial de Texas Oriental cuya hija era secuestrada y posteriormente declarada muerta, hasta que él descubría que podía seguir viva. El propio autor había citado a Stephen King como una de sus “cinco grandes influencias” en una entrevista con Mystery Tribune.

En la adaptación, Ian Ridley ha dejado atrás su etapa como detective y trabaja como operador de emergencias policiales. Está separado de su mujer, lleva seis meses sobrio y no ha aceptado que Maggie haya desaparecido para siempre.

Una imagen de 'Causa abierta' (Apple TV)
Una imagen de 'Causa abierta' (Apple TV)

El hallazgo de los restos de una niña rompe la estabilidad que había logrado mantener. Al final del segundo episodio, una llamada telefónica intensifica la investigación y conduce a Ridley hasta Henry, un hombre recluido al que da vida Brendan Cowell, y Jenna, interpretada por Maxine Peake, junto a su hija adolescente Sarah.

La serie se ha rodado en el estado australiano de Victoria y Kris Mrksa la ha adaptado para Apple TV. Christian Schwochow dirige los seis capítulos, mientras la narración mantiene el foco en las relaciones y el trauma de sus personajes, además de desarrollar el caso criminal.

Qué destaca la crítica

Luke Buckmaster ha definido la producción en The Guardian como “una de las series más destacadas del año”. El crítico ha señalado: “Me sentí profundamente implicado desde el principio y, en el tercer episodio, estaba completamente enganchado”.

Brian Tallerico ha concedido tres estrellas a la serie en RogerEbert.com y ha valorado tanto el guion de Mrksa como el trabajo de Brammall como operador policial atormentado. Sobre el personaje de Sarah, Tallerico ha escrito: “Hay muchas versiones de este relato en las que la joven situada en el centro de la historia se convertiría simplemente en una pieza de la maquinaria de los giros. Pero Sarah es un personaje complejo y desarrollado”.

La preocupación de King por Sarah parte de esa posición central en el relato. Chloe Jean Lourdes interpreta a la adolescente vinculada a Henry y Jenna, cuya aparición se produce después de la llamada que recibe Ridley al final del segundo capítulo.

La serie basada en la novela de terror de Stephen King que se estrenará el 7 de octubre (Prime Video)

La recepción no ha sido unánime. Daniel Fienberg ha cuestionado en The Hollywood Reporter el comportamiento de Ridley, que considera “completamente inapropiado y con frecuencia ilegal de una manera que probablemente sería insostenible”. Fienberg ha reconocido que la serie se sostiene por la calidad de Patrick Brammall y del reparto. Causa abierta ha obtenido un 87% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes, a partir de 23 reseñas.

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