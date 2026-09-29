España

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Así amanecieron los precios de los carburantes en seis de las ciudades más importantes de España

Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales combustibles (Europa Press)
Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales combustibles (Europa Press)
Guardar

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor carburante sin que tenga grandes efectos en el gasto. Por ello, este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en Madrid, Barcelona y otras ciudades, publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

PUBLICIDAD

Precio máximo: 2,159 euros el litro

Precio mínimo: 1,759 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,219 euros el litro

Precio mínimo: 1,819 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 2,209 euros el litro

Precio mínimo: 1,789 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,269 euros el litro

Precio mínimo: 1,989 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 2,104 euros el litro

Precio mínimo: 1,749 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,165 euros el litro

Precio mínimo: 1,817 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 2,099 euros el litro

Precio mínimo: 1,735 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,205 euros el litro

Precio mínimo: 1,875 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 2,089 euros el litro

Precio mínimo: 1,779 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,159 euros el litro

Precio mínimo: 1,889 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 2,085 euros el litro

Precio mínimo: 1,809 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,219 euros el litro

Precio mínimo: 2,049 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 2,074 euros el litro

Precio mínimo: 1,819 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,159 euros el litro

Precio mínimo: 1,859 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 2,069 euros el litro

Precio mínimo: 1,819 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,205 euros el litro

Precio mínimo: 2,014 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 2,039 euros el litro

Precio mínimo: 1,737 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,129 euros el litro

Precio mínimo: 1,759 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 2,109 euros el litro

Precio mínimo: 1,727 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,259 euros el litro

Precio mínimo: 1,949 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 2,039 euros el litro

Precio mínimo: 1,899 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,109 euros el litro

Precio mínimo: 1,959 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 2,059 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,219 euros el litro

Precio mínimo: 2,109 euros el litro

Consejos para ahorrar gasolina

El precio de la gasolina cambia todos los días (Reuters)
El precio de la gasolina cambia todos los días (Reuters)

Ante el constante cambio en los precios de la gasolina en España, la mejor forma de ahorrar unos cuantos euros es hacer mejor uso del combustible y no necesariamente dejando de utilizar el vehículo.

PUBLICIDAD

La Dirección General de Tráfico (DGT) ofrece una serie de consejos para reducir el consumo de gasolina conduciendo, se trata de una serie de recomendaciones que te permiten ahorrar hasta 500 euros por año, además de reducir las emisiones y alargar la vida útil del vehículo y de muchos de sus componentes.

Marchas largas

El primer consejo de la DGT es que al momento de conducir hacer marchas largas en la medida de lo posible, claramente respetando los límites de velocidad.

Los motores actuales –explica– permiten y responden bien aunque circulemos en marchas largas a muy bajas revoluciones con el motor muy desahogado y consumiendo lo mínimo.

En este sentido, es muy recomendable no apurar las marchas cortas a no ser que arranquemos en una cuesta muy pronunciada y tomar como referencia que, antes de llegar a 50 km/h, ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha.

Volviendo a la ciudad y si el vehículo no cuenta con el sistema Start/Stop, es muy recomendable parar el motor en detenciones 50 km/h ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha.

Anticipación

La DGT asegura que entre el 30% y el 50 % del gasto de combustible depende de la manera de conducir de su propietario, por eso es necesario seguir unas pautas.

Por ejemplo, conducir a una velocidad moderada y constante, sin altibajos ni cambios constantes de ritmo y mantener la distancia de seguridad, permitirá circular a una velocidad constante sin tener que ir pendiente del freno.

En la salida de los semáforos se debe acelerar de una manera progresiva y cambiar aprovechando el mejor rendimiento del motor. De lo contrario se va a llegar al siguiente semáforo algunos segundos antes que el resto, pero consumiendo tres veces más.

Otra recomendación es anticiparse y dejar de acelerar al ver a lo lejos un vehículo, un camión o un autobús que circula más despacio para llegar con inercia en retención sin gasto de combustible.

Esto es mucho mejor que seguir acelerando hasta dar alcance al vehículo que nos precede y frenar para, más tarde, tener que recuperar esa velocidad para lo que el motor tendrá que revolucionarse de nuevo con el consiguiente gasto.

Anticiparse permite no solo ahorrar combustible, sino también pastillas de freno.

El maletero y el aire acondicionado

Otro punto que enlista la DGT y que muchos desconocen es sobre el correcto uso del maletero y del aire acondicionado.

Por ejemplo, llevar el aire acondicionado conectado sin necesidad supone que el consumo aumente entre un 10% y un 20 %. Por eso hay que optimizar su uso y, por supuesto, llevar las ventanillas cerradas en carretera.

Todo lo que suponga romper la aerodinámica de un vehículo está asociado irremediablemente a consumir más.

En este mismo sentido, el maletero es clave. Sobrepasar el límite de peso en el maletero puede llevar a un aumento en el consumo de combustible debido a la alteración de la aerodinámica del vehículo.

Es habitual utilizar el espacio del maletero para guardar objetos innecesarios que no se usarán durante los viajes, lo cual genera un exceso de peso y, por ende, un mayor gasto energético.

Asimismo, es esencial no colocar equipaje en los asientos traseros, ya que esto puede obstruir la visión del conductor en el espejo retrovisor.

Y es que el conductor español tiene tendencia a convertir el maletero de su vehículo en una especie de trastero donde tiene cabida todo lo que uno se pueda imaginar y en realidad hoy en día son muy pocas las cosas necesarias.

Los neumáticos

Los neumáticos también son clave a la hora de reducir el consumo de combustible de tu vehículo.

La DGT recomienda mantener la presión adecuada en los neumáticos, algo que muchos conductores ignoran.

Conducir tu auto utilizando una presión de apenas 0,5 bares por debajo de lo recomendado por el fabricante podría incrementar el consumo de gasolina en un 2% en áreas urbanas y un 4 % en las interurbanas.

Además, hay que tener en cuenta que en los viajes, cuando se viaja muy cargado, hay que aumentar dicha presión con la referencia del fabricante indicada en la tapa de la gasolina o en el marco de la puerta.

De no hacerlo, además de subir el consumo, se incrementará el desgaste del neumático obligando a adelantar su sustitución.

Y ya que hablamos de neumáticos, existe un tipo de gomas disponibles en casi todas las marcas con muy baja resistencia a la rodadura, ideales para ayudar a reducir el consumo hasta un 3% y con precios muy similares a los neumáticos normales.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en España HoyPrecio de la Gasolina en EspañaPrecio de la Gasolina en BarcelonaPrecio de la Gasolina en MadridEspaña-EconomiaEspaña-NoticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Uno de cada ocho casos de cáncer en todo el mundo lo provocan infecciones como el virus del papiloma humano o la hepatitis

Un reciente estudio estima que 2,3 millones de tumores malignos en 2024 responden a cinco patógenos infecciosos

Uno de cada ocho casos de cáncer en todo el mundo lo provocan infecciones como el virus del papiloma humano o la hepatitis

Anabel Alonso vuelve a las cocinas de ‘MasterChef’: la conversación con su padre que marcó su vida, “si a los 40 años soy una desgraciada, no quiero echarte la culpa”

La actriz ha regresado a las cocinas del programa de La 1 y su visita ha servido para recordar cómo consiguió que su familia aceptara su decisión de dedicarse a la interpretación

Anabel Alonso vuelve a las cocinas de ‘MasterChef’: la conversación con su padre que marcó su vida, “si a los 40 años soy una desgraciada, no quiero echarte la culpa”

La Aemet alerta de lluvias intensas con granizo y una caída en picado de las temperaturas tras el cambio de tiempo: Tarragona está en nivel rojo

En Cataluña, se prevén fuertes descargas de agua que podrán dejar acumulados de más de 180 litros por metro cuadrado en menos de seis horas

La Aemet alerta de lluvias intensas con granizo y una caída en picado de las temperaturas tras el cambio de tiempo: Tarragona está en nivel rojo

La rara enfermedad que afecta a niños y adultos y provoca que el sistema inmune ataque por error las plaquetas de la sangre

La PTI afecta aproximadamente a uno de cada 10.000 niños, pero también puede sufrirse en otras etapas de la vida

La rara enfermedad que afecta a niños y adultos y provoca que el sistema inmune ataque por error las plaquetas de la sangre

Los funcionarios de prisiones están a un paso de convertirse en agentes de autoridad: “Llevábamos mucho tiempo desprotegidos y la situación cada vez es más peligrosa”

El Pleno del Senado votará este miércoles si se aprueba la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979, con la que se logrará que cualquier preso que agreda a un funcionario pueda sumar hasta cuatro años a su condena

Los funcionarios de prisiones están a un paso de convertirse en agentes de autoridad: “Llevábamos mucho tiempo desprotegidos y la situación cada vez es más peligrosa”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Comunidad de Madrid lleva a los tribunales a 395 inquilinos morosos de viviendas públicas y ha recuperado 4,3 millones de euros en recibos atrasados

La Comunidad de Madrid lleva a los tribunales a 395 inquilinos morosos de viviendas públicas y ha recuperado 4,3 millones de euros en recibos atrasados

Un alquiler de unos 435 euros y 8 años de contrato: así son las condiciones con las que Maricarmen podrá volver a casa cuando reciba el alta del hospital

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Junts se descuelga del decreto de vivienda por los cambios de última hora

El momento en que Amaia reclama a Pedro Sánchez que saque adelante las medidas para paliar la crisis de la vivienda: le entrega una pancarta de ‘Decreto Maricarmen’

La única diputada de los 350 que hay en el Congreso que ha declarado joyas: “Hay que ser transparentes en política y tener bolsillos de cristal”

ECONOMÍA

El dólar deja de reaccionar como activo refugio ante las crisis: los aranceles impuestos por Donald Trump en abril de 2025 impulsaron al euro y elevaron la deuda por la desconfianza en las instituciones

El dólar deja de reaccionar como activo refugio ante las crisis: los aranceles impuestos por Donald Trump en abril de 2025 impulsaron al euro y elevaron la deuda por la desconfianza en las instituciones

Máxima presión sobre Pedro Sánchez para cerrar en horas lo que no ha resuelto en ocho años

Así es la propuesta para expropiar viviendas en Berlín que hace temblar a las inmobiliarias: terreno jurídico inexplorado para reclamar 240.000 casas

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconoce que “nos estamos acercando”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de septiembre

DEPORTES

El primer entrenador de Roberto Fernández sabía que la selección sería su destino: “Cuando fichó por el Espanyol le dije: ‘Algún día llegarás a ser el ‘9’ de España”

El primer entrenador de Roberto Fernández sabía que la selección sería su destino: “Cuando fichó por el Espanyol le dije: ‘Algún día llegarás a ser el ‘9’ de España”

España busca extender su hegemonía en la Nations League ante la Croacia de Modric que se mueve al ritmo de heavy metal de Slaven Bilic

Fernando Alonso y la fórmula secreta para salvar la F1: así deberían ser los monoplazas, según el piloto español

El día que Laporta vetó a Mourinho como posible entrenador del FC Barcelona: estaba por delante de Guardiola en las listas

De ser el portero más aclamado del Mundial 2026 a vivir un infierno por la fama: Vozinha ha perdido su “paz y tranquilidad”