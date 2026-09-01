Las series que no te puedes perder en septiembre: de la adaptación de Arturo Pérez-Reverte y los relatos de Mariana Enríquez a Ryan Murphy por partida doble

Una selección de las ficciones que encabeza la oferta de estrenos y nuevas temporadas durante el mes de septiembre.

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Comienza el tumultuoso mes de septiembre, reservado tradicionalmente para que las diversas plataformas saquen músculo con algunos de sus proyectos más esperados, que nos llevan por todos los géneros, desde la acción al terror pasando por los proyectos ‘autorales’.

Ha sido un verano repleto de grandes títulos. En Netflix se ha estrenado la temporada final de Cien años de soledad, demostrando que con talento e inteligencia se podía adaptar la gran obra de Gabriel García Márquez; en Disney+ ha destacado el magnífico thriller Furious, creado por Elizabeth Merithewer, la particular caza de una agente del FBI de una asesina en serie que busca venganza hacia los hombres que la explotaron sexualmente cuando era menor; HBO Max ha emitido la miniserie De puntillas, una excepcional comedia negra que reflexiona sobre el choque ideológico que caracteriza nuestro presente.

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En septiembre llega también la segunda temporada de Chad Powers (Disney+), la comedia ambientada en el fútbol americano protagonizada por Glen Powell, la sexta de la ‘multipremiada’ Slow Horses (Apple TV), con Gary Oldman y Jack Lowden o la ‘precuela’ de Outlander, titulada Outlander: Sangre de mi sangre (Movistar Plus+) y, por último, en SkyShowtime, Tierra de mafiosos (MobLand), con Tom Hardy y sus constantes polémicas dentro de esta ficción en torno a los bajos fondos y el crimen organizado en Inglaterra.

He aquí 10 de las series que destacamos, por diferentes particularidades, dentro de la amplia oferta que nos ofrecen las plataformas de ‘streaming’ para las próximas semanas de septiembre.

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‘The Gentlemen: La serie’ (Netflix)

Theo James en la segunda temporada 'The Gentlemen: La serie', creada por Guy Ritchie (Netflix)

En 2019, Guy Ritchie dirigió The Gentlemen: Los señores de la mafia, una comedia criminal con un reparto de lujo encabezado por Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant y Colin Farrell.

Más tarde se embarcó como creador en este ‘spin-off’ en formato serie de ocho episodios en la que sacó a relucir toda la parafernalia que ha caracterizado su estilo desde Snatch. Cerdos y diamantes.

Ahora se estrena la segunda temporada de este thriller de mafiosos con ritmo trepidante protagonizado por Theo James, Kaya Scodelario, Giancarlo Esposito y Joely Richardson.

En Netflix a partir del 3 de septiembre.

‘Monstruo: La historia de Lizzie Borden’ (Netflix)

El tráiler oficial de "Monstruo: La historia de Lizzie Borden" mostró el primer vistazo de Sarah Paulson como Aileen Wuornos (Netflix)

Ryan Murphy continúa con su particular racha imparable de estrenos. Después de la adaptación de The Shards, la novela de Bret Easton Ellis, continúa con su antología Monstruos, que repasa algunos de los asesinos en serie más célebres de la historia.

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En este caso le toca el turno a Lizzie Borden, que ha pasado a formar parte de la cultura popular como la asesina de hacha y, para ello, se retrotrae al s. XIX, para contar la historia de una joven que supuestamente mató a su padre y su nueva esposa y cuya actitud dentro de la comunidad era irreprochable por ser una devota protestante.

Al frente del reparto, la joven Ella Beatty (hija de Warren Beatty y Annette Bening), Vicky Krieps, Charlie Hunnan y Rebecca Hall, con la aparición especial de Sarah Paulson.

En Netflix a partir del 17 de septiembre.

‘American Horror Story 13′ (Disney+)

Sarah Paulson en 'American Horror Story 13', en la que se recuperan personajes míticos de la saga (Instagram/@ryanmurphyproductions)

En efecto, de nuevo Ryan Murphy, esta vez con otra de sus antologías más longevas, American Horror Story, que comenzó su andadura allá por 2011 con La casa del crimen.

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Por el momento poco se sabe de esta decimotercera entrega, solo que el elenco es de auténtico lujo: Jessica Lange, Sarah Paulson, Kathy Bates, Angela Bassett, Emma Roberts y Evan Peters, que repetirán sus roles en anteriores entregas. Una forma de rendirles homenaje dentro del universo creado por el ‘showrunner’ a modo de ‘crossover’.

La temporada consta de 13 episodios y se cerrará el 30 de octubre, antes de Halloween.

En Disney+ a partir del 25 de septiembre con capítulos semanales.

‘El problema final’ (Netflix)

José Coronado encarna a un actor que interpretó a Sherlock Holmes en 'El problema final', adaptación de la novela de Arturo Pérez-Reverte (Netflix)

Una de las apuestas españolas de la ‘rentrée’ es la adaptación de la novela de Arturo Pérez-Reverte del mismo título, que constituye un homenaje al género de detectives creado por Arthur Conan Doyle en torno a la figura de Sherlock Holmes.

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La miniserie, muy en la línea del ‘whodunit’, se centra en 13 personas que quedan aisladas en un islote cercano a Mallorca durante la primavera de 1959 cuando aparezca muerta una turista. Un actor que en su día encarnó a Sherlock Holmes, se convertirá en el investigador involuntario del caso.

En el reparto, José Coronado, Maribel Verdú, María Valverde, Martiño Rivas, Pepón Nieto o Gonzalo De Castro.

Se estrena en Netflix el 25 de septiembre.

‘Mis muertos tristes’ (Netflix)

Imagen de 'Mis muertos tristes', basada en la obra de Mariana Enríquez

Desde Netflix Latinoamérica nos llega esta producción de lujo dirigida por el prestigioso Pablo Larraín que adapta varios relatos de Mariana Enríquez que se encuentran en su libro Un lugar para gente sombría en el que lo cotidiano se da la mano con lo sobrenatural.

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La propuesta se podrá ver dentro de la Sección Oficial del Festival de San Sebastián en formato película, con los cuatro episodios seguidos, configurando una sola unidad, y optará a la Concha de Oro. Encabeza el reparto dos nombres de altura como Dolores Fonzi y Mercedes Morán, que interpreta a una médica que puede escuchar (y ver) a las personas que han fallecido.

En Netflix a partir del 24 de septiembre.

‘City of Blood’ (Disney+)

Cartel promocional de 'City of Blood' serie para Disney+ basada en la novela gráfica 'Berlinoir'

Desde Alemania nos llega la adaptación de la novela gráfica Berlinoir, un thriller de terror que presenta la capital alemana como una ciudad-estado al límite, con una sociedad partida entre una minoría que vive bajo una cúpula climatizada y el resto que intenta sobrevivir en un entorno marcado por calor, corrupción y delincuencia.

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En ese escenario, las hermanas Bea y Phoebe se reencuentran tras años separadas y descubren un secreto: los vampiros buscan hacerse con el poder político y la sangre opera como nueva moneda en la ciudad.

La historia sitúa el choque entre ambas la víspera de unas elecciones decisivas, cuando sale a la luz que los vampiros controlan el crimen organizado y pretenden dominar las instituciones. La trama plantea una disputa de fuerzas rivales en un mundo destrozado por el cambio climático, con la violencia como parte de la vida cotidiana.

Bea, enferma crónica, creció protegida junto a su madre adoptiva, mientras Phoebe luchó por sobrevivir en las calles berlinesas. El reencuentro las empuja a enfrentar una pregunta central: quién representa una amenaza mayor, los humanos o los vampiros.

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‘Pequeños profetas’ (Apple TV)

La serie británica 'Pequeños profetas' ha sido adquirida por Apple TV

Apple TV incorporar a su catálogo esta serie británica cuya primera temporada, compuesta por seis episodios. La ficción ha sido creada, escrita y dirigida por Mackenzie Crook, quien también forma parte del elenco junto a Pearce Quigley, Lauren Patel, Sir Michael Palin, Sophie Willan, Jon Pointing y Paul Kaye.

La trama sigue a Michael Sleep (Pearce Quigley), un hombre excéntrico que, tras la desaparición su querida compañera Clea, sufre una rutina marcada por su empleo en una tienda de bricolaje y las visitas a su padre. La historia toma un giro cuando Michael, intentando responder si volverá a encontrarse con Clea, comienza a experimentar con una receta mágica en busca de crear homúnculos, acompañado por su compañera de trabajo, Kacey.

El relato se desarrolla en un barrio donde lo cotidiano y lo mágico se cruzan, con personajes secundarios que se involucran en los misterios del protagonista. Una ‘sitcom’ que ha sido calificada como “una maravilla”.

‘Brothers’ (Apple TV)

Imagen de 'Brothers', con Matthew McConaughey y Woody Harrelson

Desde hace años, se rumorea que podría haber un posible parentesco entre Woody Harrelson y Matthew McConaughey. Pues bien, ahora los dos intérpretes aprovechan esta mitología urbana en esta serie en la que se reencuentran después de True Detective.

La trama presenta a Harrelson instalándose en la casa de McConaughey tras un incidente en la boda de su hija. Desde esa convivencia, ambos empiezan a cuestionar si comparten más que su amistad, impulsados por coincidencias familiares.

La ficción alterna ese eje con una subtrama en la que McConaughey evalúa la posibilidad de postularse como gobernador de Texas, reflejando rumores reales sobre su vida. El enfoque de la serie combina comedia y cuestiones de identidad, aprovechando la química entre ambos actores, pero trasladada a un tono humorístico y autorreferencial.

Brothers explora la frontera entre la realidad y la ficción, planteando hasta qué punto los mitos de Hollywood pueden integrarse a una narración que se nutre de anécdotas reales y especulaciones mediáticas.

Disponible en Apple TV a partir del 23 de septiembre.

‘Gone’ (Filmin)

David Morrissey y Eve Myles en la serie 'Gone', disponible en Movistar Plus+

George Kay, responsable de series como Hijack o Lupin regresa con esta serie de intriga protagonizada por David Morrissey y Eve Myles. La ficción arranca con la desaparición de Sarah, esposa de Michael Polly, director de un colegio privado, un caso que desencadena una investigación marcada por el aparente estoicismo del protagonista.

El director de escuela Michael Polly vuelve a su casa una tarde y descubre que su esposa ha desaparecido. Tras denunciar el hecho, el caso queda en manos de la inspectora Annie Cassidy, una detective pragmática e inflexible a la que desconcierta desde el inicio la calma del director.

A medida que aparecen pruebas desconcertantes, Annie asume el rol de enlace con la familia y la noticia se difunde pese a los esfuerzos de Michael por contenerla, mientras él mantiene sus obligaciones profesionales. La serie está inspirada libremente en el libro To Hunt a Killer, de Julie Mackay y Robert Murphy, quienes asesoraron el desarrollo de la producción. En Filmin a partir del 1 de septiembre.

‘La mujer miniatura’ (Movistar Plus+)

Elizabeth Banks y Matthew Macfadyen en 'La mujer miniatura', disponible en Movistar Plus+

Hemos visto muchas adaptaciones de El hombre menguante, pero ahora le toca el turno a un enfoque diferente, ya que está basada en el relato de Manuel Gonzales del mismo nombre.

La serie, de diez episodios, plantea el quiebre de una pareja cuando una escritora ganadora del Pulitzer, queda reducida a unos centímetros tras un accidente tecnológico.

El argumento sigue a Lindy y Les Littlejohn, un científico convencido de que logrará un hallazgo capaz de “cambiar el mundo”, después de que los años conviertan su admiración mutua en una guerra silenciosa de reproches y frustraciones. La miniaturización vuelve literal la crisis del matrimonio y los obliga a enfrentar desigualdad de poder, heridas acumuladas y la búsqueda de identidad.

En el reparto, Elizabeth Banks interpreta a Lindy, mientras Matthew Macfadyen, ganador del Emmy por Succession, encarna a Les, cuya obsesión por el éxito profesional desencadena el conflicto central. A partir del 9 de septiembre en Movistar Plus+