Omar Montes responde tras la actualización de la pensión de su hijo: “Prefería ingresarle 3.000 a él que 2.000 a la madre, pero lo que yo quiera da igual”

Omar Montes se posiciona. (Europa Press)

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El conflicto judicial entre Omar Montes y Nuria Abrerira, madre de su hijo mayor, ha sumado un nuevo episodio tras la reciente decisión de los tribunales de actualizar la pensión de manutención del menor. La Justicia ha determinado elevar la cuantía mensual de los 650 euros fijados en 2020 a un total de 2.000 euros.

Esta resolución se produce para adaptar la manutención del adolescente, de 14 años, al notable crecimiento económico que ha experimentado el artista de Pan Bendito en los últimos ejercicios, aunque el dictamen final no ha terminado de satisfacer al cantante madrileño de 38 años.

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El origen de este choque en los juzgados radica en la disparidad patrimonial surgida entre ambos progenitores con el paso del tiempo. Mientras que en 2019 el cantante se embolsó un premio de 200.000 euros y en 2025 ingresó un rendimiento neto cercano a los 1,5 millones de euros, la madre cuenta con un sueldo mensual de alrededor de 2.700 euros. Ante esta nueva realidad, Abrerira solicitaba inicialmente una pensión de 4.000 euros al mes, además de asumir cerca de 2.000 euros adicionales destinados a un colegio privado bilingüe y al seguro médico. Sin embargo, el juez desestimó las pretensiones de la madre al considerar que la cuantía debe responder de forma estricta a las necesidades reales del menor y guardar proporcionalidad con la situación económica de sus padres.

Para fijar la cifra definitiva de 2.000 euros al mes, la sentencia judicial ha tenido muy en cuenta las circunstancias concretas y la voz del propio adolescente, quien reside junto a su madre en la vivienda de su abuela materna, un inmueble de dos dormitorios. El juzgado consideró que la cantidad estipulada resulta suficiente para mejorar de forma sustancial las condiciones de vida del joven. Del mismo modo, la resolución atendió el testimonio de Omar Jr., quien manifestó que no desea cambiar de centro escolar ni contempla continuar sus estudios tras concluir la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Adicionalmente, el fallo determina que Omar Montes deberá hacerse cargo íntegramente de la totalidad de los gastos extraordinarios y del seguro médico privado del chico.

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“Prefería ingresarle 3.000 a él”

A pesar de que el fallo judicial rebaja a la mitad las pretensiones económicas iniciales de su expareja, Omar Montes se ha mostrado crítico con la forma en que se estructurará el pago. Abordado en Madrid tras conocerse la resolución, el cantante expuso cuál habría sido su propuesta ideal para garantizar el bienestar económico del menor a largo plazo. “Yo prefería ingresarle, en vez de 2.000 a la madre, 3.000 a él, en un fondo común, ahí, para cuando él tenga 18 años, que lo saque y ahí tenga más pasta”, declaró tajante sobre su criterio financiero.

La cuantía varía según ingresos, necesidades del menor y otros factores. El juez decide basándose en criterios de proporcionalidad

Su planteamiento aboga por mantener la aportación corriente para la madre en un nivel similar al que venía abonando desde hace años, derivando el incremento sustancial de sus ingresos directamente a un depósito de ahorro a nombre del joven. “Yo le puedo dar a ella lo que le estaba dando, que eran 600 euros, y en vez de ingresarle los 2.000, pues lo otro que resta, una cuenta para el niño”, detalló el intérprete ante las cámaras, haciendo hincapié en que su prioridad absoluta es asegurar el porvenir de su hijo de cara a la mayoría de edad.

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La importancia de la privacidad de Omar Jr.

La propuesta alternativa del artista no escatima en recursos, pues asegura que estaría dispuesto a aportar a ese fondo de ahorro 3.000 euros mensuales, una cantidad superior a la pensión impuesta por la vía judicial. Con esto, Montes insiste en que su único objetivo es que el adolescente disponga de colchón financiero en el futuro: “Aunque nunca le va a faltar de nada, que tenga su dinerito para lo que él quiera”, señaló. No obstante, al ser preguntado sobre si trasladará formalmente este planteamiento ante el juez o si recurrirá la sentencia dictada, el artista se mostró indeciso sobre sus siguientes pasos legales: “No sé lo que voy a hacer”, respondió.

Omar Montes con su hijo Ismael (Instagram)

En medio de estas cifras y declaraciones se encuentra Omar Jr., el verdadero protagonista de esta historia. Nacido en 2012, época en la que su padre todavía se hallaba muy lejos del éxito masivo y de los abultados ingresos que maneja hoy en día, el joven ha alcanzado ya los 14 años. Aunque durante su infancia apareció con frecuencia en los perfiles públicos y actos del cantante, en los últimos años el entorno de Omar Montes ha procurado preservar de forma estricta su intimidad a medida que se adentra en la adolescencia.

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