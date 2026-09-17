España

El temporal abandona Cataluña y se desplaza al sureste: la Aemet alerta de fuertes lluvias y tormentas en Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía

El organismo meteorológico espera tormentas y fuertes rachas de viento así como granizo abundante y de gran tamaño

GRAF8395. VALENCIA, 16/09/2026.- Coches circulan por una calle inundada tras las fuertes lluvias caídas en Valencia, este miércoles. Los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia han llevado ya a cabo, desde las ocho de la tarde, unos 25 servicios relacionados con las lluvias y tormentas que recorren València y su área metropolitana, hasta el momento sin incidentes graves. EFE/ Ana Escobar
Coches circulan por una calle inundada tras las fuertes lluvias caídas en Valencia, el miércoles. (EFE/ Ana Escobar)
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Las lluvias torrenciales que han barrido la península durante las últimas horas del miércoles y las primeras de este jueves han provocado riadas e inundaciones y han dejado una víctima mortal y una desaparecida en Olivella (Barcelona). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó el nivel rojo de aviso, que implica “peligro extraordinario”, por acumulados de más de 90 litros por metro cuadrado en una hora en el litoral de Barcelona, pero este jueves ya no hay alertas en Cataluña. El frente se ha desplazado hacia el sureste.

Esta jornada, continuará la situación inestable con chubascos muy fuertes en en la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha, en la Región de Murcia y en Baleares. En un comunicado, el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, pide especial precaución en el archipiélago, donde podrían superarse los 50 litros por metro cuadrado en menos de una hora, especialmente en Ibiza. “Los chubascos podrán ir acompañados de tormenta y granizo grande, además de rachas muy intensas de viento”, advierte. Podrán repetirse de nuevo los chubascos y tormentas a partir del mediodía en todas estas mismas zonas y también en Andalucía Oriental.

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Cinco comunidades en aviso por el temporal

Con esta previsión, la Aemet ha activado el nivel naranja (peligro importante) en Baleares por lluvias que pueden dejar hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas con rachas fuertes de viento o granizo. En otras áreas de Mallorca y Menorca, el umbral del aviso naranja será de 40 litros por metro cuadrado en una hora.

En Andalucía, la Aemet mantienen el aviso naranja por lluvias en zonas de Almería, donde pueden acumularse hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. También se esperan tormentas con rachas muy fuertes y granizo que puede ser abundante y de gran tamaño. El nivel amarillo afectará a otras áreas almerienses y a puntos de Córdoba, Granada, Jaén y Málaga, con precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y posibilidad de tormentas con granizo.

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La previsión para Castilla-La Mancha incluye avisos naranjas por lluvias en áreas de Albacete, con acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. También podrían acumularse hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas en el este de la provincia, junto con tormentas, granizo y rachas de viento muy fuertes. El nivel amarillo se extenderá a otras zonas de la provincia y a puntos de Ciudad Real y Cuenca, con registros de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Se mantiene también el nivel naranja en la Región de Murcia por precipitaciones que podrían alcanzar 50 litros por metro cuadrado en una hora y 100 litros por metro cuadrado en 12 horas en algunos puntos de la comunidad. Las tormentas pueden dejar rachas muy fuertes y granizo abundante y de gran tamaño.

En la Comunidad Valenciana, los avisos naranjas se concentrarán en áreas de Alicante y Valencia, con previsión de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora y 120 litros por metro cuadrado en 12 horas. Las tormentas pueden estar acompañadas de rachas muy fuertes de viento y granizo abundante y de gran tamaño. El nivel amarillo afectará a otras zonas de ambas provincias por lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y por tormentas con posible granizo de menos de dos centímetros.

Mapa de alertas meteorológicas para este jueves, 19 de septiembre de 2026. (Aemet)
Mapa de alertas meteorológicas para este jueves, 19 de septiembre de 2026. (Aemet)

Tregua en Cataluña

La Aemet ha desactivados los avisos en Cataluña este jueves, sin embargo, se prevén chubascos y tormentas localmente fuertes en el litoral central a primeras horas; por la tarde serán probables de forma más dispersa y ocasional en el cuadrante nordeste.

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