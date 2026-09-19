España

Una Shakira apoteósica hace aullar a su manada de Madrid a ritmo latino

La cantante colombiana ha celebrado el primero de los doce conciertos que tendrán lugar en el Macondo Park

Cobertura especial con el testimonio de los fanáticos durante la residencia de Shakira en Madrid. Los asistentes repasan el legado de la colombiana, su vigencia en la cultura latina y las canciones que marcaron su infancia y juventud.

Guardar

Madrid tenía el presentimiento de que empezaba la acción con la llegada de Shakira (Barranquilla, 1977), pero lo que sonaba al entrar por las puertas del Macondo Park no era Las de la intuición, sino un punteo de guitarra española al son de una melodía del flamenco. Para las 55.000 personas que llegaban al recinto, actuaba como aperitivo de lo encontrarían dentro: una fiesta en la que ninguna disciplina artística se desprecia.

Desde el olor de los puestos de arepas hasta el pabellón de la literatura dedicado a Gabriel García Márquez -amigo de la artista desde que la entrevistara en los 90 hasta su muerte en 2014-, Macondo Park es todo un ensalzamiento y una celebración de lo latino. Su propio nombre lo coge prestado del pueblo ficticio en el que se desarrolla Cien años de soledad, pese a que si hay algo que escasea en este lugar, es la soledad.

PUBLICIDAD

Miles de fans de todo el mundo han abarrotado Villaverde para escuchar los grandes éxitos de Shakira y siguiendo una estética de lo más variopinta: sombreros de cowboy, faldas con monedas que resuenan al mover las caderas, cosplay de los videoclips más míticos o camisetas con letreros que aseguran que las mujeres ya no lloran.

La admiración por la cantante colombiana empieza, para muchos, en un momento anterior a los recuerdos. Y quizá es esto lo que más acerca a Shakira al realismo mágico. No saben desde cuándo la escuchan porque lleva más de 30 años en lo más alto, con clásicos como Ciega, sordomuda o hits más recientes como Te felicito. Sea como fuere, pocos pueden decir cuál es la primera canción que les viene a la memoria haber escuchado de Shakira porque no lo recuerda, al igual que nadie recuerda la primera vez que se vio el ombligo: está ahí desde siempre.

PUBLICIDAD

Shakira, durante el primer concierto de su residencia en Madrid (REUTERS/Susana Vera)
Shakira, durante el primer concierto de su residencia en Madrid (REUTERS/Susana Vera)

Una manada de lobas con tres generaciones

La manada de Shakira, como le gusta llamar a sus fans, brilla por su heterogeneidad. Imposible definir un perfil. Niños de todas las edades, abuelas, grupos de amigas en su treintena, matrimonios que habrán celebrado ya las bodas de plata. Los de la generación Z que graban TikToks, los millenials que hacen el signo de la V con las manos para posar en las fotos, los boomers que graban con el teléfono torcido... Los de Copa Vacía, los del Waka Waka y los de Ojos Así. Tres generaciones a las que la de Barranquilla ha sabido seducir adaptándose a cada tiempo.

Sin embargo, la ilusión por ver a la colombiana, que vuelve a actuar en España por primera vez en ocho años, no camufla completamente lo caótico del recinto, que ocupa en torno a las 30 hectáreas y que es ya el mayor escenario creado hasta la fecha en Europa. De hecho, cuando empieza el show, todavía son cientos quienes no han ocupado sus asientos.

Fans emocionados durante el concierto de Shakira en Madrid (REUTERS/Susana Vera)
Fans emocionados durante el concierto de Shakira en Madrid (REUTERS/Susana Vera)

El tímido aullido de Madrid

Con una noche de luna creciente, Shakira ha conseguido hacer aullar a las 55.000 personas que han acudido al primero de los doce conciertos que ofrecerá en la capital. No sin una cierta reticencia inicial fruta de la vergüenza, Madrid ha aullado esta noche en varias ocasiones ante la petición de la loba alfa, consciente esta última de que tenía a toda una manada entregada a ella. Parece difícil negarse a la que enseñó que las caderas no mentían, a la reina del pop latino que se acurruca en su trono ante el abrigo de decenas de miles de gargantas.

Un show que ha ido de menos a más y que, no obstante, no ha terminado de eclosionar en algo especialmente rompedor. Ningún artista invitado ha acudido de sorpresa, aunque tampoco parecía que al público le importara demasiado, menos aún cuando en la canción final (aquella con el productor argentino Bizarrap colmada de indirectas a Gerard Piqué y Clara Chía) una lluvia de billetes inundó el escenario. Sobra decir que, aunque estos eran falsos, los de verdad se podían ver invertidos en todas y cada una de los rincones del recinto.

Temas Relacionados

ShakiraConciertosConciertos EspañaMadridMúsicaEspaña-CulturaEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”

El delantero azulgrana ha repasado su ambición, ha cuestionado los criterios del Balón de Oro y ha señalado a Mbappé como el otro gran referente del fútbol actual

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”

Resultados de Euromillones: ganadores y números premiados

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Resultados de Euromillones: ganadores y números premiados

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del viernes 18 de septiembre de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del viernes 18 de septiembre de 2026

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 18 septiembre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 18 septiembre

Eurojackpot: esta es la combinación ganadora del sorteo de este viernes 18 de septiembre

Estos son los números victoriosos del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si la suerte estuvo de tu lado

Eurojackpot: esta es la combinación ganadora del sorteo de este viernes 18 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia ordena a una pareja divorciada repartir más de 52.000 euros procedentes de alquileres y una pensión cobrados durante el matrimonio

La Justicia ordena a una pareja divorciada repartir más de 52.000 euros procedentes de alquileres y una pensión cobrados durante el matrimonio

La Justicia niega la nacionalidad española a una mujer colombiana que aprobó el examen del Instituto Cervantes, pero no acreditó su origen sefardí

El Boeing que casi acaba en desastre en Múnich: dos caídas de velocidad, cuatro neumáticos dañados y ningún herido

Los sindicatos policiales denuncian falta de previsión e improvisación en el traslado de migrantes al puerto de Ceuta

Un octogenario cultivaba marihuana en un bosque de difícil acceso en Girona: la Guardia Civil encuentra 1.536 plantas y dos kilos de cogollos listos para vender

ECONOMÍA

Las pensiones de Islandia son las más sostenibles del mundo: se financian con impuestos, fondos obligatorios e incentivos fiscales al ahorro

Las pensiones de Islandia son las más sostenibles del mundo: se financian con impuestos, fondos obligatorios e incentivos fiscales al ahorro

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Francia a cambio de trabajar cinco horas al día y no fumar

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estas son las cinco multas más fáciles de recurrir y ganar”

El tiempo de estudio que necesitó Julia Cejudo para convertirse en la notaria más joven de España: se preparó las oposiciones en 4 años menos que la media de estudiantes

Las visitas de alemanes y franceses a España cayeron en agosto, pero aun así el turismo internacional se disparó: la mayoría llegó del Reino Unido

DEPORTES

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”

Jorge Martín puede regalar el Mundial de MotoGP a Marc Márquez: “Tomaré la decisión este fin de semana”