El actor Hovik Keuchkerian reconoce lo primero (y único) que hace al llegar a casa tras 14 horas de rodaje: “Chorizo de pamplona, tranchete y Grand Prix”

Hovik Keuchkerian attends the Spanish Film Academy's Goya Awards ceremony in Valladolid, Spain, February 10, 2024. REUTERS/Ana Beltran

Hovik Keuchkerian, conocido por su multifacética carrera como actor, cómico, escritor y exboxeador, nunca deja indiferente a nadie. El actor que dio vida a Bogotá en La Casa de Papel y consiguió una nominación como mejor actor protagonista en la pasada edición de los Goya por Un amor, de Isabel Coixet, ha participado en el pódcast Mi Vida en Películas de Cinemanía. En una conversación con la periodista Andrea G. Bermejo, el actor reveló una de sus costumbres más peculiares después de largas jornadas de rodaje.

Durante la entrevista, Keuchkerian aprovechó para contar algunas de las anécdotas ocurridas durante su monólogo de stand-up comedy Grito (comedia teatral unipersonal donde el cómico reflexiona con humor sobre sus propias vivencias e interactúa con el público). Una de ellas fue sobre cómo finaliza su jornada labora. “¿Y entonces qué haces cuando llegas a casa, Hovik?”, aseguró que le preguntó un espectador. “Pues me abro un pan de chapata, lo lleno de chorizo, de Pamplona y de tranchetes”, explicó con humor en el pódcast, antes de detallar su ritual nocturno. “Lo meto en la sandwichera al tres, me voy al baño, me pego una ducha de cojones porque llevo 12 horas en el set y no quiero saber nada de nadie”, continuó el actor.

Una vez que se ha dado su ducha, el bocadillo de chorizo de Pamplona y queso tranchete, ya “todo sudado”, espera pacientemente por él. Con el bocata en mano y un buen vaso de tinto de verano, Keuchkerian se instala en su sillón, listo para disfrutar de un buen rato de nostalgia televisiva. “Y me pongo en mi silla en el salón y me cojo una funda de DVDs en los que mi abuela grabó desde el primer capítulo hasta el último, el Grand Prix”, relató entre risas sobre el concurso de TVE popularmente conocido en los 90 y los 2000.

Teaser tráiler de 'Un amor', la nueva película de Isabel Coixet

En tono de humor, el actor añadió que no se interesa por películas de culto de “directores polacos” que “no conoce nadie”. “Yo estoy allí todo embutido con mi bocata y con mi tinto de verano y flipo. Y me acuerdo de mi abuela que es una máquina. Me como mi bocata y me voy a sobar porque después de 14 horas de rodaje lo último que quiero ver es a un japonés descalzo”, confesó. “¿Me he explicado con claridad?”, bromeó, entre risas.

Otro paso más al thriller

El actor acudió el pódcast para presentar Matices, una serie de thriller psicológico dirigida por Sergio Cánovas, que se estrena el próximo 5 de junio en la plataforma SkyShowtime.

La trama narra la historia de seis pacientes que se reúnen una bodega apartada para completar el tratamiento de un reconocido, excepcional y carismático psiquiatra de renombre, reconocido por método único que ha logrado curar hasta los casos más complicados. Esa atmósfera de lujo y misterio se intensifica durante una cata ceremonial, cuando un inesperado evento altera el ambiente y pone en riesgo la vida de los presentes. Un perspicaz teniente de la Guardia Civil será el que asuma la investigación del caso.

El reparto está repleto de personalidades reconocidas, que además de Keuchkerian se encuentran Luis Tosar, Elsa Pataky, Maxi Iglesias, Juana Acosta, Enrique Arce, Fariba Sheikhan, Miriam Giovanelli, Eusebio Poncela y Raúl Prieto.