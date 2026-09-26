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Javier Cámara con su Concha de Plata: "Este año los 'javis' estamos triunfando"

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San Sebastián, 26 sep (EFE).- Javier Cámara ha sido el ganador de la Concha de Plata del 74 Festival de San Sebastián a la mejor interpretación de reparto por '5 minutos más'. "Este año los 'javis' estamos triunfando", ha bromeado al recibir el galardón poco después de que los directores de 'La bola negra' recogieran el Premio del Público Ciudad de San Sebastián.

Esta es la segunda Concha para Cámara, tras la que compartió en 2015 con Ricardo Darín por 'Truman', de Cesc Gay. El actor ha mostrado su agradecimiento al director del certamen donostiarra, José Luis Rebordinos, por haber programado una película de género como '5 minutos más', dirigida por otro Javi, de apellido Ruiz Caldera en este caso, al frente del título a concurso más gamberro de esta edición.

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Para el director y también para "el escritor y actor brillantísimo" Berto Romero, protagonista y autor del guion de la película, también ha tenido palabras de cariño, al igual que para su "excelente" compañera Belén Cuesta, que completa el trío de esta historia de bucles temporales, mucho humor negro, fantasía y ecos apocalípticos.

Después, en la sala de prensa tras el fin de la ceremonia de clausura, el actor ha remarcado que el galardón "está claro que es para los tres actores de la película" y ha reconocido que es "un privilegiado" porque además en los últimos tres años ha trabajado "siempre con amigos".

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"Me atrevo a trabajar con gente que quiera trabajar conmigo, estoy preparado para todo", ha asegurado Cámara tras su incursión en esta particular película fantástica, con más de una escena de violencia explícita.

También han pasado Javier Calvo y Javier Ambrossi por la sala de prensa, quienes han dicho que si 'La bola negra' está llevando tanta gente al cine es "porque emociona, porque te toca".

Calvo ha dicho que están muy satisfechos "con todo lo que está pasando", con la acogida del público -este viernes, en su estreno en salas recaudó 1,3 millones de euros- con los premios y con la selección para representar a España en los Oscar. "Ojalá se haga realidad", ha añadido su compañero en referencia a la posibilidad de ganar la estatuilla. EFE

(foto)(vídeo)

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