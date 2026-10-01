El alimento típico de otoño que sustituye a la patata y cuida los músculos y el sistema nervioso

Una mujer coge una patata en una verdulería (Magnific)

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Hay alimentos que destacan por su sabor y que, al mismo tiempo, pueden aportar una interesante variedad de nutrientes. Su característico toque dulce no es incompatible con una composición que incluye vitaminas y minerales importantes para el organismo, además de tener la capacidad de proporcionar energía gracias a su contenido en hidratos de carbono y puede incorporarse a numerosas preparaciones. Llámese boniato o batata, este alimento es uno de ellos.

Uno de los principales atractivos de este tubérculo desde el punto de vista nutricional es su aporte de potasio, expresa la Fundación Española de Nutrición (FEN). Este mineral contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos, por lo que su presencia en la alimentación ayuda a cubrir las necesidades de un nutriente necesario para funciones básicas del organismo. El boniato puede convertirse así en una forma sencilla de incorporar potasio a una dieta variada.

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Otro de sus puntos fuertes está relacionado con las vitaminas. Las variedades de pulpa amarilla o naranja intenso destacan especialmente por su contenido en vitamina A y betacarotenos. Estos últimos son responsables, en buena medida, de las tonalidades anaranjadas de algunas variedades y forman parte de los compuestos que hacen que este alimento resulte especialmente interesante desde el punto de vista nutricional.

El boniato es un alimento muy versátil en la cocina (AdobeStock)

De la A a la E: todas las vitaminas del boniato

La cantidad de vitamina A puede ser especialmente significativa. Según los datos recogidos por la FEN, una batata de pulpa anaranjada de unos 150 gramos aporta el 79% de la ingesta recomendada de vitamina A para hombres de entre 20 y 39 años y el 99% para las mujeres de ese mismo grupo de edad. Esto permite hacerse una idea de la importancia que puede tener una ración de este alimento dentro de una alimentación equilibrada.

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El boniato también aporta vitamina C, otro de los nutrientes presentes en su composición. Esta vitamina contribuye a distintas funciones del organismo y forma parte de una alimentación saludable. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una parte considerable de la vitamina C puede perderse durante la cocción. El método utilizado para preparar el alimento, por tanto, puede influir en la cantidad final de este nutriente que se conserva.

A estos nutrientes se suman cantidades más pequeñas de vitamina E, vitamina B6 y folatos. La vitamina E destaca especialmente dentro de este grupo: de acuerdo con la FEN, una ración de batata puede cubrir el 39% de las ingestas recomendadas de este nutriente para el grupo de población tomado como referencia. Su presencia contribuye a ampliar el perfil nutricional del alimento.

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También hay que tener en cuenta su aporte energético. El boniato es rico en hidratos de carbono, por lo que proporciona una cantidad importante de energía. Su sabor dulce se debe a su contenido en azúcares, que puede variar según las condiciones de cultivo y, de acuerdo con la FEN, suele ser mayor cuanto más cerca del ecuador se encuentra la zona donde se cultiva.

Frutas Y Verduras De Estación - Nutrición

Por qué deberíamos come boniato

Por todo ello, incluir boniato en la alimentación permite combinar el aporte de energía con una variedad de vitaminas y minerales. Su contenido en potasio, vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina B6, folatos y betacarotenos explica buena parte de su interés nutricional. De hecho, las variedades de pulpa naranja destacan especialmente por su aporte de vitamina A y betacarotenos, mientras que la forma de preparación puede determinar cuánto de algunos nutrientes, como la vitamina C, permanece en el alimento.

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Más allá de su sabor dulce y de su versatilidad en la cocina, el boniato ofrece una combinación de nutrientes que puede encajar dentro de una dieta variada y equilibrada. Su composición convierte a este alimento en una opción interesante para quienes buscan incorporar diferentes vitaminas y minerales a sus comidas sin renunciar a un ingrediente tan fácil de preparar como energético.