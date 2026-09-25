Un “dron kamikaze ruso” impacta contra un vehículo en el que viajaban varios periodistas en Ucrania, entre ellos un español

El coche del fotoperiodista Diego Herrera, en llamas (@dherreraphoto)

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El Sindicato Nacional de Periodistas de Ucrania denunció este viernes que un dron ruso atacó un vehículo utilizado por dos periodistas extranjeros en Sloviansk, en la región de Donetsk, al este de Ucrania. Los afectados son el periodista sueco Mustafá Can y el fotógrafo español Diego Herrera. El ataque se produjo el jueves, cuando ambos se encontraban en un edificio próximo al vehículo, por lo que resultaron ilesos.

Mi coche civil y mis cámaras han sido destruidas por un drone FPV ruso. Si alguien quiere ayudarme a comprar un equipo fotográfico nuevo os dejo mi Bizum 656565399 y mi paypal https://t.co/uq6NoDSKIV https://t.co/CSGgYDXgAa — Diego Herrera Photojournalist (@dherreraphoto) September 24, 2026

Herrera ha explicado, a través de sus redes sociales, que un “dron kamikaze ruso” destruyó su coche y el equipo fotográfico. El incendio posterior también arrasó con el material de protección y los ordenadores portátiles que llevaban. El sindicato ucraniano atribuyó el ataque a “las tropas rusas” y difundió la denuncia a través de Telegram.

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Por su parte, el Instituto de Información de Masas, una organización dedicada a la defensa de la libertad de prensa, afirmó que Rusia ha cometido 977 delitos contra periodistas y medios de comunicación desde el inicio de la invasión de Ucrania, hace cuatro años y siete meses.

*en ampliación