España

Cuidado si recibes un mensaje de WhatsApp de un contacto conocido pidiéndote dinero urgentemente

La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria ha alertado de una nueva modalidad de fraude en la que los ciberdelincuentes se hacen pasar por familiares, amigos o personas de confianza

Perfil de una mujer sosteniendo un teléfono inteligente que muestra una interfaz de conversación de WhatsApp.
Una mujer escribe un mensaje en la aplicación WhatsApp desde su teléfono inteligente. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria ha alertado sobre un fraude en WhatsApp que utiliza cuentas de personas conocidas para pedir dinero con urgencia. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por familiares, amigos u otros contactos de confianza y plantean situaciones que, supuestamente, requieren una transferencia inmediata.

La modalidad presenta una dificultad añadida: el mensaje puede proceder de una cuenta legítima de WhatsApp que los delincuentes comprometieron antes. La víctima no siempre verá un número desconocido, un enlace sospechoso ni errores de redacción que permitan identificar con facilidad una estafa.

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Comercio y Consumo ha advertido de que la confianza con la persona suplantada puede llevar a actuar de forma impulsiva. “Cuando recibimos en el teléfono móvil una petición de dinero de un familiar o de un amigo, la confianza puede hacer que actuemos de manera impulsiva, especialmente si se nos transmite que existe una situación urgente”, ha señalado el departamento autonómico.

La urgencia debe despertar sospechas

Entre las señales de alerta figuran las solicitudes inesperadas de dinero, sobre todo cuando incluyen una petición de transferencia inmediata. También conviene desconfiar si quien escribe asegura que no puede atender una llamada. La recomendación de la Dirección General es no enviar dinero sin confirmar antes la identidad de la persona que lo solicita. Esa comprobación debe hacerse mediante una llamada telefónica u otro canal independiente de WhatsApp. “Es fundamental detenerse unos minutos y comprobar la petición mediante una llamada telefónica o cualquier otro canal independiente antes de efectuar el pago”, ha insistido Comercio y Consumo.

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Adulto dándose cuenta que acaba de caer en un fraude a través de WhatsApp. (EFE)
Adulto dándose cuenta que acaba de caer en un fraude a través de WhatsApp. (EFE)

Las explicaciones confusas o incoherentes sobre el destino del dinero constituyen otro indicio. Lo mismo ocurre si el contacto facilita una cuenta bancaria desconocida o distinta de la que había utilizado habitualmente. El mensaje puede llegar dentro de un chat frecuente, una circunstancia que dificulta detectar el engaño.

También se aconseja revisar los dispositivos vinculados y cerrar las sesiones que no se reconozcan, actualizar el teléfono y WhatsApp a las últimas versiones disponibles, activar la verificación en dos pasos y conservar capturas de pantalla u otras pruebas del incidente. Si ya hubo un perjuicio económico, la indicación es contactar cuanto antes con la entidad bancaria y presentar una denuncia ante la policía.

Algunas intrusiones pueden producirse sin pulsar enlaces

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha informado de incidentes vinculados con la explotación de vulnerabilidades ya corregidas en versiones antiguas del sistema operativo iOS y de WhatsApp. Por ese motivo, el Gobierno cántabro ha pedido a quienes usan iPhone que revisen si el sistema operativo y la aplicación de mensajería están actualizados.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Este tipo de fraude hay veces que se ejecuta sin necesidad de que la víctima haga click sobre un link. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Parte de estos casos ha recibido la denominación de ataques zero-click o de “cero interacción”. En determinadas circunstancias, el usuario no necesita abrir un enlace, descargar un archivo de forma manual ni facilitar códigos de verificación para que su cuenta pueda quedar comprometida.

Si alguien sospecha que su cuenta de WhatsApp ha sido intervenida, debe avisar de inmediato a familiares, amigos y otros contactos por llamada, SMS o correo electrónico. El objetivo es impedir que los delincuentes obtengan pagos o información personal de personas que confían en la cuenta afectada. El Gobierno de Cantabria ha recordado que las técnicas de los ciberdelincuentes cambian de forma constante y ha pedido desconfiar de los mensajes que intenten generar miedo, presión o sensación de urgencia.

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