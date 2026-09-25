La ‘guerra sucia’ por el trono del ajedrez mundial: audios filtrados, petrodólares y la fractura del voto en España

Jugadores del Campeonato Mundial de Ajedrez de la FIDE en Astana, Kazajistán, el 29 de abril de 2023. (Foto AP/Stanislav Filippov, Archivo)

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Este sábado 26 de septiembre, en Samarcanda (Uzbekistán), unos 200 delegados decidirán quién dirige el ajedrez mundial durante los próximos cuatro años. Por primera vez en más de 30 años, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) elegirá a un candidato sin Rusia en las papeletas.

El presidente saliente, Arkady Dvorkovich, exviceprimer ministro de Vladímir Putin, decidió en julio suspender voluntariamente sus funciones después de que la Unión Europea le incluyera en su lista de sancionados por su respaldo a la guerra en Ucrania.

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Aunque Dvorkovich considera que la decisión es injusta y ya ha anunciado que recurrirá, el cargo está en manos ahora de su segundo, el vicepresidente Viswanathan Anand.

Sin embargo, mañana se decidirá quién ocupa el más alto grado. Los que se presentan son tres multimillonarios: un kazajo nacido en Moscú que promete continuidad y dinero, y dos alemanes que se disputan el papel de alternativa.

Cada federación tiene un voto y España llega dividida, con dos candidatos peleando por la vicepresidencia y un circuito de torneos abiertos que dependerá del escrutinio final.

Arkady Dvorkovich. (REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Tres candidatos a “Rey”

El favorito, y por goleada, es Timur Turlov. Tiene 38 años, nació en Moscú y se nacionalizó kazajo en 2022. Es el dueño de Freedom Holding Corp, un gigante financiero que cotiza en Nasdaq y que lleva años siendo el principal patrocinador de la FIDE. Va de la mano de Anand, excampeón del mundo y actual presidente interino de la federación.

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Enfrente, Jan Henric Buettner. Alemán, 62 años, inversor tecnológico y socio de Magnus Carlsen en el Freestyle Chess Grand Slam Tour, el circuito que ha montado el propio Carlsen al margen de la FIDE. Su compañero de candidatura es el británico Malcolm Pein, maestro ajedrecista.

El tercero en discordia es Wadim Rosenstein, empresario ucraniano afincado en Alemania desde niño, candidato oficial de la federación alemana. Es el que más dudas genera sobre su procedencia financiera (sus empresas mantuvieron actividad en Rusia hasta 2023 y él insiste en que ya no tiene control sobre ellas).

Timur Turlov, el favortio a ganar. (REUTERS/Mariya Gordeyeva)

Unas campañas con demasiados golpes bajos

Si algo ha definido la carrera hasta aquí de los tres candidatos, han sido tanto las propuestas como los golpes bajos. Rosenstein y Buettner impugnaron la elegibilidad de Turlov y pidieron que se investigara su renuncia a la ciudadanía rusa.

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Turlov, por su parte, denunció a Rosenstein por firmar un patrocinio con la federación alemana en plena campaña. Y Buettner acusó directamente a la FIDE de estar favoreciendo a su rival kazajo.

Las tres candidaturas han presentado quejas ante la Comisión Electoral en algún momento de la campaña, que se ha visto obligada a mediar entre los tres equipos más de una vez.

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Los audios que sacuden la campaña del favorito

El escándalo más grave apareció a pocos días de la votación. Unas conversaciones privadas, grabadas presuntamente en los Países Bajos, que señalan a Mark Glukhovsky, exdirector ejecutivo de la Federación Rusa de Ajedrez, quien dirigió la campaña de Dvorkovich en 2018 y ha trabajado como asesor de la candidatura de Turlov.

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“Hay que hablar con unos, enviar el programa a otros, sobornar a algunos y tejer alianzas entre terceros”, se escucha en una de ellas, en una voz atribuida a Glukhovsky.

El exdirector de la Federación Rusa niega los hechos y ha acudido a la policía neerlandesa alegando que el audio fue manipulado con inteligencia artificial capaz de clonar voces.

ajedrez

España, con dos candidatos y un voto que puede ser decisivo

Uno de los principales ‘azotes’ de la campaña del favorito ha sido David Llada, exdirector de comunicación de la FIDE y hoy candidato español a una de las cuatro vicepresidencias electas.

Llada puso en duda públicamente que Turlov hubiera renunciado de verdad a su pasaporte ruso. La respuesta de Turlov fue llevar la disputa a los tribunales, poniendo una demanda por difamación en Michigan (Estados Unidos).

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No obstante, el propio rival de Llada en la carrera por la vicepresidencia es español: Francisco Javier Ochoa de Echagüen, presidente de la Federación Española de Ajedrez (FEDA). Su candidatura a la vicepresidencia es independiente de cualquiera de los candidatos. Eso sí, la FEDA ha adelantado que su voto irá para Turlov.

David Llada. (Facebook/David Llada)

Este voto no es un caso menor. España se ha convertido, casi sin proponérselo, en la capital mundial de los torneos abiertos: Sitges, Menorca o El Llobregat mueven cada año a cientos de grandes maestros y aficionados, y su viabilidad depende de un equilibrio entre subvenciones, patrocinio privado y el calendario que homologa la FIDE.

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Cualquier fricción dentro de la FEDA puede alterar ese equilibrio y dejar a los organizadores españoles con menos estrellas y menos recursos sobre los que construir sus torneos.