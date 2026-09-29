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Uno de cada ocho casos de cáncer en todo el mundo lo provocan infecciones como el virus del papiloma humano o la hepatitis

Un reciente estudio estima que 2,3 millones de tumores malignos en 2024 responden a cinco patógenos infecciosos

Una enfermera vacuna a un joven (Magnific)
Una enfermera vacuna a un joven (Magnific)
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Solo cinco infecciones son las responsables de 2,3 millones de nuevos casos de cáncer en todo el mundo, el equivalente al 12% de los diagnósticos que tuvieron lugar en 2024, según acaba de publicar The Lancet Oncology. El estudio, elaborado por investigadores de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, constituye la estimación global más completa realizada hasta ahora sobre esta carga.

Cerca del 95% de los tumores malignos atribuibles a infecciones tienen su origen en cinco patógenos: la bacteria del estómago Helicobacter pylori -que en cabeza la lista de casos-, el virus del papiloma humano (VPH), los virus de la hepatitis B y C, y el virus de Epstein-Barr.

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La bacteria que coloniza el estómago está detrás de unos 700.000 cánceres gástricos no cardiales, el 85% de todos los tumores de este tipo. El VPH, por su parte, explica prácticamente todos los cánceres de cuello uterino (unos 600.000 casos) y también interviene en tumores de ano, pene, vulva, vagina y faringe.

Las hepatitis virales tienen un peso especialmente importante en el cáncer de hígado, siendo el de tipo B es responsable del 52% de los carcinomas hepatocelulares en las zonas donde circula con mayor intensidad, mientras que el VHC causa alrededor del 20%. Juntos representan cerca de medio millón de tumores hepáticos al año.

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Infecciones que se pueden prevenir

Una de las principales conclusiones del análisis es que una parte sustancial de esta carga podría prevenirse mediante herramientas ya disponibles: vacunación frente al VPH y el VHB, detección y tratamiento de H. pylori y de las hepatitis B y C, prácticas seguras de inyección, preservativos, profilaxis frente al VIH y programas de cribado de lesiones precancerosas.

Sin embargo, los autores advierten de importantes limitaciones en los datos. Solo el 19% de la población mundial estaba cubierta por registros de cáncer considerados de alta calidad, porcentaje que cae al 2% en África. Por ello, las cifras podrían subestimar —o, en algunos casos, sobreestimar— la carga real en las regiones peor representadas.

El estudio tampoco incorpora todavía al virus de la hepatitis D, clasificado como carcinógeno de máxima certeza científica en 2025, ni a Plasmodium falciparum, considerado actualmente probable carcinógeno. Si futuras investigaciones confirman su papel, especialmente en el linfoma de Burkitt, la estimación mundial de cánceres relacionados con infecciones podría aumentar.

Una carga desigual según la región

La distribución geográfica de estas infecciones dista mucho de ser homogénea. Asia oriental concentra 990.000 casos, el 42% del total mundial. China acumula las cifras absolutas más elevadas de cánceres atribuibles tanto a H. pylori como al VHB. Mongolia presenta, además, tasas especialmente elevadas: 33,3 casos por 100.000 habitantes para el VHB, 26,8 para H. pylori y 19,2 para el VHC, frente a medias regionales considerablemente menores.

En África subsahariana, el VPH adquiere especial protagonismo. La región registra una tasa de 16,6 cánceres atribuibles al virus por 100.000 habitantes, más del doble de la media mundial. El 14% de todos los cánceres de la zona está relacionado directamente con el VPH.

Entrevista a Diego Sinagra, jefe del Departamento de Cirugía Oncológica del Hospital de Clínicas de la UBA

El ascenso del virus de Epstein-Barr

Una de las novedades del estudio es el ascenso del virus de Epstein-Barr al cuarto puesto mundial, por delante del VHC. El virus, conocido también por ser la causa de la mononucleosis infecciosa, infecta a prácticamente toda la población humana, pero sus efectos cancerígenos varían notablemente según la región.

En el sudeste asiático predominan los cánceres nasofaríngeos relacionados con el VEB, mientras que en Asia oriental tienen un peso similar los tumores nasofaríngeos y gástricos. En Europa y América destacan los cánceres gástricos y determinados linfomas.

El estudio también incorpora por primera vez al VIH como agente carcinógeno en una estimación mundial, e contabilizan directamente 2.300 casos de carcinoma de células escamosas de la conjuntiva. Otros cánceres asociados al VPH, VEB o al herpesvirus del sarcoma de Kaposi en personas con VIH se atribuyen a esos agentes para evitar duplicar las cifras.

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