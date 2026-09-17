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Paulo Arango, doctor: “La hipertensión no duele y no se nota, pero es lo que más mata en el mundo”

Uno de los mayores riesgos de la tensión arterial elevada es que puede pasar inadvertida porque no presenta síntomas

El doctor Paulo Arango avisa de la importancia de medirnos la tensión arterial (@drpauloarango / Montaje Infobae)
El doctor Paulo Arango avisa de la importancia de medirnos la tensión arterial (@drpauloarango / Montaje Infobae)
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La hipertensión arterial puede avanzar durante años sin provocar señales evidentes, y ese es uno de sus mayores riesgos. Quienes la padecen pueden sentirse bien, llevar una vida aparentemente normal y, sin embargo, mantener su sistema cardiovascular sometido a una presión que puede tener consecuencias graves con el paso del tiempo.

Precisamente por esa ausencia de síntomas, la detección de la presión arterial elevada depende de una acción tan sencilla como medirla. El problema está en que sentirse bien no significa necesariamente que la tensión arterial se encuentre dentro de los valores adecuados.

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El doctor Paulo Arango aborda esta cuestión a través de una publicación en sus redes sociales (@drpauloarango) y advierte de que la hipertensión es una condición que puede pasar inadvertida durante años. “Esto no duele, no se nota y aún así es lo que más mata en todo el mundo”, afirma Arabgi. El especialista señala que el principal riesgo reside precisamente en esa evolución silenciosa: “El problema es justo ese, que no sientes nada”.

Según explica el médico, una persona puede mantener cifras elevadas de presión arterial durante un periodo prolongado sin percibir ninguna molestia. “Tú puedes tener la tensión arterial alta durante años y encontrarte perfectamente”, sostiene. En su vídeo, el doctor Arango añade que, entre los mayores de 30 años, “uno de cada tres la tienen y no lo saben”.

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La falta de síntomas no implica salud

La ausencia de síntomas no implica, sin embargo, que el organismo no esté sometido a un esfuerzo adicional. De hecho, Arango describe qué sucede con el corazón cuando la presión arterial permanece elevada: “Mientras tú no notas nada, tu corazón está trabajando de más en cada latido”. Según su explicación, el corazón tiene que impulsar la sangre contra una resistencia mayor, mientras que la presión mantenida afecta a las arterias.

“Esa presión va desgastando y molestando a tus arterias por dentro”, explica el cirujano cardíaco. Ese deterioro, continúa, puede estar relacionado con algunos de los problemas cardiovasculares más graves. “Ese desgaste silencioso es una de las causas más frecuentes que te llevarán eventualmente a tener un problema”, señala, antes de mencionar dos de las complicaciones que pueden producirse: “un infarto agudo de miocardio o un ictus”.

Rosetti - Hipertensión Arterial

Una patología muy fácil de detectar

Frente a una enfermedad que puede permanecer oculta, el doctor Arango pone el foco en la sencillez de su detección. “Es de lo más fácil de controlar que existe”, asegura. Para saber si la presión arterial está elevada, explica, el primer paso es tan simple como realizar una medición: “Para diagnosticarla simplemente hay que tomarse la tensión”.

El mensaje central de su intervención gira así en torno a la importancia de no confiar únicamente en la ausencia de síntomas. Una persona puede sentirse bien y, al mismo tiempo, presentar hipertensión, por lo que conocer las cifras de presión arterial permite detectar una posible alteración que de otro modo podría pasar desapercibida. “Lo único que no se debe hacer es ignorarla”, advierte el especialista, poniendo el foco en la importancia de la prevención.

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