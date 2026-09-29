Las claves de ‘American Horror Story 13′: un disparate hecho a la medida de los fans de la saga

Disney presenta el tráiler de American Horror Story: 13, de FX. Compuesta por 13 episodios de media hora. (Disney )

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Ya ha llegado a Disney+ la temporada 13 de American Horror Story, una entrega que supone el cruce de los personajes de las anteriores entregas y que ha sido construida para los seguidores más fieles de la franquicia auspiciada por Ryan Murphy.

La temporada consta de 13 episodios y ha comenzado con un estreno de tres capítulos: 13, 1:13 AM y Rauhnacht. Los episodios duran menos de 30 minutos y dejan diez entregas para resolver la conexión entre los personajes recuperados, los sucesos sobrenaturales y la amenaza que rodea a Mr. Nas.

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La acción arranca con Kira, interpretada por Madelaine Petsch, y Ben, encarnado por Joey Pollari. Ella vive obsesionada con el 13; él padece ‘triskaidecafobia’, el temor a ese número, y acepta acompañarla en un viaje de cumpleaños temático para intentar salvar su relación.

Un accidente aéreo altera esa premisa. Tras la tragedia, Ben consigue empleo como cuidador de enfermos terminales de Mr. Nas, un hombre de 87 años que reside en un lujoso ático neoyorquino y cuya conducta nocturna incluye vómitos de bilis negra.

Qué cuentan los tres primeros episodios

Jessica Lange reaparece como Constance Langdon, la matriarca de La casa del crimen, primera temporada de la antología, y trabaja como cuidadora diurna de Mr. Nas. El personaje se convierte en el vínculo entre Ben, el anciano, y una sucesión de rostros procedentes de distintas etapas de la serie.

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Lange sostiene el arranque con sus réplicas mordaces y sus monólogos, incluso en escenas como la explicación a Ben de cómo asear a fondo a Nas con una esponja. La actriz no encabezaba una temporada desde Freak Show, la cuarta, aunque apareció como invitada en Apocalypse, la octava.

Una imagen de 'American Horror Story 13') (FX/Disney+)

La recuperación de Constance no llega sola. Entre los regresos encontramos a Addie Langdon, interpretada por Jamie Brewer; Tate Langdon y el Hombre de Goma, ambos a cargo de Evan Peters; los hermanos Winter y Kai Anderson, de Cult, interpretados por Billie Lourd y Peters; y Elizabeth Short, el fantasma de La casa del crimen encarnado por Mena Suvari.

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También vuelven las brujas de Coven. Sarah Paulson retoma a Cordelia Goode y Emma Roberts a Madison Montgomery, cuyo regreso recupera la frase “Sorpresa, zorra”, convertida en un meme tras la emisión de la tercera temporada en 2013.

Una temporada diseñada para descifrar referencias

13 exige conocer a fondo la continuidad de la serie, así que los espectadores que no hayan seguido las temporadas anteriores encontrarán poco que disfrutar y pueden perderse entre alusiones, personajes resucitados y pistas sobre qué figuras siguen vivas o muertas.

El volumen de referencias incluye a Twisty el Payaso, de Freak Show, que reaparece para masacrar una escuela de payasos de Los Ángeles en una secuencia con participación de Tig Notaro. Hay, además, una información televisiva sobre la desaparición de cadáveres de figuras históricas muertas en distintos lugares del mundo.

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La historia conduce hacia una suerte de purgatorio en la casa de Mr. Nas, donde se reúnen personajes fallecidos de la franquicia. La serie plantea allí la formación de 13 protagonistas femeninas vinculadas a víctimas de temporadas anteriores, mientras se aproxima Rauhnacht, una festividad en la que vivos y muertos se mezclan.

Jessica Lange en 'American Horror Story 13' (FX/Disney+)

En cuanto a la estética visual, priman las lentes de ojo de pez deformadas, establecida por Murphy en el estreno, que ha vuelto a ponerse detrás de la cámara por primera vez desde Hotel, la quinta temporada. Ned Martel y Charlie Carver, responsables de buena parte de AHS: NYC, firman casi toda esta entrega.

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La acumulación de tramas es un tanto desconcertante. El comienzo es ambicioso, cargado de muertes, humor camp y apariciones destinadas a recompensar a los fans, pero demasiado disperso y lento para una temporada de cruce tan extensa. El exceso, eso sí, se mantiene intacto como sello de la franquicia, así como su estética macabra y sangrienta. Por el momento, es todo un disparate.