El Año Nuevo empezará por todo lo alto: primer vistazo a ‘The Beauty’, una serie al estilo de ‘La sustancia’ con Bella Hadid de protagonista

Tráiler de 'The beauty'

El próximo año empezará por todo lo alto con una nueva serie. FX lanzará The Beauty, la nueva producción creada por Ryan Murphy, que explora el lado más perturbador de la industria de la moda y la obsesión contemporánea con la perfección física. Inspirada en la serie de cómics de Image Comics, la producción promete sumergir al espectador en un thriller internacional cargado de misterio, belleza y consecuencias mortales, al estilo de La sustancia. La narrativa arranca en el corazón de París, donde un grupo de supermodelos comienza a morir en circunstancias violentas y poco claras. La noticia sacude al mundo de la alta costura y llama la atención de las autoridades estadounidenses, que deciden intervenir ante la magnitud del caso y el temor a una amenaza global. La combinación de crimen, glamour y ciencia ficción marca el tono de una serie que busca posicionarse entre los proyectos más ambiciosos de Murphy.

Según la descripción oficial difundida por FX, dos agentes del FBI, Cooper Madsen (Evan Peters) y Jordan Bennett (Rebecca Hall), son enviados a la capital francesa para investigar los asesinatos. Su pesquisa los lleva a descubrir una realidad aún más inquietante: la existencia de un virus de transmisión sexual capaz de transformar a cualquier persona en un ideal extremo de belleza física. El virus, lejos de ser un simple avance estético, conlleva efectos secundarios devastadores y letales para quienes lo contraen. A medida que la trama avanza, los agentes se sumergen en el submundo de la moda internacional, enfrentándose a intereses económicos, rivalidades personales y una creciente sensación de que la perfección esconde un precio inasumible. FX señala que la serie desarrolla la investigación a través de escenarios emblemáticos de ciudades como París, Venecia, Roma y Nueva York, reforzando su carácter de thriller global.

El elenco principal de The Beauty reúne a figuras de alto perfil del cine y la televisión. Además de Evan Peters y Rebecca Hall, destacan Anthony Ramos como el letal ejecutor conocido como The Assassin, Ashton Kutcher en el papel de un multimillonario tecnológico apodado “The Corporation”, y Jeremy Pope como un outsider atrapado entre la epidemia y la lucha de poderes. La lista de actores invitados incluye a nombres como Amelia Gray Hamlin, Bella Hadid, Ben Platt, Isabella Rossellini y Vincent D’Onofrio, entre otros, lo que incrementa el atractivo de la producción para el público internacional. FX detalla que “The Corporation”, personaje de Kutcher, es un empresario que ha desarrollado en secreto el fármaco milagroso “The Beauty”, dispuesto a proteger su imperio a cualquier coste, incluso empleando la violencia para silenciar a quienes amenacen sus intereses. El personaje de Pope, por su parte, representa la perspectiva de quienes buscan un sentido en medio del caos, añadiendo una dimensión humana a la narrativa.

Imagen de 'The beauty'

American Horror Beauty

La serie se caracteriza por un estilo visual marcado, con una estética cuidada y una atmósfera que alterna el lujo con el horror. Ryan Murphy, conocido por propuestas arriesgadas y estilizadas como American Horror Story, imprime en The Beauty su sello personal, conjugando elementos de suspense, crítica social y espectáculo visual. El guion plantea preguntas sobre la presión social por alcanzar la perfección, los peligros de la manipulación biotecnológica y los límites éticos de la belleza. FX subraya que, más allá del misterio policial, la serie invita a reflexionar sobre lo que las personas estarían dispuestas a sacrificar para alcanzar un ideal impuesto por la industria y la sociedad.

El estreno de The Beauty llega en un momento en el que la trayectoria de Ryan Murphy acapara la atención tanto de la crítica como del público. Aunque el productor ha cosechado éxitos notables durante la última década, sus lanzamientos recientes han generado debate. En octubre, Monster: La historia de Ed Gein, distribuida en Netflix y protagonizada por Charlie Hunnam, logró una notable audiencia pero apenas un 22% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes. En noviembre, la serie All’s Fair en Hulu, con Kim Kardashian y Sarah Paulson, fue renovada para una nueva temporada pese a obtener solo un 6% de aprobación crítica. Estas cifras contrastan con la expectativa generada por The Beauty, que aspira a convertirse en uno de los títulos más comentados de la temporada. FX confía en que la mezcla de suspense, crítica social y un reparto estelar devuelva a Murphy al centro del panorama televisivo y reabra el debate sobre los riesgos de las nuevas tecnologías aplicadas al cuerpo y la imagen.

The Beauty se presenta como una apuesta ambiciosa y provocadora, que combina el atractivo del thriller internacional con una mirada crítica sobre la industria de la moda y la presión por alcanzar la perfección física. El desarrollo de la trama, la magnitud del elenco y el enfoque estilístico prometen situar a la serie entre los estrenos más esperados de 2026. La expectativa se concentra ahora en su capacidad para captar la atención del público y la crítica, en un contexto marcado por la discusión sobre los límites de la belleza, la ética y el poder de la biotecnología en la sociedad contemporánea.