España

Un influencer inmobiliario recibe una multa de 440.000 euros por alquileres ilegales en Airbnb

Un tribunal de Marsella condenó a Florent Richard por explotar seis pisos turísticos sin autorización municipal, tras una demanda del ayuntamiento que reclamaba 1,5 millones de euros

El logo de Airbnb en un teléfono móvil. (REUTERS/Dado Ruvic)
El logo de Airbnb en un teléfono móvil. (REUTERS/Dado Ruvic)
Guardar

El tribunal judicial de Marsella (Francia) condenó a Florent Richard, un inversor inmobiliario de 37 años conocido en redes sociales por sus consejos de inversión, a pagar 440.000 euros de multas civiles por alquilar seis apartamentos como pisos turísticos sin las autorizaciones exigidas por el ayuntamiento. La sentencia, dictada el 23 de septiembre, obliga además a Richard y a las sociedades que gestiona a devolver los inmuebles al mercado de alquiler de larga duración en un plazo de 15 días, según informa Le Figaro.

El consistorio de Marsella había solicitado una sanción de 1,5 millones de euros contra las cuatro sociedades vinculadas al empresario, que actuaban como propietarias, arrendadoras o gestoras de conserjería. El tribunal absolvió a una de ellas, la encargada de la conserjería, y repartió la multa final entre las tres restantes. Los inmuebles en cuestión son cuatro apartamentos situados en un edificio de la calle Honneurs, en el barrio del Panier, y dos más en la calle Colbert, en pleno centro de la ciudad.

PUBLICIDAD

Según consta en el fallo, al que tuvo acceso La Provence, los pisos se alquilaban por hasta 359 euros la noche. Llegaron a ocuparse una media de 330 noches al año, un volumen que triplica el límite reglamentario permitido para este tipo de alojamiento en la ciudad.

Qué normativa incumplió el empresario

Marsella, como otras ciudades francesas con tensión en el mercado de vivienda, exige dos requisitos para convertir un piso residencial en alojamiento turístico. El primero es solicitar una autorización de cambio de uso ante el ayuntamiento. El segundo es la llamada regla de compensación, que obliga a crear una superficie equivalente de vivienda convencional en otro lugar cuando se retira un piso del mercado residencial para destinarlo al alquiler turístico.

PUBLICIDAD

Florent Richard no solicitó ninguna de las dos autorizaciones para los seis pisos marselleses. El texto judicial señala también que los apartamentos fueron “ocultados” de la plataforma Airbnb y ofrecidos temporalmente bajo la figura del bail mobilité, un contrato de alquiler amueblado de hasta diez meses, en un intento de sortear los controles municipales.

El perfil del condenado

Richard se presenta en YouTube como “coach inmobiliario” y afirma haberse hecho millonario gracias al alquiler de pisos turísticos. Según sus propias declaraciones en redes, recogidas por La Marseillaise, acumuló un patrimonio de tres millones de euros en tres años a partir de 44 propiedades repartidas entre Burdeos, París y Marsella. En Facebook, según cita Le Figaro, se jactaba de “hacer negocios, no caridad”.

La batalla contra los pisos turísticos s.s: Airbnb y Booking solo recaudarán el IVA.

El tribunal fue especialmente duro con ese perfil público. En la motivación de la sentencia los jueces describen “una personalidad desprovista de todo escrúpulo respecto a las consecuencias de su actividad para la ciudad y sus habitantes”, y añaden que Richard “no describe la ciudad más que de forma deshumanizada, al insistir en el potencial lucrativo del lugar”. El fallo también apunta que su comportamiento público se mantuvo durante cinco años, desde 2021.

Un posible fraude fiscal en el horizonte

Más allá de la multa civil, la sentencia abre la puerta a una investigación de Hacienda. Los jueces constataron una discrepancia entre los ingresos que Richard declaró por impuesto sobre la renta y los datos de facturación proporcionados por Airbnb. “Los beneficios generados aparecen particularmente elevados respecto a los datos transmitidos por la plataforma Airbnb, sin que esto se refleje en los ingresos declarados por el matrimonio en el impuesto sobre la renta”, señala el texto judicial citado por el diario, que ordena remitir copia de la sentencia a la administración tributaria.

Según las estimaciones del ayuntamiento, los seis pisos generaron más de 1,3 millones de euros de ingresos entre 2022 y 2025. El alcalde de Marsella, Benoît Payan, celebró el fallo como “una nueva victoria en la lucha contra el fraude de los alquileres de corta duración” y advirtió: “No dejaremos que nadie transgreda las reglas”, declaraciones recogidas por La Marseillaise.

Temas Relacionados

Mercado InmobiliarioAlquileresMultas EspañaSentenciasEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Uno de cada ocho casos de cáncer en todo el mundo lo provocan infecciones como el virus del papiloma humano o la hepatitis

Un reciente estudio estima que 2,3 millones de tumores malignos en 2024 responden a cinco patógenos infecciosos

Uno de cada ocho casos de cáncer en todo el mundo lo provocan infecciones como el virus del papiloma humano o la hepatitis

Anabel Alonso vuelve a las cocinas de ‘MasterChef’: la conversación con su padre que marcó su vida, “si a los 40 años soy una desgraciada, no quiero echarte la culpa”

La actriz ha regresado a las cocinas del programa de La 1 y su visita ha servido para recordar cómo consiguió que su familia aceptara su decisión de dedicarse a la interpretación

Anabel Alonso vuelve a las cocinas de ‘MasterChef’: la conversación con su padre que marcó su vida, “si a los 40 años soy una desgraciada, no quiero echarte la culpa”

La Aemet alerta de lluvias intensas con granizo y una caída en picado de las temperaturas tras el cambio de tiempo: Tarragona está en nivel rojo

En Cataluña, se prevén fuertes descargas de agua que podrán dejar acumulados de más de 180 litros por metro cuadrado en menos de seis horas

La Aemet alerta de lluvias intensas con granizo y una caída en picado de las temperaturas tras el cambio de tiempo: Tarragona está en nivel rojo

La rara enfermedad que afecta a niños y adultos y provoca que el sistema inmune ataque por error las plaquetas de la sangre

La PTI afecta aproximadamente a uno de cada 10.000 niños, pero también puede sufrirse en otras etapas de la vida

La rara enfermedad que afecta a niños y adultos y provoca que el sistema inmune ataque por error las plaquetas de la sangre

Los funcionarios de prisiones están a un paso de convertirse en agentes de autoridad: “Llevábamos mucho tiempo desprotegidos y la situación cada vez es más peligrosa”

El Pleno del Senado votará este miércoles si se aprueba la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979, con la que se logrará que cualquier preso que agreda a un funcionario pueda sumar hasta cuatro años a su condena

Los funcionarios de prisiones están a un paso de convertirse en agentes de autoridad: “Llevábamos mucho tiempo desprotegidos y la situación cada vez es más peligrosa”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Comunidad de Madrid lleva a los tribunales a 395 inquilinos morosos de viviendas públicas y ha recuperado 4,3 millones de euros en recibos atrasados

La Comunidad de Madrid lleva a los tribunales a 395 inquilinos morosos de viviendas públicas y ha recuperado 4,3 millones de euros en recibos atrasados

Un alquiler de unos 435 euros y 8 años de contrato: así son las condiciones con las que Maricarmen podrá volver a casa cuando reciba el alta del hospital

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Junts se descuelga del decreto de vivienda por los cambios de última hora

El momento en que Amaia reclama a Pedro Sánchez que saque adelante las medidas para paliar la crisis de la vivienda: le entrega una pancarta de ‘Decreto Maricarmen’

La única diputada de los 350 que hay en el Congreso que ha declarado joyas: “Hay que ser transparentes en política y tener bolsillos de cristal”

ECONOMÍA

El dólar deja de reaccionar como activo refugio ante las crisis: los aranceles impuestos por Donald Trump en abril de 2025 impulsaron al euro y elevaron la deuda por la desconfianza en las instituciones

El dólar deja de reaccionar como activo refugio ante las crisis: los aranceles impuestos por Donald Trump en abril de 2025 impulsaron al euro y elevaron la deuda por la desconfianza en las instituciones

Máxima presión sobre Pedro Sánchez para cerrar en horas lo que no ha resuelto en ocho años

Así es la propuesta para expropiar viviendas en Berlín que hace temblar a las inmobiliarias: terreno jurídico inexplorado para reclamar 240.000 casas

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconoce que “nos estamos acercando”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de septiembre

DEPORTES

El primer entrenador de Roberto Fernández sabía que la selección sería su destino: “Cuando fichó por el Espanyol le dije: ‘Algún día llegarás a ser el ‘9’ de España”

El primer entrenador de Roberto Fernández sabía que la selección sería su destino: “Cuando fichó por el Espanyol le dije: ‘Algún día llegarás a ser el ‘9’ de España”

España busca extender su hegemonía en la Nations League ante la Croacia de Modric que se mueve al ritmo de heavy metal de Slaven Bilic

Fernando Alonso y la fórmula secreta para salvar la F1: así deberían ser los monoplazas, según el piloto español

El día que Laporta vetó a Mourinho como posible entrenador del FC Barcelona: estaba por delante de Guardiola en las listas

De ser el portero más aclamado del Mundial 2026 a vivir un infierno por la fama: Vozinha ha perdido su “paz y tranquilidad”