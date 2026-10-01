Bertín Osborne consolida su relación con su nueva ilusión de 28 años: “A Bertín y Sofía cualquier día los casamos”

Bertín Osborne en 'Y ahora Sonsoles' (ATRESMEDIA).

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Bertín Osborne nunca se cierra al amor. Y, después de varios meses afectado por varios baches de salud, el cantante ha regresado más fuerte que nunca y acompañado de nuevo de la misteriosa joven con la que fue relacionado a finales de 2025. El encuentro se produjo el pasado sábado en Torrox, tal y como ha informado Semana, en un homenaje en honor a su amigo El Turronero.

El empresario fue galardonado con motivo del Día del Turista en el municipio gaditano, acompañado de varios de sus amigos más cercanos. Entre las sillas se pudo ver a Sofía, una joven de 28 años que no pasó desapercibida. Ocupó un lugar destacado durante el acto, sentada en las primeras filas junto a varios miembros de la familia de El Turronero. Vestida completamente de blanco y con una imagen elegante, compartió buena parte de la velada con los allegados del empresario, mientras Bertín disfrutaba del homenaje junto al alcalde de Torrox.

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Bertín Osborne reaparece en plena polémica con Gabriela Guillén tras la petición de embargo de sus bienes, 2026. (STARLITE OCCIDENT).

El artista fue uno de los grandes protagonistas de la celebración, mostrándose especialmente sonriente durante toda la jornada e incluso subiendo al escenario para acompañar a El Turronero junto al torero Juan José Padilla. Mientras tanto, Sofía permaneció en un discreto segundo plano. La joven conversó con la hermana del empresario y posteriormente ocupó una de las mesas centrales durante la cena, donde se sentó cerca de Bertín. La cercanía con la familia fue especialmente llamativa, ya que tanto la hermana de El Turronero como su esposa, Mari Carmen, la trataron con absoluta naturalidad, explica Semana.

El propio empresario ubriqueño ha contado al citado medio lo feliz que se siente por el reconocimiento y por haber podido compartirlo con su “otra familia de amigos”, entre ellos Padilla, Lidia, Bertín y Sofía. Cuando se le pregunta por la pareja, responde entre bromas: “A Bertín y Sofía cualquier día los casamos, jaja”. La escena durante la cena también habría dejado patente la complicidad entre ambos. Según personas presentes, Bertín y Sofía compartieron bromas y mostraron una gran sintonía. Sin embargo, al finalizar la celebración, optaron por abandonar el comedor por separado, una decisión que encaja con la intención del cantante de mantener la relación alejada de los fotógrafos.

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Bertín Osborne en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).

Una relación que prefiere mantenerse en privado

No es la primera ocasión en la que Bertín y Sofía coinciden públicamente. Según las informaciones conocidas, la joven también le ha acompañado en otros desplazamientos relacionados con compromisos del artista y ambos han compartido encuentros en casa de amigos.

Este verano, además, fueron juntos a una gala celebrada en Marbella. Aunque había fotógrafos, Bertín habría pedido a la organización que evitara tomar imágenes de su acompañante. El cantante todavía no la ha presentado públicamente como su novia, y todo apunta a que pretende proteger una relación que, por el momento, prefiere vivir lejos de la exposición mediática.

La discreción es precisamente uno de los rasgos que más habría valorado Bertín en Sofía. La joven no pertenece al mundo de la televisión ni de la música y, hasta que su nombre comenzó a relacionarse con el artista, había mantenido un perfil completamente alejado de los medios. De hecho, de ella se conocen pocos detalles. Las informaciones publicadas cuando comenzó a ser vinculada con Bertín apuntaban a que tiene raíces brasileñas y holandesas y que desarrolla su actividad profesional en el sector comercial en Marbella.

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