El insólito hallazgo dentro de una maleta: una llave nazarí oculta junto a planos de la Alhambra de Granada

José Antonio Fernández, perito judicial en arqueología y escritor, ha descubierto, en una maleta comprada en un rastro malagueño, una llave que dice que es de época nazarí, que puede pertenecer a una de las torres o un calabozo de la Alhambra y que estaba junto a unos planos de este conjunto monumental de Granada. EFE/Salvador Ruiz

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Una llave de hierro forjado de época nazarí apareció oculta en el forro de una maleta comprada hace siete años en el rastro de Benalmádena, la misma que en 2019 reveló planos originales de la Alhambra del siglo XIX. El hallazgo lo protagonizó José Antonio Fernández Molina, investigador y perito judicial en antigüedades, quien encontró la pieza por casualidad mientras ordenaba su trastero.

La maleta ya había dado que hablar años atrás. En su interior aparecieron documentos firmados por el arqueólogo y restaurador Manuel Gómez-Moreno, entre ellos planos amarilleados de la Alhambra que en su momento tuvieron gran repercusión mediática. Todo parecía haber quedado allí, hasta que un golpe accidental destapó un secreto adicional guardado en el equipaje.

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“Noté un chasquido de algo metálico”, relata Fernández Molina sobre el momento en que la maleta cayó y dejó al descubierto un doble fondo en el forro. Dentro se encontraba la llave, una pieza cuadrada de 27 centímetros que en origen tenía dos dientes, aunque hoy conserva solo uno y a medias. El material y las dimensiones se corresponden con los de las llaves fabricadas en época nazarí. Según explica el investigador, el hierro es un metal “poco duradero, susceptible a roturas y pérdidas”, a diferencia del bronce, lo que explicaría el deterioro de la pieza con el paso de los siglos. Fernández Molina asegura haber localizado solo otras dos llaves similares en toda España, lo que aumenta el valor documental del descubrimiento. Una maleta comprada por casualidad en un mercadillo de Benalmádena escondía, además de planos históricos de la Alhambra, una llave de hierro de posible origen nazarí que permaneció oculta durante años en el doble fondo del forro hasta que un golpe fortuito la reveló.

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 24/09/2026.- José Antonio Fernández, perito judicial en arqueología y escritor, ha descubierto, en una maleta comprada en un rastro malagueño, una llave que dice que es de época nazarí, que puede pertenecer a una de las torres o un calabozo de la Alhambra y que estaba junto a unos planos de este conjunto monumental de Granada. EFE/Salvador Ruiz

Comparación con la llave de la Torre de la Vela

Una de las dos piezas similares localizadas por el investigador pertenece a la Torre de la Vela de la Alhambra y está fechada entre los siglos XIV y XV. El estudio comparativo realizado por Fernández Molina detectó varias coincidencias entre ambas llaves. Las dos presentan una cabeza circular y hueca, un cuerpo fino y alargado, además de dos dientes gruesos en su diseño original. Estas similitudes alimentan la hipótesis de que la pieza hallada en Benalmádena pudo abrir en el pasado alguna cerradura del monumento granadino. Para el investigador resulta lógico que Gómez-Moreno, como restaurador de la fortaleza, guardara ese tipo de objeto junto a sus planos de trabajo. El arqueólogo fue también pintor y presidente del patronato del monumento, con acceso a todo el recinto durante las labores de rehabilitación, en las que era previsible que aparecieran objetos de los tiempos del reino nazarí.

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No existe, sin embargo, certeza de que la llave perteneciera a la Alhambra. Tampoco es posible que fuera el propio Gómez-Moreno quien la colocara en el forro de la maleta. Fernández Molina data el equipaje entre los años 60 y 70 del siglo pasado, décadas después de la muerte del arqueólogo, ocurrida en 1918. Sus documentos y la llave pasaron por tanto a otras manos antes de terminar guardados juntos. En la misma carpeta que contenía los planos se encontró la esquela de Gómez-Moreno, lo que sugiere que quien reunió ese lote debió tener un vínculo cercano con él. Según le relató en su día el vendedor del rastro, a quien nunca volvió a encontrar, el conjunto procedía del vaciado de una vivienda de Granada. “Hay que investigar más”, resume el experto.

Fernández Molina ya envió un correo electrónico al Patronato de la Alhambra para informar del descubrimiento y ponerse a disposición de sus expertos. Su intención es que la pieza se analice en profundidad y termine expuesta al público, algo que también intentó en 2019 con los planos, sin que entonces se concretara ninguna colaboración. No es la primera vez que este investigador rescata un fragmento histórico en un mercadillo. Antes había comprado un casco de un aviador de la RAF con documentación del piloto británico John Braham y, en 2021, las memorias del judío Walter Bohne sobre su experiencia en la Segunda Guerra Mundial. Esas historias lo impulsaron a escribir la novela El tasador de antigüedades hace tres años. Tras la conversación, Fernández Molina guarda la llave con extremo cuidado en una caja. Sobre el hallazgo, que estuvo a punto de perderse en una maleta desgastada, bromea: “Me cuesta tirar las cosas”.

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