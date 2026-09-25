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Libros España: los títulos más vendidos en Amazon este día

Estos libros disponibles en Amazon están causando sensación en la comunidad lectora de España

Desde cómics hasta novelas de romance, el ranking de los libros más vendidos de Amazon en España funciona como una fotografía de las preferencias. (Infobae/Jovani Pérez)
Desde cómics hasta novelas de romance, el ranking de los libros más vendidos de Amazon en España funciona como una fotografía de las preferencias. (Infobae/Jovani Pérez)
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Luego de la pandemia de COVID-19 que puso de cabeza al mundo entero, el sector del libro tembló ante el panorama incierto que tenía al frente, pues las novedades comenzaron a quedarse congeladas temiendo lo peor. Sin embargo, gracias a plataformas como la de Amazon el libro logró vencer la adversidad y, por el contrario, brillar nuevamente.

Y es que, contrario a lo que muchos llegaron a pensar, millones de personas lograron reencontrarse con los libros durante el aislamiento, o bien encontraron la forma de aumentar el tiempo de lectura.

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Plataformas como las de Amazon en España han sido de gran ayuda para los lectores, quienes ante la poca posibilidad de salir a alguna biblioteca o librería, optaron por comprar diversos títulos a través de mensajería o bien para descargar a los aparatos electrónicos, como las tabletas o kindles.

Aunque es bien sabido que una biblioteca o librería permite a los lectores curiosear entre sus estantes y descubrir títulos y autores que no sabían que existían, por el contrario, en Amazon es más sencillo hacerlo si sabes exactamente el tipo de libro que quieres.

Amazon, entendiendo la necesidad de los lectores de explorar otras ofertas pero sin perderse en todas las novedades que a diario salen, ha lanzado un ranking de los títulos y los autores más populares del momento para que la siguiente vez no pierdan tanto tiempo pensando cuál será el próximo título a leer.

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Cuáles son los libros más vendidos

Murdoku: 80 acertijos de lógica y asesinatos: 80 acertijos de lógica y asesinatos (Voces de hoy)

Autor: Manuel Garand

MENTIRA: 71 (PREMIO EDEBÉ)

Autor: Care Santos

Invisible (Nube de Tinta)

Autor: Eloy Moreno

El día de la Trilla (Empíreo) Edición limitada con cantos tintados (Planeta Internacional)

Autor: Rebecca Yarros

LAS LÁGRIMAS DE SHIVA: 1 (Premio Edebé Periscopio)

Autor: César Mallorquí

BURLINGTON SKILLS FOR 2 BACH STUDENTS BOOK (BACHILLERATO)

Autor: Aavv

Diccionario ilustrado latín-español/ español-latín (VOX - Lenguas clásicas)

Autor: Vox Editorial

La Celestina - Clasicos Adaptados N/c (Clásicos Adaptados) - 9788431615116

Autor: Fernando De Rojas

Adolescencia: Comprender los cambios físicos, emocionales, cerebrales y sociales en la etapa más intensa y transformadora de su vida (Prácticos)

Autor: Lucía Galán Bertrand

Murdoku: Viaje al pasado: 80 acertijos de lógica y asesinatos (Voces de hoy)

Autor: Manuel Garand

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor debido a que la plataforma no lo proporciona.

Para comprar libros en Amazon basta con tener una cuenta en dicha plataforma y posteriormente escribir el título de la obra en el buscador y luego hacer clic en “comprar”. Se puede agregar más de un artículo en el carrito y se puede finalizar la compra después.

Crece número de lectores en España

Libros del Fondo de Cultura Económica (FCE). (GALO CAÑAS /CUARTOSCURO)
Libros del Fondo de Cultura Económica (FCE). (GALO CAÑAS /CUARTOSCURO)

El número de lectores en España incrementó paulatinamente desde la pandemia de coronavirus, logrando consolidarse entre los más jóvenes, según el informe del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2023 presentado por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Detalla que en los últimos 10 años ha incrementado un 5,7% el índice de lectura de los españoles. El 64,8% utiliza su tiempo libre para leer; sin embargo, cuando se trata de los lectores de cómics, aumenta la cifra hasta 66,2 por ciento.

Al considerar sólo aquellos que leyeron por ocio en su tiempo libre el porcentaje fue de 64,8%, una cifra ligeramente superior a la de la medición anual anterior y que llega al 66,2% cuando también se le suman los lectores de cómics.

Al hacer una comparación con las cifras que se han registrado en la última década se tiene que el índice de lectura en el tiempo libre tuvo un aumento de 5,7%; los "lectores frecuentes" se mantuvieron en el 52,5%; mientras que los considerados como "ocasionales" sólo han mostrado una ligera alza de 0,4 puntos porcentuales.

Aunque de a poco las cifras de lectura se han ido acercado a las medias europeas, el informe revela que aún persiste un importante número de españoles que nunca leen (35,2%). Al respecto, el 44% señala que el motivo principal es que no tienen tiempo libre; el 30,6% prefiere invertir su tiempo en otro tipo de entretenimiento como pasear, descansar o ver películas y series; el 29,3% reconoció una falta de interés; y el 0,9% dijo tener problemas de vista o salud.

La medición también deja ver que las mujeres leen más que los hombres en una proporción de 69,9% frente a un 59,5 por ciento. Por edades, se tiene que el tramo con mayor población lectora es aquel que comprende de los 14 a los 24 años y que representan un 74,2% del total.

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