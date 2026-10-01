Sorpresa en los Globos de Oro: ‘Obsession’ participará en la categoría de comedia: la película de terror del año apuesta por sus dosis de humor negro para los premios

Crítica de 'Obsession': La gran película de terror del año.

Guardar

La película Obsession, de Curry Barker, se ha convertido en una de las grandes sorpresas del año y existe mucha curiosidad por su funcionamiento en la temporada de premios después de que se haya adquirido al categoría de clásico de culto casi instantáneo para las nuevas generaciones de espectadores.

Ahora, se han dado algunas pistas sobre su futuro en la carrera de galardones. Focus Features ha inscrito Obsession en las categorías de musical o comedia de los Globos de Oro, una decisión que puede mejorar las opciones de la película de Curry Barker y de su protagonista Inde Navarrette frente a una competencia dramática prevista como más concurrida. Según The Hollywood Reporter, la distribuidora y las demás partes implicadas han optado por esta vía pese a que el filme combina terror y humor negro.

PUBLICIDAD

La candidatura de Obsession como comedia o musical la sitúa en la carrera por el Globo a mejor película frente a Wild Horse Nine, La invitación, Club Kid, El Debut y Michael. El filme, un proyecto de tan solo 750.000 dólares, ha recaudado más de 500 millones de dólares en todo el mundo.

El director Curry Barker posa a la izquierda y la actriz Inde Navarrette aparece caracterizada con sangre en una escena de la película Obsession.

La historia retrata el caos y la violencia que se desatan cuando un joven consigue que una mujer le quiera “más que nadie en el puto mundo”... y lo consigue con consecuencias de lo más inesperadas. Muchos observadores esperaban que Focus Features impulsara la película en drama por ese planteamiento, aunque las personas vinculadas a la producción sostienen que funciona como una comedia.

PUBLICIDAD

El argumento para esa clasificación se apoya en la reacción del público ante las expresiones, los comentarios y los comportamientos más extremos de Inde Navarrette como la versión creada por el deseo de Nikki Freeman. Varias de esas escenas se han convertido en memes, en una película que ha elevado a la actriz a la primera línea de Hollywood.

Por qué ‘Obsession’ compite como comedia

The Hollywood Reporter señala que los votantes de los Globos de Oro han dado a entender que consideran la película una comedia. Las fuentes consultadas por la publicación invocan además varios precedentes de títulos que desdibujaban las fronteras de género y fueron admitidos en las categorías de musical o comedia.

PUBLICIDAD

Entre ellos figuran Déjame salir, Almas en pena de Inisherin, El triángulo de la tristeza, Pobres criaturas, La sustancia y Bugonia. Todas lograron una nominación al Globo a mejor película en musical o comedia; Almas en pena de Inisherin y Pobres criaturas ganaron ese galardón, y las seis acabaron nominadas al Óscar a mejor película.

Inde Navarrette en 'Obsession'

La elección puede suscitar recelos, como ocurrió con anteriores candidaturas de difícil encaje en esos apartados, entre ellas la de Marte (The Martian). Una subdivisión de la organización de los Globos de Oro puede aprobar o rechazar la categoría propuesta, aunque suele deferir a la decisión de las distribuidoras.

PUBLICIDAD

El campo de drama se perfila con competidores como La Odisea, La bola negra, Proyecto salvación, Fjord, De repente, Yo soy Rocky, Elsinore, Tender Loving Care, Paper Tiger y Dune: Parte III. La inscripción de Obsession fuera de ese grupo evita una confrontación directa con esa lista en la categoría principal.

Julianne Moore Vs. Inde Navarrette

La división por géneros también puede facilitar el camino de Navarrette hacia una nominación como mejor actriz, ya que buena parte de las aspirantes destacadas competirán en drama. En ese apartado se espera a Virginie Efira por De repente, Renate Reinsve por Fjord, Carrie Coon por The Liberation, Emily Blunt por El día de la revelación y Rosalind Eleazar por Misty Green.

PUBLICIDAD

La relación de candidatas previstas en drama incluye igualmente a Léa Seydoux por Un monstruo amable, Marion Bailey por Tender Loving Care, Helen Mirren por Talento para matar, Penélope Cruz por Bunker y Sandra Hüller por Rose y Fatherland. La principal dificultad de Navarrette en musical o comedia sería Julianne Moore, candidata por El Debut y considerada la aspirante más fuerte a la estatuilla de interpretación femenina. The Hollywood Reporter añade que, al margen del resultado de las categorías divididas por género, Obsession competirá con fuerza por el Globo al logro de taquilla, un premio abierto a todas las películas.