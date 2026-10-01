Juan José Ebenezer, mecánico: “Hoy en día es común encontrarte con un coche que salga malo. Lo raro es ver uno que no dé averías” (Montaje Infobae)

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“Mi coche es una mierda. No os dejéis engañar. Es muy bonito, pero es una mierda”, asegura Juan José Ebenezer, mecánico y creador de contenido en redes sociales, en una publicación reciente en su perfil de TikTok, @juanjoseebenezer. “Y probablemente el tuyo también, me da igual la marca”, añade.

Trece visitas al concesionario en apenas 15.000 kilómetros

El vehículo al que se refiere es un Mercedes con quince mil kilómetros recorridos que, según cuenta, ya ha pasado por el taller en repetidas ocasiones. “Este Mercedes con quince mil kilómetros ya ha entrado trece veces en el concesionario. Un Mercedes nuevo y quince mil kilómetros, trece veces. No cuatro, trece”, insiste el mecánico. Según dice, “a los coches nuevos se les avería todo, y cada vez son más malas las calidades tanto de los motores como en sí del coche”.

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Pese a conducirlo en ocasiones, Ebenezer aclara que la compra de ese Mercedes no respondió a un criterio de fiabilidad, sino estético. “Estéticamente, este coche obviamente es bonito, pero esto es un capricho. Este coche está comprado porque le gusta estéticamente a mi mujer, no porque sea un coche fiable”, explica.

“Fiable y bueno hoy día hay muy pocos coches”

El mecánico cuenta que la publicación surgió a raíz de una conversación durante sus vacaciones, cuando una persona lo vio al volante del Mercedes y le comentó que estaba pensando en comprarse uno similar. “No te lo compres, si lo que te crees que es un coche fiable porque me ves a mí conduciéndolo”, responde a eso. “Si tú a un mecánico que sabe te lo ves con un coche de estas características, un coche nuevo, relativamente nuevo, cualquier coche, es porque es capricho” o porque reúne ciertas características que le serán preferibles.

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Ebenezer detalla que compró ese coche con 80.000 kilómetros y una avería de cadena de distribución, y que desde entonces fue sumando más desperfectos. “Avería de GR, avería de AdBlue.... Es un coche de capricho. No es un coche que sea fiable, no es un coche que sea bueno. Fiable y bueno hoy día hay muy, muy, muy pocos coches”, sostiene.

"Fiable y bueno hoy día hay muy pocos coches”, según Juan José Ebenezer, mecánico (PICRYL)

Un BMW X3 de 2005 como coche de uso diario

El mecánico asegura que recurre a un BMW X3 del año 2005 con casi 400.000 kilómetros para sus trayectos habituales. “Es el que uso diariamente. Y es el que si me voy a recorrer Europa entera, que ya lo he hecho, me voy con mi coche. Me voy con un coche para reventarlo, para darle tralla, para que no se parta”, explica. La elección se repite también en situaciones de emergencia: “Si yo tengo que huirme en una dana, en una catástrofe, ¿en qué coche creéis que me voy a ir, en este o en el BMW? Yo me voy en el BMW, que sé que no me va a dejar tirado”.

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“Lo raro es encontrarte un coche que no te dé avería”

Ebenezer compara la situación actual con el mercado de décadas anteriores y menciona a Peugeot como ejemplo de una marca que, en su opinión, ha perdido la reputación de fiabilidad que tenía antes. “Recordemos que Peugeot antiguamente era un coche muy fiable, era una marca muy buena. Y hoy día los Peugeot ya es que te da miedo arrimarte. Pues igual que con Peugeot, con cualquier marca de coche”, afirma. A partir de ese ejemplo, resume el cambio que percibe en el sector: “Lo que hoy día es común, que es encontrarte un coche que salga malo y lo raro es encontrarte un coche que no te dé avería, antiguamente lo común era un coche que no te daba avería y lo raro era un coche que te salía malo”.

El mecánico explica además que, pese al historial de averías, logra mantener el Mercedes en funcionamiento gracias a un mantenimiento exhaustivo. “Le cambio su aceite cada diez mil kilómetros, le echo un antifricción BNZ noventa y seis al aceite cada vez que cambio el aceite, le echo un anticristalizante BNZ veintiuno en vez de AdBlue”, detalla. “Lo que me enfada”, concluye, “es tener que hacer estas cosas para que el motor dure más, cuando antiguamente, sin mantenimiento, el coche te duraba muchísimos más kilómetros”.

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