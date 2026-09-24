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Jessica Lange casi no consigue el papel que cambió su carrera en ‘King Kong’

La actriz recordó que viajaba a Los Ángeles para realizar una prueba mientras trabajaba como camarera en Nueva York

Jessica Lange cuenta la historia detrás de su audición para ‘King Kong’.
Jessica Lange cuenta la historia detrás de su audición para ‘King Kong’.
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Jessica Lange recordó cómo consiguió su primer papel cinematográfico en King Kong, la película de 1976 dirigida por John Guillermin y producida por Dino De Laurentiis.

Durante una reciente aparición en el programa Live With Kelly and Mark, la actriz, de 77 años, relató el proceso que la llevó a realizar una prueba para interpretar a Dwan, el personaje femenino principal de la cinta.

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La artista explicó que antes de la audición había vivido en París y que regresó a Nueva York con la intención de explorar nuevas posibilidades profesionales.

“Acababa de regresar de París. Había estado viviendo en París y volví a Nueva York porque pensé que quizá debería hacer algo, estudiar actuación o algo así”, contó.

Después de regresar, comenzó a tomar clases de actuación en Nueva York. En ese momento, una agencia de modelos se puso en contacto con ella porque había recibido una solicitud relacionada con el casting de King Kong.

Jessica Lange audicionó para King Komg mientras estaba en una agencia de modelos.
Jessica Lange audicionó para King Komg mientras estaba en una agencia de modelos.

El objetivo era encontrar a una actriz desconocida para protagonizar la nueva versión del clásico de 1933. La agencia le preguntó si estaba dispuesta a viajar a Los Ángeles para realizar una prueba frente a las cámaras.

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Jessica Lange aceptó, aunque recordó que en ese momento su situación profesional era diferente a la que tendría posteriormente en Hollywood. Trabajaba como camarera y vivía en un apartamento sin ascensor en el West Village de Nueva York.

“Pensé, bueno, sí, puedo volar a Los Ángeles y hacer una prueba. ¿Por qué no?”, relató. Después viajó a California para participar en el proceso de selección.

La prueba tuvo lugar en MGM, uno de los estudios cinematográficos más importantes de Hollywood y un lugar que Lange conocía desde su infancia por las películas que había visto. La actriz recordó que el estudio había sido uno de sus favoritos cuando era niña.

Sin embargo, su primera impresión durante el casting no fue favorable. Según contó, los responsables del estudio la vieron y inicialmente no mostraron interés en contratarla.

En un principio, los productores no quedaron convencidos de contratar a Jessica Lange. REUTERS/Danny Moloshok
En un principio, los productores no quedaron convencidos de contratar a Jessica Lange. REUTERS/Danny Moloshok

La situación cambió después de que su agente en Nueva York insistiera en que al menos realizaran una prueba frente a la cámara.

“Me llevaron a MGM, que de niña había sido mi estudio favorito. Dios mío, me encantaban las películas de MGM de niña”, recordó.

Posteriormente de que el estudio no mostrara interés inicialmente, su agente pidió que la grabaran para valorar su desempeño. La prueba terminó modificando la decisión inicial y Lange consiguió el papel. De esta manera, King Kong se convirtió en su debut cinematográfico.

La película, producida por De Laurentiis y dirigida por Guillermin, era una nueva versión de la historia presentada originalmente en 1933. La cinta de 1976 contó con Jeff Bridges como Jack Prescott y Jessica Lange como Dwan, una joven actriz que termina siendo capturada por el gigantesco gorila en una isla remota.

En una entrevista con PEOPLE publicada en enero de 1977, poco después del estreno, Lange recordó la dimensión del proyecto y citó una declaración de De Laurentiis, quien le había dicho que sería “la próxima Marilyn Monroe”.

El productor de King Komg le dijo a Jessica Lange que sería la próxima Marilyn Monroe.
El productor de King Komg le dijo a Jessica Lange que sería la próxima Marilyn Monroe.

La actriz también explicó entonces que nunca había imaginado que su primera experiencia como intérprete de cine tendría lugar en una producción de esa magnitud.

Sin embargo, el estreno no produjo inmediatamente una continuidad de ofertas para Jessica Lange. Según recordó, durante varios años no recibió nuevas propuestas importantes.

Su carrera posteriormente tomó otro rumbo. En 1982 interpretó a Frances Farmer en Frances, papel por el que obtuvo su primera nominación al Óscar. Tres años después volvió a ser nominada por su interpretación de Patsy Cline en Sweet Dreams.

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